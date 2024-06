Der Wohnturm Danubeflats an der Reichsbrücke hat längst seine endgültige Höhe erreicht, die pompöse Gleichenfeier mit "Vertical Dancers" an der Fassade und einem Konzert des ungarischen Starpianisten Peter Bence stieg im September. Seither wird in Österreichs höchstem Wohnturm von den Bauherren S+B und Soravia am Innenausbau gewerkt, die Fertigstellung ist für kommendes Jahr geplant. Von den 500 Eigentumswohnungen sind laut Projekt-Website noch 53 zu haben. Knappe 57 Qua­dratmeter im 18. Stock mit Blick auf den ­Kahlenberg kosten 570.000 Euro.

Die Danubeflats werden nach der Fertigstellung 2025 Österreichs höchster Wohnturm sein. An der Ufergestaltung wird gerade gearbeitet. Die verpflichtend vorgesehenen Sozialwohnungen werden teils im Bauteil 2 (rechts daneben, siehe Bild) untergebracht, teils woanders. Putschögl

Das Projekt am einstigen Cineplexx-Standort sorgte von Beginn an für heftige Diskussionen. Im benachbarten Hochhaus Neue Donau formierte sich eine Bürgerinitiative, die jahrelang dagegen ankämpfte. Stark unterstützt wurde das Projekt allerdings vom damaligen Planungssprecher der Wiener Grünen, Christoph Chorherr, der den Kritikern schließlich 2015 mit Wiens allerersten "städtebaulichen Verträgen" den Wind aus den Segeln nehmen wollte. Mit diesen Verträgen sichert die Stadt ab, dass Bauträger auch einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten.

Die ersten dieser Verträge betrafen die Danubeflats sowie das Projekt Triiiple am Donaukanal im dritten Bezirk, ebenfalls von Soravia (dort aber gemeinsam mit ARE), und wurden vor ziemlich genau neun Jahren vorgestellt. Neben diverser öffentlicher Infrastruktur wurden die Projektwerber darin auch zur Schaffung von leistbaren Wohnungen verpflichtet. Ebendiese Sozialwohnungen wurden beim 2021 fertiggestellten Triiiple aber nicht in den Türmen selbst untergebracht, sondern dem Projektpartner Caritas wurden einzelne Wohnungen in ganz Wien angeboten. Das ging, weil der Caritas das einerseits nicht unrecht war, auch deshalb, weil die Betriebskosten in einem Turm viel höher sind als in einem niedrigeren Wohngebäude. Zudem stand die Verpflichtung zur Schaffung von Sozialwohnungen bei Triiiple nicht im städtebaulichen Vertrag selbst, sondern in einer freiwilligen Vereinbarung der Entwickler mit der Caritas.

Auch beim Triiiple gab es schon ein ähnliches Vorgehen. Bauherr Soravia hat diesen Trick zuvor auch schon beim Triiiple-Projekt angewandt. Putschögl

Bei den Danubeflats ist das aber anders. "Errichtung und Vermietung von ca. 1200 bis 1400 m² Wohnnutzfläche mit üblichem Ausstattungsgrad für den sozialen Wohnbau" steht im Vertrag. Wo werden diese Wohnungen also nun sein?

"Sind in guten Gesprächen"

Die kurze Antwort: auch hier sicher nicht im Turm. Ja, die geforderten 40 "Smartwohnungen" mit Größen zwischen 30 und 40 Quadratmetern sind definitiv vorgesehen, lautet die längere Antwort der Soravia Group auf Anfrage des STANDARD. Zumindest ein Teil davon wird im schon fertiggestellten Bauteil 2, der "Danubeview" heißt und Mietwohnungen enthält, zur Verfügung gestellt werden. "Die weiteren Wohnungen werden teils in unmittelbarer Umgebung und teils in Gebieten mit guter bzw. vergleichbarer Infrastruktur im gesamten Stadtgebiet von Wien verteilt sein." Man befinde sich derzeit in "finalen Abstimmungen" für eine Kooperationsvereinbarung mit der Organisation Neunerhaus.

