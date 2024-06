Weiblich, 44 Jahre und mit 1,5 Kindern: So sieht die Durchschnittseuropäerin aus. Auf der Einkaufsliste sollten Fleisch und Bier nicht fehlen. Andrea Maria Dusl

Die Mitte der Gesellschaft sieht manchmal anders aus, als viele annehmen. Für einen groben Überblick über diverse Lebensbereiche des Durchschnittseuropäers – oder besser: der Durchschnittseuropäerin – haben wir uns dem Durchschnitt und der Mehrheit der rund 450 Millionen Menschen, die in 200 Millionen Haushalten in der Europäischen Union leben, angenähert. Und wir haben sie mit Österreich verglichen, von Familie und Geld über Verkehr und Klimaschutz bis zum Normalgewicht – und dem liebsten Urlaubsland.

Demografie: Weiblich, 44, deutsch

Zwei Tortendiagramme: EU: 51,1% Frauen, 48,9% Männer. Österreich: 50,7% Frauen, 49,3% Männer.

Europa ist rein statistisch etwas weiblicher: Frauen stellen mit 51 Prozent knapp den Großteil der Bevölkerung. Daten zu nichtbinären Personen sind in vielen EU-Mitgliedsländern nicht für die Gesamtbevölkerung verfügbar und haben keinen Eingang in die Eurostat-Daten gefunden. Das Medianalter liegt bei gut 44 Jahren, Tendenz wegen Überalterung steigend. Frauen haben ein höheres Durchschnittsalter als Männer, was mit ihrer höheren Lebenserwartung zusammenhängt.

Österreich ist etwas jünger. Die Grafik zeigt Balkendiagramme zum Medianalter, das in der EU bei 44,5 Jahren liegt, in Österreich bei 43,5 Jahren. (Frauen: 46 Jahre in der EU, Männer: 42,9 Jahre.)

Das bevölkerungsreichste Land der EU ist Deutschland, am ehesten lebt Frau Europa also dort. Deutsch ist auch die häufigste Muttersprache, seit Großbritannien aus der EU ausgetreten ist.

Geld, Konsum und Wohnen: Eigenheim und großer CO2-Fußabdruck

Das Monatsbudget der Europäerin und des Europäers liegt im Mittel bei knapp 1600 Euro, abgeleitet vom Haushaltsäquivalenzeinkommen, das jährlich rund 19.000 Euro netto pro Kopf beträgt. In Österreich haben viele Menschen wesentlich mehr Geld zur Verfügung, durchschnittlich mehr als 2300 Euro monatlich. Am meisten verdient im Schnitt die Bevölkerung von Luxemburg (fast 3800 Euro im Monat), am wenigsten jene in Bulgarien (knapp 450 Euro).

Einen Quadratkilometer Fläche teilt sich die EU-Bürgerin statistisch mit 108 weiteren Personen. Zum Vergleich: In Wien beträgt die Bevölkerungsdichte fast 4800 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer. In ganz Kärnten sind es knapp 60 Personen pro Quadratkilometer.

Ein Haushalt hat durchschnittlich 2,2 Mitglieder. Die Mehrzahl sind aber Ein-Personen-Haushalte, in ihnen leben 35 Prozent der Bevölkerung. Mehr als die Hälfte wohnt nicht in einer Wohnung, sondern in einem Haus – das in vielen Fällen zum Eigentum des Haushalts gehört. Es sind sogar mehr als zwei Drittel der Menschen, die in Wohneigentum leben. Spitzenreiter ist Rumänien, dort sind das 95 Prozent der Bevölkerung. In Österreich ist das Verhältnis zwischen Miete und Eigentum ausgeglichener, nur in Deutschland wird mehr gemietet (50,9 Prozent) und ein Blick über die EU-Grenze in die Schweiz zeigt, dass Mieten dort noch weiter verbreitet ist (57,8 Prozent).

