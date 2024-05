Warum sie noch einmal den African National Congress (ANC) gewählt hat, kann Terry Blotman selbst nicht so genau erklären. Sie habe eigentlich keine wirkliche Hoffnung mehr, dass die langjährige Regierungspartei das Land voranbringen könne. Oder ihr eigenes Leben, das in der Arbeitslosigkeit feststeckt.

Terry Blotman gab ihre Stimme dem ANC, dessen Präsident Cyril Ramaphosa auf ihrem T-Shirt prangt. Christian Putsch

Aber ihre vor kurzem verstorbene Großmutter hätte das mit der ANC-Stimme sicher so gewollt, sagt die 26-Jährige vor einer Wahlstation des Kapstädter Townships Imizamo Yethu. Also zog Blotman das gelbe T-Shirt der Partei an, das ihr örtliche ANC-Wahlkämpfer vor einigen Tagen in die Hand gedrückt haben. Wobei ja auch die geliebte Oma enttäuscht gewesen sei, dachte sie da noch. Zeitlebens hatte ihr die Partei ein subventioniertes Steinhaus versprochen. Die alte Frau lebte bis zuletzt in einer Blechhütte.

Verblasster Glanz

30 Jahre lang konnte sich der ANC als einst ruhmreiche Anti-Apartheid-Organisation auf diese zunehmend irrationale historische Loyalität verlassen. Bis zu den Wahlen am Mittwoch. Am Donnerstagnachmittag zeichnete sich immer deutlicher der erstmalige Verlust der absoluten Mehrheit ab. Donnerstagabend stand der ANC nach einem Fünftel der ausgezählten Stimmen bei 43 Prozent. Mehrere Fernsehsender kalkulierten daraus Hochrechnungen für ein Endergebnis von maximal 45 Prozent. Das deckt sich dem Vernehmen nach auch mit internen Berechnungen der Partei selbst, die vor fünf Jahren noch komfortable 57 Prozent der Stimmen gewonnen hatte.

Das würde einen historischen Einschnitt in der Geschichte des Landes bedeuten, das seit der Einführung der Demokratie im Jahr 1994 vom zentristisch-linksorientierten ANC ununterbrochen mit absoluter Mehrheit regiert wird. Auch die Märkte greifen der Verkündung des offiziellen Endergebnisses in Afrikas wichtigster Volkswirtschaft vorweg, die am Wochenende erwartet wird. Der Rand verlor am Donnerstag ein bis zwei Prozentpunkte gegen die Leitwährungen, die Aktienkurse der Banken litten an den Aktienmärkten.

Denn das drohende Szenario, in dem der ANC eine Koalition mit den linksradikalen Economic Freedom Fighters (EFF), die zu Nationalisierungsfantasien neigen, eingehen muss, erscheint vielen nun als möglich. Und realistischer als ein ANC-Bündnis mit der liberalen und kapitalistisch orientierten Democratic Alliance (DA), auf das so mancher in der Mittelschicht hofft. Es dürfte für den ANC auch schwer werden, sich mit unbedeutenderen und weniger diametralen Parteien über die 50-Prozent-Marke zu retten. Unsicherheit ist bekanntlich Gift für die Wirtschaft. Die marode Regierungspartei präsentierte sich auch unter der Führung von Präsident Cyril Ramaphosa nur wenig verbessert. Aber doch irgendwie kalkulierbar.

Bewährungsprobe

In den kommenden Wochen könnte sich zudem einmal mehr zeigen, wie überaus ambitioniert die südafrikanische Verfassung ist. Sie gehört zu den progressivsten der Welt, ihre hehren Paragrafen zu Menschenwürde, sozialer Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit erscheinen so manchem Südafrikaner inzwischen als Utopie. Ganze zwei Wochen sieht die Verfassung nach Bekanntgabe des Ergebnisses für eine Regierungsbildung vor – ein ebenfalls utopisch anmutendes Unterfangen, an dem zuletzt bekanntlich die koalitionserfahrene Niederlande sechs Monate lang gewerkelt hatten.

Gespanntes Warten auf die Ergebnisse. REUTERS/Alet Pretorius

Auch die Erklärungsmuster, die der ANC am Donnerstag offenbarte, lassen nichts Gutes erahnen. Die Regierungspartei erfuhr die größten Verluste gegen die MK-Partei, das politische Start-Up des beim ANC in Ungnade gefallenen Ex-Präsident Jacob Zuma. Eine derartige Blamage hätte wohl selbst gegen die bei Weißen und Menschen unterschiedlicher Herkunft (Coloureds) populären Democratic Alliance (DA) nicht so sehr geschmerzt. Die aber konzentrierte sich, durchaus erfolgreich, in erster Linie auf ihre Kernwähler und dürfte neben ihrem Regierungsmandat am Westkap auch die Rolle als Oppositionsführer auf nationaler Ebene behalten.

Zumas Partei aber wurde vor gerade einmal neun Monaten registriert – und wird nun aus dem Stand stärkste Partei in der KwaZulu-Natal und damit den abgeschlagenen ANC in der zweitgrößten Provinz Südafrikas ablösen. Das katapultiert die MK auch national aller Voraussicht nach über die Zehn-Prozent-Marke.

Schuldsuche

Als die Auszählung erst wenige Stunden lief, suchte Bergbauminister Gwede Mantashe, einer der ANC-Lenker und der Xhosa-Ethnie zugehörig, die Schuld nicht etwa im nachweislichen Versagen seiner Partei – sondern im "Zulu-Tribalismus, einer rückwärtsgerichteten Form der Politik" durch die MK.

Das greift natürlich zu kurz. Mantashes Wut resultierte auch auf der Raubkopie von ANC-erprobten Strategien und Strukturen im MK-Wahlkampf. Viele von Zumas Wahlkämpfern hatten schließlich während dessen Präsidentschaft den gleichen Job für die Regierungspartei gemacht. Aber natürlich hatte Zuma mehr denn je die Zulu-Identität bedient und die Elite der Ethnie mit Versprechungen gelockt.

Ein wenig drohen sich damit längst überwunden geglaubte Gräben in Südafrika zu öffnen. Sie sind nicht annähernd so tief wie die weltgrößten Einkommensunterschiede, die eigentliche Spaltung dieser komplizierten Gesellschaft. Aber doch ein Faktor, der sie zusätzliche Kraft kosten dürfte. (Christian Putsch aus Kapstadt, 30.5.2024)