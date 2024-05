Nach dem Fund einer Leiche am Mittwoch in Neustrelitz, Deutschland, lautet der Tatvorwurf gegen den Verdächtigen Totschlag. APA/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Neustrelitz – Durch puren Zufall haben Polizisten am Mittwochabend in Deutschland die Leiche einer 63-Jährigen in einer Wohnung gefunden. Ersten Erkenntnissen nach wies die Leiche Verletzungen auf, die auf einen gewaltsamen Angriff hinweisen. Sie habe schwere Verletzungen gehabt, die auf einen Angriff schließen ließen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zur Art der Verletzungen wollte eine Sprecherin zunächst nichts sagen. "Das ist Täterwissen. Das geben wir noch nicht bekannt."

Ein Verdächtiger sei bereits festgenommen worden, nachdem sich im Laufe des Abends ein Tatverdacht gegen ihn erhärtet habe. Der Mann kenne die Frau, sei aber kein Familienangehöriger oder mit ihr verwandt, sagte die Polizeisprecherin weiter. Der Mann sollte im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Der Tatvorwurf laute Totschlag. Die Tat fand in Neustrelitz im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern statt.

Dass die Frau am Abend gefunden wurde, war Zufall: Die Einsatzkräfte waren den Angaben nach ursprünglich wegen eines gestohlenen Fahrrads in dem Mehrfamilienhaus im Einsatz gewesen, als sie die Frau durch ein Fenster bemerkten. Ersten Erkenntnissen zufolge war sie da schon für einige Zeit tot. Die Polizei vermutet, dass sie am Mittwoch zwischen dem späten Nachmittag und frühen Abend umgebracht wurde. Die Spurensicherung in dem Haus sei bereits abgeschlossen worden. Nun sollen Anrainer und mögliche Zeugen befragt werden. (APA, red, 30.5.2024)