Ökologisch leben wir über unsere Verhältnisse. Pro Kopf stoßen wir jährlich etwa acht Tonnen CO2-Äquivalente an Treibhausgasen aus. Nur auf Kohlenstoffdioxid gerechnet sind das mehr als sechs Tonnen im EU-Schnitt und fast sieben Tonnen in Österreich. Hier hat sich das Blatt gewendet: Im Jahr 1970 lag der CO2-Fußabdruck Österreichs zwei Tonnen unter dem EU-Mittelwert. Die Trendwende kam Ende der 1990er-, Anfang der 2000er-Jahre.

Etwa zwölf Hektar Boden werden hierzulande täglich neu in Anspruch genommen und oft zubetoniert, damit sind wir in Europa ganz weit vorne. Wenn alle Menschen einen Lebensstil hätten wie die österreichische Bevölkerung, würden wir 3,7 Erden brauchen, um unseren Ressourcenverbrauch zu decken.

Familie: Paarbeziehung mit ein, zwei Kindern

Die Hetero-Paarbeziehung ist Standard, in Paarhaushalten lebt der größte Anteil der erwachsenen Europäer (45 Prozent) und Europäerinnen (42 Prozent). Wenngleich jede Kernfamilie durchschnittlich ein bis zwei Kinder hat, leben drei Viertel der Haushalte ohne Kinder. Die meisten haben nicht einmal ein Haustier, in 46 Prozent der Haushalte gibt es mindestens eines, wobei Katzen am beliebtesten sind.

Frauen bekommen durchschnittlich 1,5 Kinder, bei der ersten Geburt sind Mütter im Mittel fast 30 Jahre alt. Das ist weniger, als es bräuchte, um eine Population rein durch Nachwuchs zu erhalten. Ausgeglichen wird dies durch die Zuwanderung, die der Grund ist, weshalb auch die österreichische Bevölkerung wächst. Hierzulande ist das Geburtendefizit so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Lebenserwartung steigt: Ein 2023 in der EU geborener Bub hat eine Lebenserwartung von 79 Jahren, bei einem Mädchen liegt sie bei 84 Jahren.

Bildung und Politik: Matura und konservativ

Mit 44 Prozent hat in der EU die größte Bevölkerungsgruppe Matura oder Fachschulabschluss, knapp drei von zehn Europäerinnen und Europäern haben außerdem studiert. Ein Viertel hat maximal Pflichtschulabschluss. Österreich schneidet im Vergleich etwas besser ab, acht von zehn Personen haben mindestens Matura oder eine Fachschule absolviert.

Politisch ist Europa leicht konservativ: Die zuletzt vom größten Anteil gewählte Fraktion im EU-Parlament ist die Europäische Volkspartei (EPP), zu der auch die Österreichische Volkspartei ÖVP gehört. Trotz prognostizierten Stimmenrückgangs dürfte das bei dieser EU-Wahl ähnlich sein. Zu Beginn des Jahres besagten etwa die Modelle des Vereins European Council on Foreign Relations, dass die EPP von gut 25 auf 24 Prozent der Stimmen absinkt.

In Österreich könnte der Rückgang stärker ausfallen – wie auch der Rechtsruck. Während bei der vergangenen Europawahl rund 35 Prozent via ÖVP bei der EPP landeten, kommt die Modellrechnung in diesem Jahr nur mehr auf 25 Prozent. Die Freiheitliche Partei FPÖ, die auf Europa-Ebene zur rechten bis rechtsextremen Fraktion Identität und Demokratie (ID) gehört, würde demnach von 17 auf gut 26 Prozent zulegen – und damit in Österreich jene Partei werden, die den größten Anteil der Wählerinnen und Wähler hinter sich versammelt. In der EU könnte die ID von bisher 8 auf 14 Prozent springen.

Mobilität: Alle Autobahnen führen nach Rom

Am liebsten bewegt sich die Europäerin oder der Europäer statistisch per Auto fort. Mit Pkws legten sie 2019 82 Prozent der Passagierkilometer bei Landtransportmitteln zurück. Im "Autoland" Österreich liegt dieser Wert nur bei 76 Prozent, noch weniger Autokilometer legen nur Tschechien, die Slowakei und Ungarn zurück. In Ungarn fährt man am fleißigsten Bus. Österreich führt bei den zurückgelegten Zugkilometern. Die Anzahl der Flugreisenden steigt stetig.

