Das Skelett einer vor fast 2400 Jahren im heutigen England verstorbenen Frau zeigt Spuren eines harten Lebens. Foto: Bournemouth University

Wenn in der Archäologie Skelettfunde mit Anzeichen für einen gewaltsamen Tod von ungewöhnlichen Fundumständen begleitet werden, wird gerne auch eine Menschenopferung als Todesursache in Betracht gezogen. Das mag weit hergeholt klingen, immerhin böten sich als Erklärung der Fundumstände oft auch andere Erklärungen an. Es ist eine von unserer Alltagserfahrung so weit entfernte Vorstellung, dass man instinktiv dazu neigt, einem vertrauteren, vermeintlich plausibleren Szenario den Vorzug zu geben.

Doch die Archäologinnen und Archäologen äußern derartige Vermutungen nicht leichtfertig, oftmals begründet eine Vielzahl an Quellen die Annahme von Menschenopfern. Bei einigen präkolumbischen Kulturen der Neuen Welt etwa sind religiös motivierte Tötung von Menschen archäologisch und durch Dokumente weitgehend erwiesen. Die Azteken und die Maya dürften sich in dieser Hinsicht besonders unrühmlich hervorgetan haben.

Geopferte Moorleichen

In Europa ist das Bild weniger klar, doch auch hier spricht vieles dafür, dass Menschen, um ihre Götter gnädig zu stimmen, andere Menschen umgebracht haben. Nordeuropäische Moorleichen beispielsweise tragen zahlreiche Kennzeichen, die eine rituelle Opferungen durchaus wahrscheinlich erscheinen lassen. Bei einer im Vorjahr durchgeführten Bestandsaufnahme stellte man beispielsweise fest, dass von 57 historischen Moorleichen 45 gewaltsam zu Tode gekommen sind.

Einer der bekanntesten ist wohl der 1950 in Dänemark beim Torfstechern entdeckte Tollund-Mann. Die hervorragend erhaltene Person starb etwa 40-jährig rund um 400 vor Christus und war mit einer geflochtenen Schlinge um den Kopf gefunden worden. Wahrscheinlich wurde er erhängt und anschließend sorgfältig im Moor beigesetzt. Nicht zuletzt dieser Umstand ist es, der auf ein Menschenopfer hinweist, denn zu dieser Zeit waren eigentlich Feuerbestattungen üblich gewesen.

Der Tollund-Mann wurde 1950 zehn Kilometer westlich von Silkeborg in Dänemark von Torfstechern entdeckt und gilt als eine der am besten erhaltenen Moorleichen der Eisenzeit. Foto: imago/robertharding

Hartes Leben und gewaltsamer Tod

Ein rund 2400 Jahre altes Skelett, das 2010 in Winterborne Kingston im englischen Dorset freigelegt worden war und nun noch einmal näher untersucht wurde, passt nicht nur zeitlich in dieses Bild: Schon die ersten professionelle Blicke auf die Gebeine hatten gezeigt, dass dieser Mensch zu Lebzeiten gelitten hat. Die Überreste der Frau in ihren späten 20ern zeigten Anzeichen für ein körperlich anstrengendes Dasein – und Hinweise auf einen brutalen Tod: Eine Schnittwunde an ihrem Hals ließ sich sogar auf den erhaltenen Wirbelknochen nachweisen.

Für das Team um Miles Russell von der Universität Bournemouth (Großbritannien) sind dies und die ungewöhnlichen Umstände der Beisetzung überzeugende Belege dafür, dass die Frau rituell geopfert worden war. "Bei den anderen Bestattungen, die wir gefunden haben, waren die Verstorbenen mit Respekt behandelt und sorgfältig in die Grube gelegt worden zu sein", sagte der forensische Anthropologe Martin Smith, ebenfalls von der Universität Bournemouth. "Aber bei dieser armen Frau war das nicht der Fall."

