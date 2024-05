Anleger erhalten einst für Verzinsung hinterlegte Kryptowährungen zurück, die seit der Einlage deutlich an Wert gewonnen haben

232.000 Privatkunden des bankrotten Krypto-Kreditgebers Genesis und der Krypto-Börse Gemini erhalten ihre Bitcoins & Co zum aktuellen Wert von mehr als 2 Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro) zurück. Durch die Kursentwicklung ist deren Gegenwert seit Ende 2022 um 242 Prozent gestiegen, wie Gemini am Mittwoch mitteilte.

Die Kunden hatten damals über das sogenannte Gemini-Earn-Programm ihre Kryptowährungen im Gegenzug für Zinszahlungen an Genesis verliehen. Dabei waren bei dem gemeinsam von Gemini und Genesis betrieben Produkt Bitcoin & Co eingesammelt worden, deren Wert sich im November 2022 auf 940 Millionen Dollar belief. Dann wurde das Programm im Zuge eines Crashs - der Bitcoin-Preis war von rund 67.000 Dollar im November 2021 auf etwa 17.000 Dollar ein Jahr später gefallen - eingefroren. Die Bitcoins blieben aber unter der Kontrolle von Genesis. Jetzt sollen sie zurück gegeben werden - aber nicht per Geld-Auszahlung zum Wert von Ende 2022, sondern als Rückübertragung der originalen Krypto-Währung.

Die Genesis-Anleger erhalten die von ihnen hinterlegten Bitcoins wieder zurück. imago images/blickwinkel

Ursprüngliche Forderung hätte DCG bevorteilt

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hatte Genesis, Gemini und die Genesis-Muttergesellschaft Digital Currency Group (DCG) wegen des Programms verklagt. Sie hatte argumentiert, das Gemini Earn Programm sei "Betrug" gewesen und habe Investoren in die Irre geführt. Im Februar erreichte sie einen Vergleich, der Genesis zur Entschädigung seiner Kunden noch vor anderen Gläubigern verpflichtete - auch vor dem Staat New York und der DCG. Die DCG hatte gefordert, die Kunden sollten auf Grundlage des Kryptowährungs-Werts vom Jänner 2023 entschädigt werden.

In dem Fall wäre ein Großteil des aktuell möglichen Verkaufserlöses bei der DCG geblieben. