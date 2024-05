Im "Mein Forum" wird auf die Frage "Machen Sie Pensionssplitting während der Kinderbetreuung?" ziemlich oft nachvollziehbarerweise geantwortet "Nein, weil wir insgesamt finanziell schlechter aussteigen würden ".

Sollte das bei Ihnen so sein, haben Sie eine alternative Methode, die kinderbetreuende Person in der Pension zu unterstützen, sollte es zu einer Scheidung kommen? Welche?

Sollten Sie keine haben: Warum? War das einfach nie ein Thema oder war es ein gemeinsamer Wunsch, für diesen Fall nicht vorzusorgen (weil unromantisch etc.)?