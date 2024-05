In ihrem Gastbeitrag schreibt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die vier großen Themen, um die sich die Europäische Union mit Hochdruck kümmert.

Steht an der Spitze der Europäischen Kommission: Ursula von der Leyen. Foto: Augusto Casasoli / A3 / Contrast

Europa ist heute das, was Millionen Bürgerinnen und Bürger über sieben Jahrzehnte mit Fleiß und Zuversicht aufgebaut haben: einer der lebenswertesten Orte auf diesem Planeten. Selbst im Vergleich mit anderen hochentwickelten Regionen der Welt genießen Europäerinnen und Europäer von Geburt an bessere Bildungs-, Aufstiegs- und Einkommenschancen, Frieden, soziale Sicherheit und eine höhere Lebenserwartung.

Keine dieser Errungenschaften kam über Nacht. Sie sind das Ergebnis vieler Annäherungsschritte zwischen den Mitgliedsstaaten, und ja, manchmal auch kleinteiliger Rechtsangleichungen, für die die EU häufig in der Kritik steht. Europas Staaten haben ein kleines Stück eigener Souveränität abgegeben, um im Großen zu gewinnen.

Nehmen wir den Binnenmarkt, von dem Österreichs Exportwirtschaft profitiert wie kaum eine andere. Rund 70 Prozent des Außenhandels gehen schrankenlos in die EU. Der Binnenmarkt und die mehr als 70 EU-Handelsabkommen mit aller Welt sind der Humus, auf dem Österreichs Unternehmen wachsen und Millionen Arbeitsplätze schaffen.

"Wir zusammen – 27 Staaten und 450 Millionen Menschen –, wir haben die kritische Masse, das Wissen, die Unternehmen und den Markt, um uns erfolgreich zu behaupten."

Europa ist dann am stärksten, wenn es sich auf die ganz großen Aufgaben konzentriert. Ob Russlands Angriff auf unsere Friedensordnung, Fairness auf den Weltmärkten, irreguläre Migration, Klimawandel oder Künstliche Intelligenz: Die Dimension all dieser Herausforderungen ist so groß, dass kein einziger europäischer Staat sie allein bewältigen kann. Aber wir zusammen – 27 Staaten und 450 Millionen Menschen –, wir haben die kritische Masse, das Wissen, die Unternehmen und den Markt, um uns erfolgreich zu behaupten.

Europa ist entschlossen, weiter große Antworten zu geben. Die EU-Kommission hat die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen nach ganz oben auf ihre Agenda gehoben. Sie brauchen niedrigere Energiekosten, mehr Fachkräfte, mehr Digitalisierung und besseren Zugang zu Kapital. Allein eine Vollendung der Kapitalmarktunion könnte jährlich zusätzlich bis zu 470 Milliarden Euro an Investitionsmitteln in unsere Wirtschaft pumpen. Und die Unternehmen sollen sich wieder mehr auf das konzentrieren, was sie am besten können – innovativ sein, konkurrenzfähige Produkte und gute Arbeitsplätze schaffen. Das heißt für uns, die europäische Ebene, wie auch für die Mitgliedsstaaten weniger Bürokratie, einfachere Verfahren und schnellere Entscheidungen.

Fairer Wettbewerb

Europa sorgt für fairen Wettbewerb. Es kann nicht sein, dass wir hier in der EU hohe Produktstandards haben und Importeure unseren Markt mit minderwertig hergestellten Produkten schwemmen, dass E-Commerce-Konzerne in Europa gute Geschäfte machen, ohne sich an unsere Regeln zu halten – oder dass chinesische E-Auto-Hersteller zu Hause massiv von Subventionen profitieren und dann mit Dumpingpreisen auf unseren Binnenmarkt drängen. Europa wird immer offen sein für Handel, aber Handel muss fair sein. Die Kommission wird nicht zögern, ihre Abwehrinstrumente einzusetzen, wo immer sie unlauteren Wettbewerb feststellt.

Denn die wirtschaftliche Stärke Europas ist Voraussetzung für alles andere. Ohne Spitzentechnologie made in Europe können wir unsere Klimaziele nicht erreichen und die Natur nicht effektiv schützen. Das wollen wir aber unbedingt. Österreichs Natur ist atemberaubend: die schneebedeckten Gipfel, die herrlichen Bergwälder und Almen, die die ganze Welt vor Augen hat, wenn das Wort Österreich fällt. Ein Verlust dieser Natur würde nicht nur Millionen Menschen die Lebensgrundlage rauben, er würde ihnen auch das Heimatgefühl nehmen. Deshalb müssen wir beharrlich dranbleiben und die Natur bewahren.

