Stuart Skinners Oilers müssen nun eines von zwei Matches in Dallas gewinnen. AP/JASON FRANSON

Edmonton – Die Edmonton Oilers haben nach ihrem ersten Heimsieg über die Dallas Stars die NHL-Halbfinalserie zum 2:2 ausgeglichen. Nach einer 3:5-Heimniederlage bezwangen die Oilers am Mittwoch (Ortszeit) die Stars trotz 0:2-Rückstands mit 5:2. Die "best of seven"-Serie wechselt nun zurück nach Dallas, wo am Freitag (Ortszeit) die fünfte Partie stattfindet. Das Team, das zuerst vier Mal gewinnt, zieht in die Endspielserie der nordamerikanischen Eishockey-Liga ein.

Die Oilers lagen nach sechs Minuten bereits mit zwei Toren zurück, doch Ryan McLeod (14.), Evan Bouchard (17.), Mattias Janmark (35./SH), Leon Draisaitl (36.) und Mattias Ekholm (59./EN) drehten das Spiel für die Kanadier. Draisaitl erzielte sein zehntes Tor in den Play-offs, womit der Deutsche hinter Teamkollege Zach Hyman die zweitmeisten Tore in der NHL erzielt hat. Draisaitl ist der erste Oilers-Spieler seit Esa Tikkannen in den Jahren 1990 und 1991, der in zwei Play-off-Spielzeiten hintereinander mindestens zehnmal getroffen hat.

"Im dritten Spiel klappte unser Start noch - und wir hatten trotzdem verloren", sagte Oilers-Kapitän Connor McDavid, der auf drei Assists kam, hinsichtlich der vorherigen Heimniederlage, als Edmonton trotz einer 2:0-Führung unterlegen war. "Nun lief es genau andersherum. Jeder von uns hat gekämpft, das ist ein wichtiger Sieg." (APA, 30.5.2024)