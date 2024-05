In Deutschland hat die AfD ein Parteiausschlussverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich laufen, weil von ihm 2021 Chats bekannt wurden, in denen er sich selbst als "freundliches Gesicht des NS" bezeichnet und sich positiv auf Adolf Hitler und andere NS-Kriegsverbrecher bezogen hatte.

Der fraktionslose Abgeordnete Matthias Helferich, der selbst seiner Partei, der AfD, zu rechtsextrem ist, bei der Debatte zum Bundeshaushalt 2024. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Wie DER STANDARD berichtete, hinderte das die FPÖ-nahe Burschenschaft Aldania nicht daran, Helferich nach Wien einzuladen. Und zwar als Festredner am 130. Stiftungsfest des schlagenden Männerbundes.

Pflichtschlagend und blau

Der Aldania gehören unter anderem der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp, Klubobmann Maximilian Krauss, Landesgeschäftsführer Andreas Guggenberger und der ehemalige Klubchef Johann Gudenus an. Die pflichtschlagende Runde muss sich nun aber einen Austragungsort für ihren Festkommers suchen. Denn das Wiener Arcotel Wimberger hat die Veranstaltung nach der Medienberichterstattung abgesagt.

Die Wiener "Gruppe für organisierten Antifaschismus" hatte auf Instagram dazu aufgerufen, dem Hotel Nachrichten zu schicken und es anzurufen, um gegen die einschlägige Veranstaltung zu protestieren. Die Kette, die in Deutschland und Österreich Standorte hat, reagiert nun unter einem Instagram-Posting der antifaschistischen Gruppe: Demnach distanziere sich das Hotel "klar und entschieden von Rechtsextremismus".

Weiter heißt es in dem Posting des Hotel-Accounts: "Nach eingehender Prüfung der nicht ganz transparent erfolgten Buchungsanfrage haben wir die Veranstaltung selbstverständlich abgesagt. Jetzt und in Zukunft werden Veranstaltungen mit Verdacht auf rechtsextremistische Prägung in keinem der elf Arcotel-Hotels in Deutschland und Österreich Zutritt finden."

Den Anfang nimmt der dreitägige Festkommers am Mittwochabend im Vereinslokal beziehungsweise der Bude der Aldania. (Colette M. Schmidt, 29.5.2024)