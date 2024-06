Klaus Mitterdorfer ist "zuversichtlich, dass wir uns für das Achtelfinale qualifizieren können." Stefan Reichmann

Der Terminkalender von Klaus Mitterdorfer ist voll. Das Interview mit dem ballesterer ist an einem Montag Mitte Mai um 8.30 Uhr, ehe sofort ein weiteres Interview und danach ein Pressetermin im Innenministerium folgen. Anschließend geht es zurück zum Hauptberuf in der Kärntner Ärztekammer nach Klagenfurt, und wäre nicht eine Erkrankung dazwischen­gekommen, wäre er am Dienstagabend zum Fifa-Kongress nach Bangkok geflogen. Und noch weitere Fußballreisen sind in nächster Zeit geplant: Im Sommer stehen die EM der Männer in Deutschland und die U20-WM der Frauen in Kolumbien an. "Ich muss mir für die Fußballtermine frei nehmen, da ist schon viel Koordination nötig", sagt Mitterdorfer bei einer Melange in der Lobby eines Wiener Innenstadthotels. "Beschweren will ich mich aber nicht." Schließlich gebe der Fußball viel zurück, nicht nur Funktionären, sondern allen Beteiligten, nicht nur in der Spitze, sondern in der Breite.

ballesterer: Sie haben uns 2016 bei einem Interview verraten, dass Sie Bayern-Anhänger sind. War das Gezerre um Teamchef Ralf Rangnick für Sie eine Win-win-Situation?

Klaus Mitterdorfer: Es ist im Inland schwieriger, einen Herzensklub zu haben, weil ich da ja für alle bestmöglich da sein will. Aber im Ausland gibt es ein paar Klubs, zu denen ich halte. Da gehören die Bayern dazu, in der Sache hat das aber keine Rolle gespielt.

Hat Sie die Entscheidung von Rangnick überrascht?

Mitterdorfer: Er hat uns rund zehn Tage vor dem Cupfinale am 1. Mai gesagt, dass er ein Angebot hat, und es war klar, dass es für ihn keine einfache Entscheidung ist. Aber je länger diese Entscheidungsphase gedauert hat, desto mehr habe ich mir gedacht, dass er sich für uns entscheidet. Das war mein Bauchgefühl.

Ist man da Passagier?

Mitterdorfer: Ein bisschen schon, ja. Es ist eine Gratwanderung. Auf der einen Seite willst du nicht zu viel Druck ausüben, auf der anderen Seite habe ich schon probiert, Ralf zu vermitteln, wie sehr wir ihn und seine Arbeit schätzen.

Kann der ÖFB überhaupt mit den Bayern konkurrieren, einem Klub, der jedes Jahr die Champions League gewinnen will und fast eine Milliarde Euro umsetzt?

Mitterdorfer: Nein, zumindest nicht finanziell. Du kannst nur mit anderen Argumenten punkten: Fühlt er sich hier wohl? Welche sportlichen Ziele möchte er erreichen? Da gibt es gute Gründe für den ÖFB.

Welche Wünsche haben Sie ihm erfüllen müssen?

Mitterdorfer: Eigentlich gar keine. Finanziell sowieso nicht, darüber haben wir nie gesprochen. Aber wir haben ihm gesagt, dass es uns freuen würde, wenn er sich weiterhin nicht nur dem Nationalteam widmet, sondern sich generell im Verband einbringt: Das reicht vom Nachwuchsfußball bis hin zu Fragen der Infrastruktur. Er ist zum Beispiel bei den Gesprächen über die Zukunft des Ernst-Happel-Stadions dabei und war bei der Planung des neuen Trainingszentrums in Aspern involviert. Aber wir reden nicht von zusätzlichen Kompetenzen, sondern einer beratenden Funktion.

Das Nationalteam hat sich souverän für die EM qualifiziert, jetzt aber einige Ausfälle zu beklagen. Was sind Ihre Erwartungen an das Turnier?

