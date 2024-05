Eine neue Umfrage zeigt, dass Betroffene den Vorfall nur selten ansprechen. All das ist, gerade wenn man Ältere länger im Job halten will, ein Problem

Oft geht die Diskriminierung von Führungskräften aus, zeigt eine neue Umfrage. Getty Images

Aktive Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Pensionsalter – manchmal auch Silver Workers genannt – werden in den kommenden Jahren angesichts des Fachkräfte- und Arbeitskräftemangels eine zunehmend wichtige Rolle spielen.

Aktuell stehen sie allerdings wenig im Fokus von Unternehmen, der Verbleib am oder die Rückkehr in den Arbeitsmarkt wird ihnen nicht immer leicht gemacht. Laut dem aktuellen Silver Worker-Report von Xing wurden vier von zehn Befragten aufgrund des Alters im Berufsleben bereits mindestens einmal diskriminiert bzw. benachteiligt.

Ausgrenzung in vielerlei Hinsicht

Altersdiskriminierung – so das Ergebnis der Studie – beginnt nicht erst am Arbeitsplatz, sondern ist auch bereits im Bewerbungsprozess Realität – so die Erfahrung von knapp einem Drittel der rund 520 Teilnehmern ab 50 Jahren. Fast die Hälfte der Personen, die angaben einmal aufgrund ihres Alters diskriminiert worden zu sein, empfand diese Benachteiligung als sehr groß bzw. groß.

In den meisten Fällen haben die Betroffenen eine Mischung aus emotionaler und struktureller Diskriminierung erlebt. Emotionale Diskriminierung sind etwa Beleidigungen und soziale Ausgrenzung. Unter strukturelle Diskriminierung versteht man altersbezogene Regeln oder Vorschriften, wodurch Menschen aufgrund ihres Alters stigmatisiert werden.

Am häufigsten nehmen ältere Arbeitnehmende subtile Hinweise darauf wahr, dass sie für eine Aufgabe zu alt wären. Rund 40 Prozent berichten, aufgrund ihres Alters einen Job nicht bekommen zu haben. Mehr als ein Viertel wurde bei Beförderungen übergangen oder hat Aufgaben zugeteilt bekommen, die unter ihrer Qualifikation lagen.

Formen der Altersdiskriminierung

Xing/Der Standard

Vorfälle werden selten angesprochen

Auffallend ist, dass Altersdiskriminierung am Arbeitsplatz in rund zwei Drittel der Fälle von den Führungskräften ausgeht. Mitarbeitende auf niedrigeren Hierarchiestufen oder andere Stakeholder – wie Geschäftspartner oder Kunden – spielen kaum eine Rolle.

Viele ältere Arbeitende nehmen die Diskriminierung stillschweigend hin und unternehmen nichts. Jede Fünfte betroffene Person spricht mit den Vorgesetzten. Einige wenige verlassen als Folge der Altersdiskriminierung sogar das Unternehmen. Am seltensten wenden sich die Personen laut Befragung an den Betriebsrat.

Diskriminierung verhindern

"Altersdiskriminierung ist – laut unserem Report – eine Führungsfrage. Die Integration von Silver Workern in ein Arbeitsumfeld kann nur gelingen, wenn die Führungsebene davon überzeugt ist", sagt Sandra Bascha, Leitung Kommunikation New Work SE und Xing Österreich.

"Unternehmen können es sich angesichts des Fachkräftemangels weniger denn je leisten, ältere Arbeitnehmende auszugrenzen", fährt Bascha fort. Firmen sind daher gut beraten, das Potenzial der älteren Generationen zu erkennen, zu nutzen und vor allem die Zusammenarbeit verschiedener Altersgruppen aktiv zu fördern. (red, 30.5.2024)