Die liberale Koalition in Warschau hat in kurzer Zeit sichergestellt, dass die Kritik verstummte – zum Vorteil der gesamten europäischen Familie

Polen spielt wieder in der ersten Liga der EU mit. Die neue Regierung unter dem liberal-konservativen Premier Donald Tusk macht es möglich. Nachdem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon vor einigen Tagen die Aufhebung des auch "Artikel-7-Verfahren" genannten Rechtsstaatsverfahrens gegen Polen bekanntgegeben hatte, ist es nun offiziell: Dieses wurde am Mittwoch aufgehoben. Vor sechs Jahren hatte sich die EU angesichts der permanenten Rechtsstaatlichkeitsverstöße durch die nationalpopulistische Vorgängerregierung unter der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) keinen anderen Rat gewusst, als die "politische Atombombe" einzusetzen.

Donald Tusk hat Polen zurück in Europas Mitte geholt. EPA/Piotr Nowak

Die "Bombe" allerdings – das war dann auch für die EU hochnotpeinlich – erwies sich als völlige Fehlkonstruktion. Zwar erlitt Polen einen massiven Imageschaden – doch da für jede weitere Strafmaßnahme im Artikel-7-Verfahren die Einstimmigkeit aller EU-Mitgliedsstaaten notwendig war, kam es nie dazu. Denn Ungarn – wo die Fidesz-Partei von Viktor Orbán ebenfalls nationalpopulistisch regiert – stand der polnischen PiS-Regierung immer treu zur Seite und verhinderte so den Verlust der Stimmrechte Polens bei EU-Entscheidungen. Auch Ungarn wurde dann mit einem Artikel-7-Verfahren bestraft: Nicht weil es PiS-Polen immer beigestanden hatte, sondern wegen eigener massiver Verstöße gegen EU-Recht.

Viele Rückabwicklungen

Polens Minister und Ministerinnen der neuen Koalition sind nicht nur durchweg proeuropäisch eingestellt, sondern konnten bereits einen Großteil ihrer Herkulesaufgabe als erledigt abhaken. Dazu gehört beispielsweise die Wiederherstellung der Pressefreiheit: Der staatliche PiS-Propagandasender TVP wird wieder in einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk umgebaut, wie es ihn vor der PiS gegeben hatte.

Die Rückabwicklung der zahlreichen PiS-"Justizreformen", die Polens Gerichtswesen weitgehend zerstört haben, wird etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Das hat auch mit Polens Präsident Andrzej Duda zu tun: Das ehemalige PiS-Parteimitglied kündigte bereits an, alle Gesetze der neuen Koalition mit einem Veto zu stoppen, sollten diese das PiS-Werk des "guten Wandels" tangieren.

Doch auch für dieses Problem ist eine Lösung in Sicht: Dudas Amtszeit endet in knapp einem Jahr – Polens Regierung aber kann bereits jetzt die wichtigen Themen in Angriff nehmen. Das ist für alle in Europa gut – denn wir brauchen dringend die gewichtige Stimme Polens als unumstrittenes Mitglied von Nato und EU. (Gabriele Lesser aus Warschau, 29.5.2024)