Sie möchte lieber nicht via Smartphone angerufen werden: die weltberühmte Krimiautorin Donna Leon (81), hier beim Anpreisen ihrer "Gabe der Lüge". IMAGO/Maks Him / Starface

Krimiautorin Donna Leon, Erfinderin des venezianischen Ermittlers Comissario Brunetti, hat es besser als die meisten ihrer Zeitgenossen. Sie lebt, wie sie der Deutschen Presse-Agentur jetzt kundgetan hat, ganz ohne die Segnung des Smartphones. Leon hält sich heute im Schweizer Exil auf. Venedig verließ die Grande Dame der Lagunen-Meuchelei einst im Groll. Vor ihrer Haustüre purzelte sie über viel zu viele Menschen, deren Füße unzureichend bestrumpft waren und die auf dem Markusplatz lauthals "Gnotschi" bestellten.

Heute möchte Leon, wie sie zu Protokoll gibt, ihren Kopf "nicht ständig mit Informationen füttern". "Ich will in Ruhe dasitzen und über meine Meinung zu diesem oder jenem nachdenken". Ihr neuer Brunetti-Roman, der bereits 33. Fall des Ermittlers, ist auf Deutsch mit Feuerprobe betitelt und erreicht dieser Tage unsere Buchhandlungen.

Leon steht mit ihrer strikt antimodernistischen Vorliebe im Zusammenhang einer ebenso alten wie ehrwürdigen Tradition. US-Kollege Henry David Thoreau zog sich vor bald zwei Jahrhunderten zwei Jahre lang in den finstersten Wald von Massachusetts zurück: dorthin also, wo sich vielleicht Fuchs und venezianischer Löwe gute Nacht sagen, wo man aber unter Garantie keinen Teller Pasta bestellen kann. Thoreau besaß anno 1845 natürlich kein Smartphone – und auch sonst nicht die Möglichkeit, den Foodora-Boten auf dessen Fahrrad zu sich in den Hinterwald zu locken.

"Dumbphone" gesucht

Donna Leon, die laut eigenem Bekunden auch nicht fernsieht, erwägt nun den Erwerb eines "Dumbphones": gemeint ist ein Handy ganz ohne Internetzugang. "Ich brauche eines, mit dem man anrufen kann, das ist alles."

In Leons Absicht drückt sich eine zutiefst sympathische Bescheidenheit aus. Rainer Maria Rilke rief noch – ganz ohne Smartphone – "der Engel Ordnungen" an, als er daranging, seine weltberühmten Duineser Elegien zu verfassen. Ingeborg Bachmann hingegen begnügte sich mit der "Anrufung des Großen Bären". Höchstwahrscheinlich hat sie sich Mitte der 1950er-Jahre noch eines einfachen Münztelefons bedient. (Ronald Pohl, 30.5.2024)