Ungewöhnliche Beisetzung

Die junge Frau war mit dem Gesicht nach unten auf einer seltsamen Anordnung von bewusst halbmondförmig ausgebreiteten Tierknochen auf dem Boden einer Grube gefunden worden. Alles wirkte demnach, als sei die Tote selbst ebenfalls eine Opfergabe. Um weitere Details zu den Umständen ihres Ablebens herauszufinden, haben die Forschenden eine osteologische Analyse sowie rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen der Gebeine durchgeführt, ergänzt durch Isotopenanalysen an einem ihrer Zähne.

Anhand dessen und einer dreidimensionalen Rekonstruktion des Körpers der Frau konnten Russell und seine Gruppe nun zahlreiche Schlüsse ziehen: So zeigte sich, dass die Wirbelsäule der jungen Frau Anzeichen von Degeneration und Schäden aufwies, ihre Knochen aber hatten gut entwickelte, robuste Muskelansätze. Beides sind Hinweise darauf, dass die Frau über einen langen Zeitraum hinweg harte Arbeit verrichten musste.

Wenige Wochen vor ihrem Tod hatte sich die Frau eine Rippe gebrochen. Foto: Bournemouth University

Die Isotopenanalysen gaben spannende Informationen über die Ernährung und vor allem über etwaige Ortswechsel der Frau preis: Die Strontium-Isotopenverhältnisse in den Zähnen verrieten, dass sie möglicherweise nicht aus dem Dorf stammte, in dem sie starb und begraben wurde. Vielleicht kam sie aus Südengland oder sogar aus einem anderen europäischen Land.

Verletzungen an Rippen und Hals

Als besonders interessant erwiesen sich die Verletzungen der Frau. Eine ihrer Rippen wies einen Bruch auf, der teilweise verheilt war. Wahrscheinlich ereignete sich der dafür verantwortliche Vorfall nur wenige Wochen vor dem Tod der Frau. Die Schnittspuren im Nackenbereich eines ihrer Halswirbel zeigten dagegen keine Anzeichen von Heilung. An der entsprechenden Wunde dürfte die Frau nach Ansicht der Forschenden gestorben sein.

Dass die Frau nicht bloß einem Verbrechen oder einer Bestrafung zum Opfer gefallen ist, dafür spräche insbesondere die Art und Weise, wie die Frau mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden einer Lagergrube beerdigt wurde, schreibt das Team im Antiquities Journal.

Eine Scharte in einem der Halswirbel lieferte einen deutlichen Hinweis darauf, woran die junge Frau gestorben ist. Foto: Bournemouth University

Viele Hinweise auf rituelle Tötung

"Alle wichtigen Fakten, die wir gefunden haben, wie die Probleme mit ihrer Wirbelsäule, ihr hartes Arbeitsleben, die schwere Rippenverletzung, die Tatsache, dass sie von woanders hergekommen sein könnte, und die Art und Weise, wie sie begraben wurde, könnten isoliert voneinander erklärt werden", sagte Smith. "Aber wenn man alles zusammennimmt, ist die plausibelste Schlussfolgerung, dass die Frau Opfer einer rituellen Tötung geworden ist."

Das Team betonte freilich, dass nicht allein der Menschenopfer-Aspekt diesen Fund so besonders mache. Alle Details zusammen würden den Forschenden viel über das Leben einer eisenzeitlichen Frau verraten, sowohl im Hinblick auf ihre individuelle Geschichte als auch auf das Verständnis der weniger wohlhabenden Mitglieder der Gesellschaft, der sie wohl angehört hatte.

"Die Gräber, denen die meiste Aufmerksamkeit zuteilwird, sind in der Regel die von Menschen mit höherem Status, von Privilegierten", erklärte Smith. Hier habe man eine seltene Ausnahme vor sich: Die von der Gemeinschaft sanktionierte Tötung einer Person mit niedrigem Status, vermutlich der Angehörigen einer Randgruppe, deren Geschichte nur darauf wartet, erzählt zu werden. (Thomas Bergmayr, 2.6.2024)