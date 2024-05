Wie lassen sich Lärmschutzwände für die Energiegewinnung nutzen, und können Verkehrsschilder nicht auch aus Holz statt aus Aluminium sein? Diese Fragen bekamen junge Besucherinnen und Besucher am vergangenen Freitag in der Langen Nacht der Forschung in der Seestadt Aspern beantwortet. Die Asfinag hatte da erstmals ihren "Showroom" im HoHo Next, dem sechsstöckigen Bauteil des Holz-Hochhaus-Komplexes direkt bei der U2-Endstation, geöffnet, sozusagen als "Sneakpreview". Angemietet sind die Flächen schon seit einigen Jahren.

"Planungshistorische Abhängigkeiten"

Die Asfinag spielt aber auch beim Weiterbau der Seestadt eine wichtige Rolle. Aktuell ist das größte Wiener Stadtentwicklungsgebiet zu etwas weniger als der Hälfte fertiggestellt, der gesamte nördliche Teil fehlt noch. Einer der Gründe: Derzeit ist eine Bedingung für die Erteilung von Baugenehmigungen auf den Baufeldern im Norden noch die Verkehrsfreigabe der Stadtstraße, die gerade gebaut wird, sowie der S1-Spange Seestadt, die eigentlich die Asfinag bauen muss und von der die Abfahrten des hochrangigen Straßennetzes zur Seestadt (Seestadt Ost und Seestadt West) geplant sind. Sie ist derzeit noch nicht in Bau.

Warum spielen diese beiden Straßen so eine große Rolle in der Entwicklung der Seestadt, die schon seit 2013 von der U-Bahn erschlossen wird? Man habe sie in den Planungen des Nordteils mitberücksichtigen müssen, weil sie schon seit langem Teil der Planungen im 22. Bezirk sind und bei der Erstellung der Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) für die Seestadt bereits in einem konkreten Planungsstadium vorlagen, teilt eine Sprecherin der Seestadt-Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 Aspern Development AG dem STANDARD mit. "Es handelt sich also um verfahrenstechnische Abhängigkeiten, die sich aus der Planungshistorie ergeben."

Hoffen auf Einlenken beim Hausfeld

Doch muss der Wohnbau tatsächlich mit dem Bau einer vierspurigen Straße verknüpft werden? Im Fall des recht nahen Stadtentwicklungsprojekts "Oberes Hausfeld" war das vergangene Woche verneint worden – jedenfalls von der Umweltorganisation Virus, dem BürgerInnen-Netzwerk Verkehrsregion Wien Niederösterreich und dem Bauträger Kallco. Sie traten gemeinsam vor die Medien und stellten da auch gleich die Vermutung in den Raum, dass die Stadt absichtlich Straßenbauten mit Wohnbauten verknüpfe, um die Straßen bauen zu können, die sie bauen will. Beim Oberen Hausfeld, das von zwei U-Bahn-Stationen begrenzt sein wird, sorgte das selbst beim Geschäftsführer des Bauträgers Kallco, Stefan Eisinger-Sewald, für großes Unverständnis. Ein Änderungsantrag wurde eingebracht, man hofft auf ein Einlenken der Stadt.

Und auch im Fall der Seestadt hat die 3420 einen solchen Änderungsantrag zum UVP-Bescheid bereits im September 2023 eingebracht. Man möchte damit erreichen, dass einige Baufelder im Nordteil der Seestadt (siehe Grafik) bereits vor der Verkehrsfreigabe der Anschlussstellen Ost und West bebaut werden dürfen und dann auch nach Verkehrsfreigabe lediglich der Anschlussstelle Seestadt West – also der ersten Abfahrt, wenn man von der Stadtstraße kommend zur Seestadt fährt – von Bewohnerinnen und Bewohnern bezogen werden dürfen. Das würde den vorgezogenen Bau von rund 2400 Wohneinheiten und 124.000 Quadratmetern an Gewerbeflächen ermöglichen.

Aus der Entwicklungsgesellschaft heißt es dazu, mit dem Antrag wolle man eine koordinierte Weiterentwicklung der kommenden Hochhausprojekte und der geplanten Arkadenzone am See (auf den Baufeldern H1 und H5, Anm.) erreichen, aber auch von Teilen eines Quartiers, das unter anderem mit seiner sozialen Infrastruktur und Grünräumen an den Bestand im Westen anschließt (die F-Baufelder), und außerdem der Gewerbebaufelder im Nordosten (B1, B2 und B4), die alle nicht nur für die Seestadt, sondern auch für das nähere Umfeld wichtig seien.

"Spange ist wichtiger Teil"

Dass die Spange S1 damit für die Entwicklung der Seestadt nicht mehr nötig wäre, das will man mit dem Antrag keinesfalls ausdrücken. "Ganz im Gegenteil, sie ist gemeinsam mit der Stadtstraße ein wichtiger Teil des Gesamtsystems für die Erschließung des Zielgebiets U2 Donaustadt beziehungsweise dieses Teils der Donaustadt." Denn es gehe eben nicht nur um Wohnbau, sondern auch um wichtige Infrastruktur für die Wirtschaft. Zudem würde auch der öffentliche Personennahverkehr im Bezirk diese Verkehrsrelation brauchen; der Anteil des sogenannten motorisierten Individualverkehrs, also in erster Linie von Pkws, am Modal Split in der Seestadt sei zwar gering, doch in Kombination mit anderen Stadtentwicklungsprojekten sei "in Summe doch ein zusätzliches Verkehrsaufkommen für das heute bereits ausgelastete Straßennetz der Donaustadt" zu erwarten. (Martin Putschögl, 31.5.2024)