Mitterdorfer: Ich habe das Gefühl, dass die Spieler sehr heiß darauf sind, daher bin ich zuversichtlich, dass wir uns für das Achtelfinale qualifizieren können. Das ist trotz dieser schweren Gruppe das Ziel. Und dann ist vieles möglich. Aber wir müssen das mit Vernunft und einer gewissen Besonnenheit angehen.

Wer wird Europameister?

Mitterdorfer: Mit dieser Frage beschäftige ich mich nicht. Das ist ja wieder so eine Sache: Niemand traut sich zu sagen "Vielleicht ja Österreich", sonst bist du gleich der Großkopferte.

Cover: Ballesterer

Die neue Ausgabe des ballesterer steht ganz im Zeichen der Europameisterschaft 2024. Dem Gastgeberland Deutschland und dem österreichischen Nationalteam widmen wir eigene Schwerpunkte mit sportlichen, gesellschaftspolitischen, kulturellen und kulinarischen Perspektiven. Außerdem in dieser Ausgabe: Vorstellungen der teilnehmenden Teams und weitere Geschichten rund um das Turnier. Der EM-ballesterer ist seit 31. Mai im Shop und im Handel erhältlich.

In Ihren Antrittsinterviews vor einem Jahr ist es stark um die internen Querelen im Verband gegangen. Aktuell spielen die in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle. Ist das Ihr Verdienst oder das des Teamchefs?

Mitterdorfer: Sportlicher Erfolg schafft eine gewisse Ruhe. Also haben Ralf Rangnick, das Team, aber auch das Nationalteam der Frauen und die Nachwuchsteams ihren Anteil. Aber es ist kein Selbstläufer. Es war eines meiner Ziele, dass wir uns auf den Sport konzentrieren und nicht Befindlichkeiten in den Mittelpunkt stellen.

Hat sich die Situation im letzten Jahr verbessert?

Mitterdorfer: Das glaube ich schon. Es ist eine permanente Arbeit, bei der ich versuche, alle mitzunehmen. Das hat man beim ÖFB-Campus gemerkt: Am Anfang ist sehr kontrovers diskutiert worden, am Schluss hat es keine Gegenstimme mehr gegeben. Das hat im Endeffekt dazu geführt, dass wir vom Bund und der Stadt Wien die Förderzusagen bekommen haben.

Im März war der Spatenstich für das Trainingszentrum in Wien-Aspern, im Herbst 2025 soll der Bau abgeschlossen sein. Was erwarten Sie sich davon?

Mitterdorfer: Es soll eine Heimat für all unsere Teams und die knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖFB werden. Einer der fünf neuen Plätze ist mit Kunstrasen ausgestattet und soll Kindergärten, Schulen und Vereinen aus der Umgebung zur Verfügung stehen. Dadurch stärken wir die Verbindung mit dem Bezirk.

Vergangene Woche hat Landeshauptmann Christopher Drexler angekündigt, in der Steiermark ein Nationalstadion bauen zu wollen. Wie stehen Sie zu diesem Plan?

Mitterdorfer: Das scheint eine spontane Idee gewesen zu sein. Beim Cupfinale hat er zu diesem Thema nichts gesagt. Grundsätzlich finde ich jede Initiative zur Weiterentwicklung von sportlicher Infrastruktur positiv, zu dem konkreten Vorschlag kann ich aber wenig sagen. Ich kenne keine Machbarkeitsstudie und weiß nicht, wie Unterpremstätten öffentlich angebunden ist. Das ist beim Ernst-Happel-Stadion schon etwas anderes. Da sind wir in sehr guten Gesprächen mit der Stadt Wien und dem Bund.

In der Steiermark wird ebenso wie im Bund heuer gewählt, Bundeskanzler Karl Nehammer hat die Forderung nach einem neuen Nationalstadion formuliert. Sind das Überschriften für den Wahlkampf?

