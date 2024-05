Pistoia Basket ist der neue Klub des zuletzt in Griechenland engagierten Feldkirchers

Neuer Arbeitgeber für Luka Brajkovic. APA/ERNST WEISS

Florenz/Feldkirch/Wien – Der Vorarlberger Basketball-Profi Luka Brajkovic wechselt in der kommenden Saison zu Pistoia Basket nach Italien. Der Klub aus der Toskana hat das abgelaufene Spieljahr als Aufsteiger in die Serie A auf Platz sechs bzw. als Viertelfinalist unter 16 Teams beendet. "Big Luka" ist am Mittwoch als erster Neuzugang präsentiert worden.

"Die Serie A ist eine Top-Liga in Europa, die auf jeden Fall geeignet ist, den nächsten Schritt zu machen", betonte Brajkovic, der zuletzt im Dress von Kolossos Rhodos in Griechenland mit durchschnittlich 14 Punkten, 6,6 Rebounds sowie einem Block pro Partie auf sich aufmerksam gemacht hat. Ron Rowan, der neue Präsident und Besitzer von Pistoia Basket, habe sich persönlich mit ihm in Verbindung gesetzt.

Er gehe lieber zu einem Klub, "der mich unbedingt will, als nur ein Spieler zu sein, der den Kader auffüllt", begründete der 2,08 Meter große Power Forward und Center seine Entscheidung. Ihn erwarte "eine sehr coole Aufgabe". Pistoia habe zudem die Option, in einem europäischen Klubbewerb anzutreten. (APA, 29.5.2024)