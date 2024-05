Anfang Mai explodierte in Premstätten ein Auto, das Zeugen Jehovas gehört. FF ZETTLING/CHRISTIAN GLAUNINGER

Im Fall der teilweise detonierten Sprengsätze bei den Zeugen Jehovas in der Steiermark ist am Mittwoch ein verdächtiger Mann festgenommen worden. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwochnachmittag mit. Details sollen bei einer Pressekonferenz heute, Mittwoch, um 18 Uhr in der Landespolizeidirektion Steiermark mitgeteilt werden.

Seit August vergangenen Jahres jagen steirische Ermittler ein Phantom. Damals detonierten zwei an Autos angebrachte Sprengsätze vor einem der sogenannten Königreichsäle der Zeugen Jehovas in Leibnitz. Ein halbes Jahr später fand die Polizei erneut eine funktionstüchtige Bombe vor einem Gebäude der Glaubensgemeinschaft in Kalsdorf bei Graz. Anfang Mai explodierte schließlich ein Auto in Premstätten bei Graz, das Zeugen Jehovas gehört. Mehr als ein Totalschaden entstand dadurch glücklicherweise nicht.

Entwarnung nach Polizeieinsatz

Am Mittwoch lief in Graz auch mehrere Stunden ein Großeinsatz, nachdem ein sprengstoffverdächtiger Gegenstand in der Elisabethstraße gefunden worden war. Entschärfungsdienst sowie Spezialfahrzeuge und Roboter waren im Einsatz, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Auf der Elisabethstraße sowie der Leonhardstraße, der Leechgasse und der Rembrandtgasse waren Straßensperren eingerichtet worden. Gegen 15 Uhr gab die Polizei dann Entwarnung.

(APA, jan, 29.5.2024)