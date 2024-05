Liebe Leserin, lieber Leser,

"Michael" (Name geändert) hatte ein Problem. Er besaß 43,6 Bitcoin, die in einem digitalen Wallet hinterlegt sind und nach aktuellem Kurs (Stand: 28. Mai) 2,7 Millionen Euro wert wären. Das Passwort allerdings war ihm nicht mehr bekannt. 2013 hatte er es mit einem Passwortmanager generiert, dort aber nicht gespeichert, sondern anschließend in einer verschlüsselten Datei hinterlegt. Besagte Datei wurde allerdings korrumpiert und ließ sich deshalb nicht mehr öffnen. Erst elf Jahre später schaffen es Sicherheitsforscher das alte Bitcoin-Wallet zu knacken. Ein Krimi, den wir ihnen nicht vorenthalten wollen.

Außerdem liefern wir einen aktuellen Stand zu Online-Scams wie Anruf-Spoofing in Österreich, berichten über das neue Gesetz in den USA zum Tracken privater Jets und erklären, warum Musk gegen die Datenschutzstandards von Whatsapp wettert.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen interessante Lektüre!