Die Reiselust weckt vor allem das eigene Land: Etwa jede vierte Reise führt im Durchschnitt ins Ausland. Weil das Gute oft nah liegt und man die Reisezeit berücksichtigen muss, sind Nachbarstaaten als Ziel besonders beliebt. Entsprechend ist für Österreicherinnen und Österreicher besonders gut nachvollziehbar, dass Italien das liebste Reiseziel ist. Dort verbringen die meisten Europäer ihre Urlaube, und dorthin führen elf Prozent der Auslandsreisen, dicht gefolgt von Spanien.

Spanien liegt dafür bei den meisten Übernachtungen und den höchsten Urlaubsausgaben vor Italien und Frankreich. Außerhalb der EU geht es bevorzugt nach Großbritannien, in die Türkei und die Schweiz. Menschen aus Österreich verbringen ihre Urlaube am liebsten in Italien, reisen aber auch besonders gern nach Deutschland, Kroatien, Spanien und Griechenland.

Ernährung: Viel Fleisch und Bier

Auf dem Esstisch der Durchschnittseuropäerin landen jährlich 68 Kilogramm Fleisch, 110 Kilogramm Milchprodukte und 14 Kilogramm Eier. Den Großteil des Fleischs macht Schweinefleisch aus. In Österreich setzt man noch mehr auf Tierprodukte: Hier kommt die Bevölkerung auf 88 Kilogramm Fleisch, 116 Kilogramm Milchprodukte und 15 Kilogramm Eier pro Person und Jahr.

Das ist problematisch fürs Tierwohl und Klima, aber immerhin: Mehr als die Hälfte der EU-Bevölkerung isst eigenen Angaben zufolge auch täglich frisches Obst (56 Prozent) und Gemüse (51 Prozent). In Österreich sind das mit knapp 50 Prozent bei Früchten und 47 Prozent bei Gemüse weniger als die Hälfte.

Als gesellschaftlich anerkannte Droge kommt dazu gern Alkohol ins Spiel. Die Frage nach Wein oder Bier fällt eindeutig zugunsten des Hopfengebräus aus. In Europa werden pro Person 68 Liter in einem Jahr getrunken, Österreich liegt mit 102 bis 104 Litern auf dem zweiten Platz hinter Tschechien (136 Liter). Bei den meisten muss es dazu auch keine Tschick sein, im EU-Schnitt rauchen 20 Prozent der Bevölkerung über 15 Jahren täglich Zigaretten. In Österreich sind das 22 Prozent. Gelegentlich rauchen sowohl im EU- als auch im österreichischen Durchschnitt etwa zwei Prozent, Vaping ist im Rest Europas (1,7 Prozent) beliebter als in Österreich (0,7 Prozent).

Körper und Gesundheit: Masse ohne Bewegung

Das sogenannte Normalgewicht ist weniger normal, als man vermuten mag: Mehr als die Hälfte der europäischen und österreichischen Bevölkerung ist übergewichtig oder adipös. Das hat nicht nur mit fehlender Bewegung oder schlechter Ernährung zu tun, sondern auch stark mit genetischer Prädisposition und Erkrankungen – die Rede ist auch von einer "ignorierten Pandemie".

Ein großer Anteil der Europäerinnen und Europäer – 45 Prozent – treibt nie Sport, etwas weniger Menschen halten sich zumindest einmal pro Woche mit Bewegung fit. Trotzdem sind 66 bis 71 Prozent optimistisch, unsensibel oder genetisch gut ausgestattet und bewerten ihre Gesundheit als gut oder sehr gut. In Österreich gibt man mehr Beweglichkeit an: 35 Prozent sagen, dass sie nie Sport treiben, und 62 Prozent sporteln mindestens einmal wöchentlich. Immer mehr Zeit verbringen wir außerdem an Bildschirmen: Täglich sind das im EU-Schnitt 5,9 Stunden, in Österreich 5,3 Stunden. (Julia Sica, Michael Matzenberger, 8.6.2024)