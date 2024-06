Personal mit KI-Expertise ist gefragt, oft mit äußerst interessanten Gehaltsaussichten. IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

Das Team des Newsletters "Künstliche Intelligenz" nutzt auch dieses verlängerte Wochenende für eine kollektive Auszeit. Und nachdem wir uns zuletzt bei einer solchen Gelegenheit einem zeitlosen Thema (virtueller Sex) gewidmet haben, geht es diesmal um einen anderen Dauerbrenner: Arbeit. Konkret beziehen wir uns auf ein Whitepaper der deutschen Zero Workarounds Solutions GmbH, in dem der Frage nachgegangen wird, wie Künstliche Intelligenz (KI) die Softwareentwicklung verändert. Und weil das Unternehmen mit Bestcase selbst eine KI-Software für Developer bietet und daher etwas voreingenommen ist, setzen wir diese Erkenntnisse mithilfe anderer Studien noch in einen breiteren Kontext.

Personalmangel

Kaum eine Branche wird von KI so sehr umgekrempelt wie die Softwareentwicklung, lautet die These des Whitepapers: Dabei sei aber die Annahme falsch, dass Developer künftig en masse arbeitslos würden und Eltern ihren Kindern von dieser Berufswahl abraten sollten. Stattdessen gilt hier wie in kaum einer anderen Branche, dass KI-Tools die Softwareentwicklung effizienter machen und somit Ressourcen schonen.

Das ist auch aufgrund des vielzitierten Fachkräftemangels nötig, wie es in dem Whitepaper heißt: Demnach schätzt das US-Außenministerium den Talent-Gap bei Softwareentwicklern in den USA im Jahr 2026 auf 1,2 Millionen Personen. Weltweit werden heute 26,3 Millionen Softwareentwickler benötigt, im Jahr 2030 sollen es 45 Millionen sein. Zitiert wird in dem Whitepaper auch eine von Stack Overflow durchgeführte Umfrage, laut der 79 Prozent der Entwickler eine neue Stelle in Erwägung ziehen oder aktiv danach suchen.

Coden mit KI

Als prominentes Beispiel für Softwareentwicklung mit KI wird gern der Github Copilot genannt, der im Juni 2022 veröffentlicht wurde und auf Wunsch bei der Erstellung von Code hilft. Github selbst schätzt, dass durch dieses und andere Tools bis 2030 die weltweite Kapazität um das Äquivalent von 15 Millionen zusätzlichen "effektiven Entwicklern" erweitert werden kann.

In einer Auswertung von Github zeigte sich, dass 30 Prozent des von Copilot erstellten Codes direkt in die neue Software der Entwickler übernommen wurde, über alle Anwendungen hinweg wurden bereits 46 Prozent des Quellcodes durch den Copilot generiert. Laut Github liegt der Produktivitätszuwachs bei 30 Prozent, 59 Prozent der Entwickler sind durch die Anwendung des Copilot weniger frustriert. Und 74 Prozent geben an, dass sie sich dadurch Arbeit widmen können, die zufriedenstellender ist.

Andere Statistiken zeichnen ein weniger positives Bild. So berichtete das Fachmedium Golem.de vergangene Woche über eine Studie der Purdue University, bei der Antworten von ChatGPT jenen menschlicher Entwickler auf der Plattform Stack Overflow gegenübergestellt wurden. Demnach enthielten 52 Prozent der ChatGPT-Antworten falsche Angaben, besonders bei Fragen zu neueren Themen mit spezifischem Fokus hatte der KI-Bot Probleme – was sich damit erklären lässt, dass es dazu weniger Trainingsmaterial gibt.

Trotzdem bevorzugten die Teilnehmer der Benutzerstudie in 35 Prozent der Fälle die Antworten von ChatGPT. Und zwar unter anderem, weil der Bot die Antworten höflicher formulierte als die menschlichen Experten. Allerdings übersahen die Teilnehmer in 39 Prozent der Fälle auch die Fehler in den ChatGPT-Antworten, was wiederum als Warnung vor dem blinden Vertrauen in KI-generierte Codes verstanden werden kann.

