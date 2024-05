Thomas Heise 2023 in der Akademie der Künste Berlin. IMAGO/Matthias Reichelt

Der 1955 in eine Ostberliner Akademikerfamilie hineingeborene Dokumentarfilmregisseur Thomas Heise war in den 1970er-Jahren zunächst Regieassistent bei der DEFA, unter anderen von Regisseur Heiner Carow (Die Legende von Paul und Paula). Nach der Matura studierte er an der Filmhochschule in Babelsberg, wo er 1983 aus politischen Gründen exmatrikuliert wurde.

Anschließend war Heise freischaffender Autor und Regisseur tätig und von 1987 bis 1990 Meisterschüler der Berliner Akademie der Künste. Von 1990 bis 1997 arbeitete Heise mit Regisseur Fritz Marquardt (1928-2014) am Berliner Ensemble. Während der Intendanz von Heiner Müller (1929-1995) führte Heise dort auch selbst Regie. So inszenierte er unter anderem Bertolt Brechts Der Brotladen und nach Müllers Tod dessen Werk Der Bau.

Während der DDR-Zeit und nach der Wiedervereinigung drehte Heise zahlreiche Dokumentarfilme über die deutsch-deutsche Lebenswirklichkeit, bei denen er auch als Autor fungierte. Als Regisseur steuerte er einen Teil bei zu der 2009 entstandenen Dokumentation 24 h Berlin - Ein Tag im Leben. Sein erfolgreichster Dokumentarfilm Heimat ist ein Raum aus Zeit aus dem Jahr 2019 entwirft anhand von Briefen seines Großvaters, des Literaturwissenschaftlers Wilhelm Heise, und seiner Eltern Rosemarie Heise und Wolfgang Heise – sie war Germanistin, er Philosophieprofessor in der DDR – eine Familiengeschichte und zugleich eine Geschichte des geteilten Deutschlands im 20. Jahrhundert. Der Film wurde von Kritik gelobt und mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet. Er zählt seither zu den Klassikern des deutschen Dokumentarfilms.

In die Akademie der Künste Berlin wurde Thomas Heise 2001 aufgenommen. Seit 2018 war er dort Direktor der Sektion Film- und Medienkunst. Als Professor wirkte Heise zunächst an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Später war er auch in Wien an der Akademie der bildenden Künste tätig. Thomas Heise starb am Mittwoch im Alter von 68 Jahren in Berlin, wie die Akademie der Künste am Donnerstag unter Berufung auf das persönliche Umfeld mitteilte. (APA, red, 30.5.12024)