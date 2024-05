Österreicherinnen und Österreicher sehen die EU weder besonders positiv, noch besonders negativ. Getty Images/iStockphoto

Es gab einmal einen Politiker, der reiste in den 80er- und frühen 90er-Jahren landauf, landab durch Österreich und verkündete: Wir müssen nach Europa! Der Mann hieß Alois Mock und trieb fast im Alleingang die ÖVP auf einen Kurs des unbedingten Beitritts zur europäischen Gemeinschaft.

Es gab auch einen SPÖ-Kanzler und SPÖ-Vorsitzenden namens Franz Vranitzky, der ab 1986 fast im Alleingang innerhalb seiner Partei den EU-Beitritt betrieb. Damals war vor allem der Gewerkschaftsflügel skeptisch gegenüber diesem "Europa der Konzerne".

Annäherung an die FPÖ

Heute ist die Volkspartei unter Karl Nehammer auf ein "Europa – aber …" geschrumpft. Nehammer möchte Befugnisse wieder in die Nationalstaaten zurückholen, möchte, dass die EU wieder mehr bloße Wirtschaftsgemeinschaft wird. Auf den Plakaten des Spitzenkandidaten Reinhold Lopatka steht "Europa. Aber besser".

Ja eh. An der EU ist so viel besser zu machen, so viel weniger Bürokratie, so viel weniger "Überregulierung", so viel weniger "Streiterei", so viel weniger komplizierte Entscheidungsstrukturen wären notwendig. Aber wenn man das als Grundthema eines Wahlkampfs für das EU-Parlament macht, versteht man erstens nicht, dass eine Großorganisation nicht anders funktionieren kann – und läuft zweitens Gefahr, sich allzu sehr den Verschwörungstheorien und Fake News der Rechtspopulisten und der Rechtsextremen anzunähern.

Die FPÖ spricht von "EU-Wahnsinn" und meint, die EU an sich sei wahnsinnig. Denn, so der Subtext der Völkischen und Nationalisten, eine übernationale Staatengemeinschaft sei unmöglich und ein Verstoß gegen die heiligen Prinzipien des nationalen Egoismus.

"Ja, aber"-Europäer

Eine ÖVP, die sich dem anpasst, gibt eine starke Position auf. Das gilt auch für die SPÖ: Andreas Babler redete noch vor ein paar Jahren etwa von der EU als "aggressivstem Militärbündnis" daher.

Wenn die traditionellen Parteien sich zu "Ja, aber"-Europäern gewandelt haben – wie steht es dann mit den Bürgerinnen und Bürgern? Sind wir in den 30 Jahren seit den erfolgreich abgeschlossenen Beitrittsverhandlungen in Brüssel und dem höchst erfolgreichen Beitrittsreferendum im Juni 1994 (66,6 Prozent Ja bei einer Wahlbeteiligung von 82,3 Prozent) "Europäer" geworden oder sind wir Österreicher geblieben?

Was bedeutet "Europäer"?

Es gibt Antworten auf verschiedenen Ebenen. Als "EU-Bürger oder -Bürgerinnen" fühlen sich hierzulande rund 72 Prozent. Das ist viel, trifft aber nicht den eigentlichen Kern der Frage. Der wäre: Fühlen wir uns als Europäer in dem Sinn, dass wir – über alle alten nationalen und nationalistischen Vorurteile hinweg – Teil eines größeren Ganzen sind, eines vielfältigen, aber grundsätzlich geeinten Europa? Als Teil einer wirtschaftlichen, politischen und vor allem kulturellen Einheit? Als Teil eines weltpolitischen Akteurs?

Für Bildungsbürger ist die Antwort klar: Die europäische, die "abendländische" Kultur bietet in Literatur, bildender Kunst und Musik eine solche Fülle an Großartigem, dass man gar nicht anders kann, als ein überzeugter Europäer zu sein. Ähnliches gilt wohl auch für das Gefühl, als Europäer seit einigen Jahrzehnten Teilhaber an der größten Wohlstandsgesellschaft der Welt zu sein.

Im Ausland studieren und arbeiten

Im Alltag reisen wir selbstverständlich in Europa herum, ohne uns fremd zu fühlen. Vor allem die Jungen – und nicht nur in der Freizeit. Viele studieren, arbeiten irgendwo in Europa, finden sich zwischen Norwegen und dem Balkan zurecht. Natürlich gibt es die Klischees von den Ballermännern und den nordischen Jungs, die sich an südlichen Stränden die Birne vollsaufen und sich schlecht benehmen. Vor 80 Jahren waren sie allerdings noch in Uniform und brachten massenweise Menschen um.

Die erste Assoziation der Österreicherinnen und Österreicher mit der EU ist denn auch die Freiheit, überall in der EU zu reisen, zu studieren und zu arbeiten (58 Prozent). Das ist ein Ergebnis der europaweiten Eurobarometer-Umfrage zur EU vom Dezember 2023.

