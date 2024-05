Spaß im Training können sie gemeinsam haben, doch wenn aus Spaß Ernst wird, kann nur einer von ihnen zum Zug kommen: Niklas Hedl, Patrick Pentz, Tobias Lawal und Heinz Lindner (v. li.). APA/GEORG HOCHMUTH

Einen Trainingsauftakt kann man sich halt nicht aussuchen. Österreichs Fußballnationalmannschaft hat zu Fronleichnam die Vorbereitung auf die Europameisterschaft gestartet, man tat dies mit einem öffentlichen Training in Windischgarsten. Hier bleibt man bis zum Montag, das Resort Dilly ist in der Ära Ralf Rangnick das Stammquartier geworden. Eine Oase der Ruhe, die Luft ist überhaupt nicht verseucht, das Atmen ein Quell der Freude, der Blick auf die Berge kann was.

Der Ort selbst lädt laut David Alaba nicht gerade zum ausgedehnten Bummeln ein, in ein paar Minuten ist, sofern man langsam geht, das Sightseeing erledigt. Der Bär steppt anderswo. Alaba ist bedauerlicherweise nicht betroffen, er fällt aufgrund eines Kreuzbandrisses aus, er wird als Bindeglied Teil des Betreuerstabs, aber erst in Wien, wo am 4. Juni gegen Serbien getestet wird.

Verrückte Familie

Es gab zu Fronleichnam eine Fanprozession, rund 3000 Zuschauer waren gekommen, um die Helden in spe zu bejubeln. Pünktlich um 11.30 Uhr hat es zu regnen begonnen, es schüttete aus überdimensionalen Kübeln. Eine Familie, bestehend aus Mama, Papa und drei Kindern mit Perspektiven, war extra mit dem Auto aus Tulln angereist, das sind fast 300 Kilometer. Auf die Frage, warum, antwortete der patschnasse Vater: "Weil wir völlig verrückt sind."

Eine repräsentative Umfrage unter vier Personen ergab, dass Österreich in Deutschland zumindest das Viertelfinale erreicht, es wurde auch ein Übermütiger ausgeforscht, für den der EM-Titel praktisch fix ist. Ralf Rangnick wurde um 11.14 Uhr mit Applaus empfangen, auch beim Erscheinen von Marko Arnautovic war die Menge aus dem Häuschen. Zu diesem Zeitpunkt stand man noch nicht bis zu den Knöcheln im Schlamm.

Autogramme und Selfies

Das Training selbst verlief relativ unspektakulär, Aufwärmen, lockeres Spielchen auf kleine Tore, im taktischen Bereich wurde wenig gemacht. Das Wesentliche wird der Öffentlichkeit erst bei den EM-Spielen gegen Frankreich, Polen und die Niederlande präsentiert. Nach 75 Minuten war nicht wirklich Schluss, denn die durchnässten und verschwitzen Kicker gaben fleißig Autogramme (sie zogen Winterjacken über, um Erkältungen vorzubeugen), standen für Selfies zur Verfügung, der Kunde gehört betreut. Rangnick hielt sich einen Stunde lang bei den Fans auf, er setzte seine Unterschrift sogar auf ein Bayern-Leiberl. Die Familie aus Tulln hat ihr Kommen sicher nicht bereut. "Super war es", sagte das Quintett und reiste ab.

Am Vorabend sind 28 gesunde Spieler ins Quartier eingerückt, man speiste beim Steegwirt in Bad Goisern, das Wirtshaus gehört dem Teamkoch. Nur Marcel Sabitzer fehlte noch aus dem Großkader, der Dortmund-Legionär ist erfreulicherweise verhindert, hat am Samstag in London das Champions-League-Finale gegen Real Madrid zu bestreiten. Dafür braucht man keine Entschuldigung.

Nur ein Wort

Die Stimmung unter den Anwesenden ist jedenfalls hervorragend, sie mussten für das ÖFB-TV die Nationalmannschaft mit einem Wort beschreiben. Kurze Auswahl: "Familie", "Zusammenhalt", "Stolz", "Ehre". Tormann Heinz Lindner sagte: "Überwältigend." Der 33-Jährige war bis März 2023 Einsergoalie. Im April erkrankte er an Hodenkrebs, Alexander Schlager wurde der Nachfolger. Aufgrund einer Meniskus-Operation ist der Salzburg-Keeper vorerst nicht dabei, für das Eröffnungsspiel am 17. Juni in Düsseldorf gegen Frankreich ist er überhaupt kein Thema.

Als Favorit gilt der 27-jährige Patrick Pentz, der mit Bröndby in der letzten Runde die dänische Meisterschaft vergeigt hat. "Die Enttäuschung ist weg, weil eine große Aufgabe bevorsteht. Wir haben in der Mannschaft eine brutale Qualität. Der Hype ist groß, die Zuneigung der Fans enorm. Ich will mich im Training präsentieren und aufdrängen."

Dankbarkeit

Auch Lindner, der in Belgien bei Royale Union Saint-Gilloise nur zweite Wahl war und immer noch Sion gehört, will das. Die Rückkehr ins Nationalteam sei "pure Emotion" gewesen. "Es ist ein eingeschworener Haufen." Was er aus der Krankheit gelernt hat? "Die Wertigkeiten verschieben sich, man ärgert sich nicht über Kleinigkeiten. Ich empfinde Dankbarkeit. Es ist schön, gesund aufzuwachen." Rangnick zu überzeugen sei natürlich keine Kleinigkeit. In Windischgarsten sind noch zwei weitere Torhüter zugegen, dem Rapidler Niklas Hedl und Tobias Lawal vom LASK werden aber nicht allzu große Chancen eingeräumt. Es sei denn, sie verblüffen Rangnick.

Am Freitag wird wieder trainiert. Natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der Regen dürfte aber bleiben. Ein Bummel durch Windischgarsten ist nicht geplant. (Christian Hackl, 30.5.2024)