Neue Tools, neue Rollen

Doch Coding ist ohnehin nicht der einzige Tätigkeitsbereich, wenn es um Softwareentwicklung geht: Unter anderem sind Menschen in der Konzeption, im Projektmanagement und in der Qualitätssicherung tätig. Und hier wird in dem Whitepaper eine ganze Reihe an potenziell nützlichen KI-Tools genannt.

So soll Bestcase, das Tool der Studienautoren, bei der Projektplanung helfen. Der bereits erwähnte Github Copilot hilft bei der Erstellung von Code. Bryter ist eine Plattform für Low-Code- und No-Code-Lösungen. Octomind testet die Software autonom. Und Uizard ist ein Rapid-Prototyping-Tool zum automatischen Erstellen erster Designideen.

Das Ergebnis all dieser Tools ist, dass Routinetätigkeiten automatisiert werden, der Mensch weniger Zeit vor dem Bildschirm und mehr Zeit mit den Teammitgliedern und Kunden verbringt. Die Autoren des Whitepapers prognostizieren gar, dass wir 2030 nicht mehr von "Product Ownern" sprechen werden, sondern von "Tech Outcome Leadern": Diese sind dann verantwortlich für die Qualität und die terminliche Bereitstellung von technischen Ergebnissen, die überwiegend von KI generiert wurden.

Europäische ...

Eine interessante Vision. Doch wie weit sind wir nun mit der Umsetzung? Das wurde diese Woche wieder durch die Nachrichtenlage deutlich, die vor allem in den USA viel Bewegung zeigte: Elon Musk sammelte für seine KI-Firma xAI sechs Milliarden Dollar Kapital ein und will einen Supercomputer bauen, um Grok damit zu trainieren. OpenAI beginnt mit dem Trainieren seines neuen KI-Sprachmodells und bildet einen Ausschuss für Sicherheitsfragen. Metas KI-Bots dürften bald in Europa starten. Und von Apple wird erwartet, dass auf der kommenden WWDC das KI-Feuerwerk gezündet wird.

In der EU hingegen zeigt ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs (ERH), dass wir gegenüber China und den USA hinterherhinken. Zu wenige private Investitionen gibt es in diesem Bereich, es fehlt an Koordinierung zwischen den Mitgliedsstaaten, und die selbstgesetzten Ziele sind längst nicht mehr zeitgemäß.

... und österreichische Realität

Dementsprechend zeigt auch eine aktuelle Studie von Deloitte, dass in Österreichs Unternehmen der KI-Einsatz noch am Anfang steht: Rund ein Fünftel nutzt die Technologie aktuell, allerdings bloß zur Automatisierung von Routineaufgaben. Anwendungen mit echtem wirtschaftlichen Potenzial – wie etwa die erweiterte Analytik für Prognosen und Risikobewertungen oder die Unterstützung bei der Entscheidungsfindung – werden nur von zehn Prozent genutzt.

Begründet wird dies neben einem unklaren Return on Investment (47 Prozent), offenen Fragen zum Thema Datenschutz (31 Prozent) und Schwierigkeiten bei der Integration von KI in bestehende Systeme und Prozesse (20 Prozent) auch mit dem Mangel an qualifizierten Fachkräften zur Verwaltung und Wartung von KI-Systemen. Das wiederum deckt sich mit dem PwC AI Jobs Barometer 2024: Laut diesem wachsen Stellenanzeigen für KI-Jobs 3,5-mal schneller als andere Jobanzeigen. Und werden spezielle KI-Fähigkeiten erfordert, so wird durchschnittlich ein 25 Prozent höheres Gehalt geboten.

Wird KI also die Jobs von Developern ersetzen? Nein, vermutlich nicht. Aber bestehende Jobs werden sich auch hier verändern und neue Jobs entstehen. Und zwar – wenn man der PwC-Studie glauben darf – mit deutlich besseren Gehaltsoptionen. (Stefan Mey, 1.6.2024)