Mitterdorfer: Natürlich haben solche Großprojekte eine politische Dimension, unser Ziel ist es, alle Parteien ins Boot zu holen. Was das in einer Wahlauseinandersetzung bringt, interessiert mich dabei nicht, sondern dass der Bund, die Länder und die Gemeinden unser Vorhaben unterstützen. Wenn der Wahlkampf dabei hilft, soll es mir recht sein. Aber noch einmal: Wir sind in sehr konstruktiven Gesprächen mit der Stadt Wien darüber, wie das Praterstadion eine moderne Multifunktionsarena werden kann. Das ist ja trotz Denkmalschutz gestaltbar – mit der Stadt, dem Bund und möglichen Investoren.

Kommen wir zum Thema Gesellschaftspolitik. Sie haben nach dem Wiener Derby die homophoben und sexistischen Gesänge von einigen Rapid-Spielern scharf verurteilt. Was kann der ÖFB machen, um Diskriminierung zu bekämpfen?

Mitterdorfer: Das Thema soziale Verantwortung ist eine der größten Herausforderungen der heutigen Zeit, gerade in der Breite des Fußballs mit seinen mehr als 2.000 Vereinen. Wir haben im Verband ein eigenes Team für diesen Bereich, das zuletzt das Projekt "Wir lieben Fairplay" initiiert hat. Da geht es darum, Vereine dafür zu sensibilisieren, dass sie ein geschützter Raum werden, in dem man wertschätzend miteinander umgeht, in dem es keine Unterschiede geben soll betreffend Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Herkunft und dergleichen.

Vorfälle gibt es aber trotzdem.

Mitterdorfer: Ja, wir müssen permanent darauf hinweisen und Menschen die Möglichkeit geben, Probleme aufzuzeigen, um sie in Zukunft zu verhindern. Je mehr wir sensibilisieren, je offener wir damit umgehen, je mehr Stellen es gibt, an die sich Betroffene wenden können, desto stärker entwickelt sich eine Kultur, in der Vereine tatsächlich geschützte Räume sind. Aber das erfordert intensive Arbeit: bei den Vereinen, in Schulen, mit Fangruppen und so weiter.

Werden diese Herausforderungen größer, weil die Gesellschaft gerade so polarisiert wirkt?

Mitterdorfer: Ganz sicher. Das ist ja auch eine Motivation, warum ich ehrenamtlich arbeite. Der Fußball kann unheimlich viel leisten: Mädels und Buben machen etwas Sinnvolles, sind in einem Team und erfahren Werte. Die große Herausforderung wird in den nächsten Jahren sein, Kinder zum Sport zu bringen und ehrenamtliche Funktionäre zu unterstützen.

Wie schafft man das?

Mitterdorfer: Ich bringe jetzt ein Beispiel aus dem Nachwuchs. Früher war es tendenziell so, dass der Trainer 14 Kinder im Team gehabt hat, die sechs besten haben gespielt, die anderen sind traurig draußen gesessen und haben sich gedacht: "Ist ja eh nicht mein Sport." Vor zwei Jahren haben wir den Nachwuchsfußball bis zur U12 neu aufgestellt – mit kleineren Gruppen und ohne Tabellen. Das wichtigste Ziel ist jetzt, dass alle Kinder Freude am Spiel haben, keiner auf der Ersatzbank sitzt, alle Tore erzielen und viele Ballkontakte haben. Die Trainer können mehr Wert auf die Ausbildung legen, es gibt weniger Druck, auch für die Eltern, die ihre Erwartungen nicht mehr so stark auf Leistung legen, sondern auf die Bewegung und die Freude daran. Das heißt ja nicht, dass das Kind nicht trotzdem sehr gut werden kann.

Geht das Konzept auf?

