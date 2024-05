Am 12. Jänner brannte der Sansigarden auf der Donauinsel nieder, nachdem ein psychisch Beeinträchtigter an der Konstruktion Feuer gelegt hatte. APA / STADT WIEN | FEUERWEHR

Wien – Zur Abwechslung stört einmal nicht der Lärm der Umbauarbeiten im Landesgericht für Strafsachen Wien die Verhandlung im Saal 36, sondern das Mobiltelefon der psychiatrischen Sachverständigen Sigrun Roßmanith. Das beginnt nämlich während des Schlussplädoyers der Staatsanwältin klassische Musik zu spielen, und die Expertin kämpft verzweifelt und unter mehrfachen Entschuldigungen darum, wieder Ruhe einkehren zu lassen. Schließlich flüchtet sie aus dem Saal, um das technische Problem zu beheben, worauf Stefan Apostol, Vorsitzender des Schöffengerichts in der Unterbringungssache gegen Herrn K., den Prozess unterbrechen muss, da die Sachverständige nach neuer Gesetzeslage bis zum Ende der Schlussvorträge dabei sein muss.

Zuvor hatte Roßmanith dem Senat in ihrem Gutachten erklärt, dass der 47-jährige Betroffene "von Geburt an körperlich und geistig retardiert" sei, aber eine Inselbegabung im Bereich Sprachen habe. Obwohl er nicht einmal das Intelligenzniveau eines Vorschulkindes erreicht, hat der Unbescholtene beträchtlichen Schaden angerichtet. Wäre er zurechnungsfähig, würde die Anklagebehörde ihm Brandstiftung vorwerfen: Er soll zunächst am 16. März 2023 vor der Taverne Sokrates im Bereich der "Sunken City" auf der Donauinsel mit Desinfektionsmittel getränkte Tücher drapiert und entzündet haben. Das Feuer erlosch, damals war der Schaden mit 700 Euro noch überschaubar. Am heurigen 12. Jänner war das anders: Er legte im leerstehenden Lokal Sansigarden Feuer, die Holzkonstruktion wurde völlig zerstört, mehr als 200.000 Euro beträgt der Schaden laut Staatsanwältin.

Erstmals im Jahr 2022 gefilmt

"Warum haben Sie das gemacht?", will Vorsitzender Apostol vom Betroffenen wissen. Wie dessen Verteidiger Peter Philipp schon angekündigt hat, fällt die Antwort recht eindimensional aus. "Ich mach das nie wieder!", versichert K. immer wieder. "Das ist schön. Aber warum haben Sie das gemacht?", versucht es Apostol ein zweites Mal. "Es tut mir leid. Es war ein großer Fehler", trägt auch diese Reaktion wenig zur Aufklärung bei. An die versuchte Brandstiftung beim griechischen Lokal will der Wiener sich nicht mehr erinnern können, die Anklägerin weist allerdings darauf hin, dass eine Überwachungskamera ihn bereits am 4. November 2022 vor der Gaststätte aufgenommen hatte, als er dort mit brennbarer Flüssigkeit vollgesogene Tücher platziert habe, dann aber gegangen sei.

Nur einmal bietet K. eine mögliche Erklärung für sein Verhalten. "Es hatte was mit Medikamenten zu tun", sagt er zum jüngsten Vorfall. "Wofür sind die denn?", interessiert Apostol. "Zum Nachdenken." – "Und haben Sie die immer genommen?" – "Nein, nicht immer. Zu Hause habe ich sie manchmal vergessen", gibt der Betroffene zu. Der noch Überraschendes verrät: "Ich habe Angst vorm Feuer. Ich mach das nie wieder."

Gerichtspsychiaterin Roßmanith hat dagegen eine Vermutung, was den Mann, dessen Bruder sein Erwachsenenvertreter ist, dazu gebracht habe, das Lokal einzuäschern. "Es war ein Hilfeschrei, den er nicht anders formulieren konnte." K. sei kein "klassischer Pyromane", der sich an den Flammen berausche, er habe jedoch ein "völlig entgleistes Problemlösungsverhalten". Nachdem K. jahrelang in einer betreuten Einrichtung verbracht habe, sei K. im Tatzeitraum zu seinen Eltern zurückgezogen, "wo die Betreuung ein wenig auf der Strecke geblieben ist", wie die Gutachterin vermutet.

"Gefühle der Ohnmacht, Verzweiflung, Wut"

Familiäre Unstimmigkeit und das Gefühl, an seinem betreuten Arbeitsplatz von anderen gemobbt zu werden, hätten bei dem Betroffenen "Gefühle der Ohnmacht, der Verzweiflung, der Wut" ausgelöst. Aufgrund seiner Persönlichkeitsstörung habe er diese Emotionen aber nicht artikulieren können, sondern durch die Brandstiftungen ausgelebt. Dennoch kann sie sich eine lediglich bedingte strafrechtliche Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum vorstellen, vorausgesetzt, der Betroffene werde dort engmaschig betreut und müsse Weisungen einhalten.

Glücklicherweise haben die Justizanstalt und Verteidiger Philipp kurzfristig eine derartige Möglichkeit in einem Zentrum in Niederösterreich organisieren können. Der Senat spricht die Unterbringung daher rechtskräftig nur bedingt aus, ordnet Bewährungshilfe an und erteilt die von Roßmanith geforderten Weisungen wie eine regelmäßige Blutkontrolle zur Kontrolle des Medikamentenspiegels. "Sie werden jetzt noch kurz zurückgebracht, können Ihre Sachen packen, und beim Ausgang warten dann die Mitarbeiter des Zentrums auf Sie", teilt der Vorsitzende dem Betroffenen mit. "Wow, ich werde freigelassen!", freut sich der, ehe er seiner weinenden Mutter um den Hals fällt. (Michael Möseneder, 29.5.2024)