Dessen Geschäftsführerin Daniela Unterholzner bestätigt, dass man sich in "guten Gesprächen" befinde. Unterschriften liegen zwar noch keine vor, Wohnungen habe man aber bereits angeboten bekommen. Sie ist daher "zuversichtlich, dass die Kooperation zeitnah abgeschlossen werden kann".

Relevant ist für sie die Gesamtkostenbelastung, weniger die reinen Betriebskosten. "Die Wohnungen müssen leistbar sein für einkommensschwache Menschen." Wichtig sei aber eine gute Durchmischung. Alle Sozialwohnungen in einem eigenen Trakt oder gar einem eigenen Haus, das sei kontraproduktiv. Gegen Sozialwohnungen im Turm, Tür an Tür mit Menschen, die sich 10.000 Euro pro Quadratmeter leisten können, hätte deshalb aus ihrer Sicht nichts gesprochen.

Ufergestaltung läuft derzeit

Was die weiteren Punkte des städtebaulichen Vertrags bei den Danubeflats betrifft, ist immerhin vieles in Umsetzung. Die Herstellung der Uferzone zur Donau läuft, sie wird in drei Phasen vorgenommen, "um die Durchwegung der Fuß- und Radwege nicht zu unterbrechen". Die erste Phase, einschließlich eines 50 Meter langen Holzstegs direkt am Wasser, werde bis Ende Juni abgeschlossen sein, die nächsten beiden Phasen folgen bis zum Ende des Jahres 2024.

Eher durchwachsene News gibt es aber auch bezüglich des im städtebaulichen Vertrag geforderten Kindergartens. Es wurde dafür nämlich kein Betreiber gefunden. Deshalb habe man "in gemeinsamer Abstimmung mit der Stadt Wien" beschlossen, dass die erforderlichen Gruppen vom Betreiber des Kindergartens auf dem Bauplatz DC Waterline, auf der anderen Seite der Reichsbrücke, übernommen werden. Immerhin werde dieser Kindergarten in dem Bildungscampus, der von der S+B Gruppe errichtet wird, schon diesen Herbst eröffnet und somit vor Fertigstellung der Danubeflats zur Verfügung stehen.

Fix sei außerdem eine Billa-Filiale auf dem Gelände, teilt Soravia weiter mit. Es hatte zuvor Gerüchte gegeben, dass dieser Supermarkt, der nicht zuletzt in den Gesprächen mit der Bürgerinitiative ein wichtiges Argument für das Projekt war, eventuell doch nicht kommen werde. Doch ab Anfang 2025 werde er in Betrieb sein, heißt es zum STANDARD.

Triiiple: Hohe Betriebskosten

Einen Billa-Supermarkt gibt es auch im Triiiple in der Schnirchgasse. Dort beinhaltete der städtebauliche Vertrag außerdem die Überplattung der Autobahn A4 samt Gestaltung der Oberfläche als öffentlich zugänglicher Freiraum. Dieser kleine Park ist längst fertig, manche Bewohner beklagen dort nun aber hohe Kosten durch Vandalismus. Es gibt hier einen Lift, der direkt zum Treppelweg am Donaukanal hinunterführt. Für die Wartung ist die Eigentümergemeinschaft zuständig. Allgemein wird über hohe Betriebskosten geklagt, bezüglich der Kosten für Heizung und Kühlung läuft ein Verfahren von 150 Eigentümern gegen eine Soravia-Tochter. Im Jänner gab es ein erstinstanzliches Urteil zugunsten der Eigentümerinnen und Eigentümer, nach einer Berufung liegt die Causa aktuell beim Oberlandesgericht Wien.

Und was in den Triiiple-Türme viele Bewohnerinnen und Bewohner auch sehr stört, sind die touristischen Vermietungen über Plattformen wie Airbnb oder Booking. Diese sind hier laut Wohnungseigentumsvertrag explizit zulässig und werden auch zahlreich betrieben. Zumindest das wird bei den Danubeflats anders sein, hier wird die touristische Vermietung dezidiert ausgeschlossen. Auch deshalb, weil es in der Sockelzone des Turms ohnehin ein Hotel samt "Long-Stay-Konzept" geben wird. Da ist Konkurrenz im eigenen Haus wohl kontraproduktiv. (Martin Putschögl, 4.6.2024)