Mitterdorfer: Wir haben in den letzten zwei Jahren die Drop-out-Rate der Kinder, die innerhalb von einem Jahr wieder aufhören, um zehn Prozent gesenkt. Das wird weiter sinken. Ein Nebeneffekt der kleineren Gruppengrößen war, dass wir mehr Trainer gebraucht haben. Am Anfang haben die Vereine beklagt, dass sie so schwer Trainer finden, aber jetzt haben wir mehr. Und je mehr Trainer ich habe, desto mehr Kinder kann ich ausbilden, kann mehr in die Schulen und Kindergärten gehen, um Kinder und deren Eltern zu motivieren.

Sie haben einmal gesagt, dass Sie beim Fußball vom Universitätsprofessor bis zum Maurer alle Leute kennengelernt haben. Hat der Fußball diese verbindende Kraft noch?

Mitterdorfer: Ja, er kann unterschiedliche Strömungen kanalisieren und Gemeinsamkeiten finden. Dabei ist aber wichtig, wie er sich entwickelt. Gerade international nimmt der Fußball finanziell Dimensionen an, die mit Erdung nichts mehr zu tun haben. Da wäre es notwendig, einen Schritt zurück zu einer gewissen Bescheidenheit zu machen.

Also werden die Hotelzimmer in Aspern spartanisch ausgestattet?

Mitterdorfer: Wir müssen sie so ausstatten, dass sich der Spieler oder die Spielerin dort wohlfühlt. Aber das muss ja nicht Luxus heißen, sondern zum Beispiel tolle Aufenthaltsräume. Für mich hat Luxus sowieso keine große Bedeutung. Ich gehe in den VIP-Raum, um Leute zu treffen, mit denen ich mich austauschen muss, nicht wegen der Ausstattung.

Sie haben uns 2016 am Rande eines Jugendfußballturniers gesagt: "Hier gehöre ich hin, nicht auf die Ehrentribüne." Haben Sie sich mittlerweile an die Ehrentribüne gewöhnt?

Mitterdorfer: Der Platz auf der Ehrentribüne gehört zum Amt dazu, aber im Herzen gehöre ich zur Basis, zu den Fans, zu den Spielern. Dieser Zugang erleichtert mir auch den Übergang, wenn ich die Funktion eines Tages nicht mehr haben sollte, da finde ich mich bei einem Jugendturnier wieder zurecht.

Wie lange wollen Sie noch in der Funktion bleiben?

Mitterdorfer: Die ordentliche Bundeshauptversammlung mit Neuwahlen wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2025 stattfinden. Ich kann mir eine Kandidatur schon sehr gut vorstellen, habe aber noch ein bisschen Zeit, um mir zu überlegen, inwiefern das in meine Lebensplanung passt. So schön die Tätigkeit ist, so ein Ehrenamt neben einem Fulltimejob ist eine kräfteraubende Gratwanderung. Aber ich will jetzt gar nicht jammern, sonst könnten Sie ja sagen: "Dann machst es eben nicht."

Die stimmberechtigten Mitglieder im ÖFB-Präsidium sind ausschließlich etwas ältere Männer. Fehlt da nicht Diversität?

Mitterdorfer: Ich möchte zwei Dinge vorausschicken: Erstens ist es nicht so, dass du massenweise Menschen findest, die gerne ehrenamtliche Landesverbandspräsidenten wären. Zweitens heißt ein höheres Alter ja nicht unbedingt, dass jemand nicht im Herzen jugendlich und kreativ sein kann. Aber wir kommen sicher nicht immer am modernsten herüber, da sind wir als Präsidium gefordert. Wir sind in einem Prozess, unsere Rolle kritisch zu hinterfragen, gerade beim Thema Frauen haben wir noch sehr viel Luft nach oben. Ich würde mir da ein anderes Verhältnis wünschen.

Ist diese Einschätzung im Präsidium mehrheitsfähig?

Mitterdorfer: Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Solche Veränderungen gehen nicht von einem Tag auf den anderen, wir müssen da Schritt für Schritt vorgehen – mit diesem Ansatz bin ich in meinem ersten Jahr ganz gut gefahren. (Moritz Ablinger & Jakob Rosenberg, 5.6.2024)