Das zentrale Ergebnis: 65 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind der Meinung, das Land solle in der EU bleiben. Das entspricht fast genau dem Ergebnis der Volksabstimmung vor 30 Jahren.

Gemischtes Bild von der EU

Darunter sieht es jedoch differenziert aus: 38 Prozent (plus drei Prozentpunkte gegenüber einer früheren Befragung) der Menschen in Österreich haben ein positives Bild von der EU, ebenfalls 38 Prozent (plus vier Prozentpunkte) ein neutrales und 24 Prozent (minus sechs Prozentpunkte) ein negatives. Damit hat sich das Image der EU in Österreich zwar gebessert, der Anteil der Menschen, die ein positives Bild haben, ist aber nach wie vor unter dem EU-Durchschnitt. Im EU-Schnitt haben 44 Prozent der Europäerinnen und Europäer ein positives Image von der EU, 18 Prozent ein negatives (Eurobarometer 2023).

An zweiter Stelle rangiert der Euro als Währung der EU (52 Prozent), 37 Prozent der Befragten in Österreich verbinden mit der EU den Begriff Frieden. Überdurchschnittlich hoch liegen in Österreich allerdings die Assoziationen "Geldverschwendung" (37 Prozent; EU-weit: 19 Prozent) sowie "Verlust der kulturellen Identität" (31 Prozent; EU-weit: zwölf Prozent). Dennoch: 70 Prozent der Menschen in Österreich stimmen zu, dass die EU ein Raum der Stabilität in einer unruhigen Welt ist; das entspricht dem EU-Durchschnitt. Mehr als die Hälfte der Menschen in Österreich fühlt sich der Europäischen Union verbunden (54 Prozent), im EU-Schnitt sind es 59 Prozent.

Mehrheit fühlt sich "irgendwie europäisch"

Europa insgesamt fühlen sich etwas mehr als zwei Drittel der Menschen in Österreich verbunden (68 Prozent), etwas mehr als im EU27-Schnitt (66 Prozent). Dass die Menschen in der EU vieles gemeinsam haben, finden 62 Prozent. Beides weist darauf hin, dass eine große Mehrheit der Menschen in diesem Land sich irgendwie als Europäer fühlt. "Auch" als Europäer fühlt, muss man vermutlich sagen.

Die Älteren können sich noch in Erinnerung rufen, welche nationalen Stereotypen noch vor wenigen Jahrzehnten in Österreich herrschten. Es waren noch Mitte der 70er-Jahre Plakatkampagnen mit dem Text "I haaß Kolaric, du haaßt Kolaric. Wieso sagen s' zu dir 'Tschusch'" notwendig. Heute sagt keiner mehr "Tschusch". Selbstverständlich gibt es Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zuhauf, aber weniger gegen Ex-Jugoslawen oder "Katzelmacher" (Italiener) als gegen die nichteuropäischen Zuwanderer aus der Türkei und dem arabischen Raum.

Erfolgreiche Osterweiterung

Damit soll nur gesagt werden, dass sich offenbar ein größeres, inklusiveres Gefühl für die europäischen Nachbarn eingestellt hat. Die sogenannte Osterweiterung ist im Wesentlichen erfolgreich abgelaufen, konstatiert eine Studie der Akademie der Wissenschaften aus dem Jahr 2017: Das Gros dieser Zuwanderer aus Rumänien, Polen, Ungarn integriere sich dabei ganz selbstverständlich in Österreich und bleibe als Gruppe "unsichtbar".

Europa – in Gestalt der EU – ist eine überwiegend akzeptierte Realität geworden, an der sich selbstverständlich der Hang zum Herumsudern vieler Österreicher austobt, die aber nicht wirklich infrage gestellt wird. Bleibt ein beachtlicher Rest an Unzufriedenheit: Dass so relativ viele – rund 30 Prozent – einen "Verlust an kultureller Identität" durch die EU beklagen, weist auf starke Residuen der traditionellen österreichischen Abschottungsmentalität hin.

Bei der EU aus Gewohnheit

Sind wir begeisterte Herzenseuropäer geworden? Wohl nur die wenigsten. Haben wir eine nennenswerte Minderheit von ausgesprochenen EU-Hassern? Nicht wirklich, nicht einmal angesichts des zu erwartenden FPÖ-Sieges bei den EU-Wahlen. Der hat andere, hauptsächlich österreichische Ursachen.

Die große Mehrheit fühlt sich wohl als Gewohnheitseuropäer. Wir sind in den vergangenen Jahrzehnten offener geworden, auch interessierter an unserem europäischen Umfeld; wir haben die Vorteile einer Union großteils erkannt und wollen sie nicht mehr missen. Ob wir diese Errungenschaften notfalls ernsthaft verteidigen würden, gegen eine expansive, autoritäre Macht im Osten, ist eine andere Frage. (Hans Rauscher, 31.5.2024)