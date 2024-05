Die spanische Schauspielerin Karla Sofia Gascón nahm am Samstagabend in Cannes den Schauspielpreis für das Ensemble in "Emilia Pérez" entgegen. AFP/VALERY HACHE

Die trans Schauspielerin Karla Sofia Gascón hat nach ihrer Würdigung als beste Schauspielerin bei den Filmfestspielen von Cannes die französische Rechtspolitikerin Marion Maréchal wegen eines Kommentars im Onlinenetzwerk X angezeigt. In dem Post hatte diese kritisiert, dass Gascón mit ihren drei Co-Darstellerinnen Zoe Saldaña und Selena Gomez im Musicalfilm "Emilia Perez" in der Kategorie beste Darstellerin ausgezeichnet wurde.

Marion Maréchal hatte auf X geschrieben: "Jetzt bekommt also ein Mann in Cannes den Preis als beste Schauspielerin. Fortschritt bedeutet für die Linke das Auslöschen von Frauen und Müttern." "Wir müssen solche Kommentare stoppen", wurde Gascón in einer Erklärung ihres Anwalts Etienne Deshoulières zitiert. Dieser reichte für seine Mandantin eine Anzeige wegen "sexistischer Beleidigung auf Grundlage der Geschlechtsidentität" bei der Staatsanwaltschaft Paris ein.

Späte Transition

Gascón spielt in "Emilia Perez" einen trans Drogenboss vor und nach dessen Geschlechtsumwandlung. Ihre Auszeichnung in Cannes widmete die Spanierin "allen Tansmenschen, die leiden". Die 52-jährige Spanierin hatte, bis sie 46 Jahre alt war, als Mann gelebt, ist mit einer Frau verheiratet und hat eine Tochter. Während des Festivals hatte Gascón dazu aufgerufen, Menschen wie sie nicht abzustempeln.

Marion Maréchal steht an der Spitze der Wahlliste der rechtsradikalen französischen Partei Reconquête! für die Europawahl in gut einer Woche. Die Politikerin ist die Enkelin des französischen Front-National-Gründers Jean-Marie Le Pen und die Nichte der Rechtspopulistin Marine Le Pen von der Nachfolgepartei Rassemblement National (RN). (APA, 30.5.2024)