Hier sind die Mediennews vom Mittwoch:

Intervention "FPÖ bei Dichand unten durch": So mühte sich Strache über Siegfried Wolf um "Krone" "Es fehlen Charaktermenschen." Blaue Beschwerden über Tassilo Wallentin, Besetzungshoffnungen und freundlichere Linie gegenüber Türkis-Blau

TV-Tagebuch Gewessler bei Thür "on fire": Umweltministerin teilt gegen ÖVP und Bundesländer aus Die Blockade der Bundesländer beim EU-Renaturierungsgesetz sei "zukunftsvergessen". Dieses Gesetz sei "keine Gefahr, es ist unsere Lebensversicherung"

Nicht mehr in Playlist Nach Sylt-Video: Kein "L'amour toujours" bei Ö3 und Kronehit Der für rassistische Gesänge missbrauchte Song von DJ Gigi D'Agostino ist bei Österreichs größten Radiosendern nicht zu hören

Abschied von Tel Aviv Tim Cupal hört Ende Juni als ORF-Israel-Korrespondent auf Er kehrt nach Wien zurück - Nachfolgerin oder ein Nachfolger vom ORF noch nicht kommuniziert

Switchlist "Gloria Mundi", "Kiffen für alle" und "Isle of Dogs": TV-Tipps für Mittwoch Außerdem eine Reportage über Österreich im Tobsuchtsmodus, "Fokus Europa" über die EU-Wahl und das Drama "There Will Be Blood"

Raab-Verfilmung Servus TV setzt Krimireihe fort: Zweiter "Metzger"-Film mit Simon Schwarz Drehstart für "Der Metzger – Mordstheater" nach dem Roman von Thomas Raab

Kampagnen Hofer wirbt mit mit Klaus Eberhartinger und Austropop-Hommage Service: Etatwechsel, Kampagnen, Agenturen in der Kommunikationsbranche im Überblick

Preise Terra Mater Studios unter den weltweit besten Factual-Produktionsfirmen Auszeichnungen der Kommunikationsbranche im Überblick

