Kaum etwas sorgt bei Spielern von kompetitiven Onlinegames für mehr Ärger, als Cheater. Während ehrliche Spieler sich ihre Punkte und Kills mühsam verdienen, gelangen manche Teilnehmer Dank unfairer Hilfsmittel praktisch per Knopfdruck an die Spitze der Tabelle. Auch für die Gamesbetreiber sind sie ein erhebliches Ärgernis. Zu hohes Schummleraufkommen vertreibt nachhaltig andere Spieler und damit Einnahmen, das Katz- und Mausspiel gegen Betrugssoftware kostet allerdings ebenfalls Zeit und Geld. Im schlimmsten Fall kann das Cheaterproblem gar den Bestand eines Spieles gefährden. So geschehen etwa bei "The Cycle: Frontier". Laut dem Studio Yager hatten Cheater einen erheblichen Anteil daran, dass man im vergangenen September die Server für den Extraction-Shooter mangels Profitabilität abdrehte.

Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Spielestudios immer wieder den Gerichtsweg beschreiten, um die Anbieter von Aimbots, ESP und anderen Tools zu belangen. So auch Spieleriese Activision, der 2022 vor einem US-Gericht eine Klage gegen das deutsche Unternehmen EngineOwning und eine Reihe von Personen in dessen Umfeld eingebracht hatte. Nachdem sich diese zunächst zur Wehr gesetzt hatten, bröckelte der Widerstand. Nun hat der "Call of Duty"-Publisher das Verfahren gewonnen und erhielt Schadenersatz in Millionenhöhe zugesprochen.

Aktuell bietet EngineOwning auf seiner Website immer noch Cheatsoftware an. Die zugehörige Domain soll laut Gerichtsurteil an Activision übergeben werden. DER STANDARD/Pichler

Belastende Chats, zerfallende Verteidigung

Torrentfreak hat den Verlauf dokumentiert. Zunächst versuchten die Beklagten ein Jahr lang, das Gericht davon zu überzeugen, dass hier ein großer Konzern eine Reihe finanziell massiv unterlegener Prozessgegner ausgesucht habe. Nachdem man sich von amerikanischen Anwälten beraten hatte lassen, versuchte man, die Klage abweisen zu lassen.

Einen Monat später brachen allerdings zwei der Beklagten aus der Verteidigungsstrategie aus und einigten sich mit Activision außergerichtlich auf Zahlungen von zwei bzw. einer Million Dollar. Das war allerdings erst der Anfang vom Ende. Als Reaktion auf das Abweisungsbegehr legte der Spieleriese Auszüge aus der internen Kommunikation von EngineOwning vor. Bei diesen ging es nicht nur um die vom Unternehmen verkaufte Schummelsoftware, sondern beinhalteten auch Konversationen über Strategien zur Geldwäsche und nährten auch den Verdacht auf Steuerhinterziehung.

Ein Spieler führt die Cheatsoftware von EngineOwning vor

chips

Die Chats warfen auch sonst kein gutes Licht auf die handelnden Personen bei und im Umfeld von EngineOwning. In einem Gespräch wurde offenbar überlegt, ob man lieber 10.000 Dollar für anwaltliche Hilfe oder für Kokain ausgeben wolle. Die Anklage wurde zudem auf 25 Beschuldigte ausgeweitet. Danach endete die Kommunikation zwischen den Beklagten und ihren US-Anwälten. Vier Personen meldeten im Juli 2023, dass sie sich fortan selber verteidigen würden, ohne aber jemals weiteren Kontakt mit dem Gericht aufzunehmen. Kein einziger Beklagter hatte jemals direkt am Prozess in den Vereinigten Staaten teilgenommen.

Versäumnisurteil

Infolge der Funkstille begehrte Activision schließlich ein Versäumnisurteil zu eigenen Gunsten. Richter Michael Fitzgerald erließ ein solches am vergangenen Mittwoch, zumal er keinen Anlass sah, dass das Fernbleiben der Beklagten aus "entschuldbaren Gründen" erfolgte. Er erkannte die Argumente und Ansprüche von Activision an. Es sei anzunehmen, dass der Publisheraufgrund der Handlungen der Angeklagten sowohl Rufschädigung erlitten und Einnahmen verloren habe. Rund 14,5 Millionen Dollar Schadenersatz, kalkuliert aus 200 Dollar für jeden der über 72.000 nachgewiesenen Downloads der EngineOwning-Software in den USA, schuldet der Cheathersteller nun Activision. Dazu addieren sich auch noch rund 300.000 Dollar für Anwaltskosten. Zudem muss die Domain "engineowning.to" an Activision übergeben werden.

Wann die Internetadresse den Besitzer wechselt und ob Activision jemals die Schadenersatzzahlungen erhält, ist aktuell allerdings unklar. Dass EngineOwning weitere Rechtsmittel ergreift, ist nicht anzunehmen. Derzeit läuft der Betrieb allerdings weiter. Auf der Website werden weiterhin Cheats für "Call of Duty", "Counter-Strike 2" und andere Titel feilgeboten. Postings auf verschiedenen Social Media-Kanälen legen auch nahe, dass die Software auch weiterhin gepflegt wird. (gpi, 30.5.2024)