Nachfolgende Generationen würden es uns zu Recht nie verzeihen, wenn wir uns vor dieser Aufgabe drücken. Und deshalb ist der Schutz der Natur für mich nicht nur eine Klimafrage, sondern auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Europa hat mit seinem Europäischen Green Deal eine Wachstumsstrategie, die Wirtschaft und Umweltschutz zusammenbringt.

"Wenn Putins kaltes Kalkül in der Ukraine aufgeht, sind wir nicht mehr sicher."

Das dritte wichtige Feld, auf dem die Bürgerinnen und Bürger größere Antworten von Europa erwarten, ist Sicherheit und Verteidigung. Wir spüren, dass sich unser geopolitisches Umfeld rapide und radikal ändert. Wenn Wladimir Putins kaltes Kalkül in der Ukraine aufgeht, sind wir nicht mehr sicher. Wir können niemals den Mut und die Entschlossenheit der Ukrainerinnen und Ukrainer aufwiegen, die für ihre Freiheit und eine demokratische Zukunft kämpfen. Aber was wir können, ist fest und ausdauernd an ihrer Seite stehen.

Investition in Frieden

Im großen Bild gilt: Wir müssen deutlich mehr in Freiheit und Frieden auf unserem Kontinent investieren. Auch wenn das Anstrengungen verlangt und auch wenn das kostet. Europa muss für seine Unabhängigkeit selbst einstehen können. Das bedeutet mehr Geld für Verteidigung. Mehr gemeinsame Projekte und nicht jeder Mitgliedsstaat für sich allein. Und mehr Investitionen in Gerät, das bei uns in Europa produziert wird. Denn nur dann haben wir ein Europa, das sich selbst verteidigen kann. Nur dann sind wir auf Dauer stark genug, den Frieden auf unserem Kontinent zu bewahren. Und das ist der Weg, den wir jetzt konsequent gehen.

Natürlich gehört zum Thema Sicherheit auch das Thema Migration. Kaum ein Thema ist wichtiger. Migration ist eine globale Herausforderung, die kein Staat für sich allein lösen kann. Auch hier kann und will Europa mehr tun. Letzten Monat haben wir im Europaparlament das Asyl- und Migrationspaket verabschiedet. Es stärkt die europäischen Außengrenzen. Es sorgt für schnellere und einfachere Verfahren. Aber das allein ist nicht genug. Schlepper und Schleuser machen ein Milliardengeschäft. Sie belügen die Menschen, rauben sie aus und setzen sie in seeuntüchtige Schlauchboote. Die EU ist entschlossen, schärfer gegen diese organisierte Kriminalität vorzugehen. Wir werden unsere internationalen Verpflichtungen auch in Zukunft erfüllen. Aber wir, die Europäer, entscheiden, wer nach Europa kommt und unter welchen Umständen. Und nicht die Schleuser und Schlepper.

Deswegen bin ich gemeinsam mit EU-Regierungschefs nach Tunesien gereist, nach Mauretanien, in den Libanon. Und auch nach Ägypten, zusammen mit Karl Nehammer. Solche Reisen sind nicht einfach. Aber sie sind notwendig, wenn wir das perfide Geschäft der Schleuser an seinen Wurzeln bekämpfen wollen.

Setzen wir auf Europa!

Das vierte große Thema, um das sich die Europäische Union mit Hochdruck kümmert, ist die Digitalisierung und vor allem die Künstliche Intelligenz. Sie bietet riesige Wachstumschancen und kann uns helfen, große Menschheitsprobleme zu lösen. Vom Sieg über den Hunger bis zu Krankheiten wie Krebs. Es gibt aber auch die andere Seite: von Deepfakes bis Massenüberwachung. Und deshalb braucht es verlässliche Regeln, die unsere Demokratie und die Rechte der Bürger schützen, aber auf der anderen Seite Raum für Innovation und wirtschaftliches Wachstum lassen. Europa hat schon früher Leitplanken für die digitale Welt entwickelt und mit diesem Ansatz Erfolg gehabt. Die gewaltigen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz und der Datenwirtschaft müssen den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Und das soll auch im digitalen Zeitalter gelten.

Sicher, unsere Europäische Union ist nicht perfekt. Wenn 27 Staaten und 450 Millionen Menschen zusammenwirken, gibt es immer Dinge, die nicht gleich funktionieren. Dann müssen wir daran arbeiten. Aber das sollte niemals den Blick darauf verstellen, was unser Europa im Großen für seine Bürgerinnen und Bürger leistet. Es lohnt, auch für die Zukunft auf dieses Europa zu setzen. (Ursula von der Leyen, 30.5.2024)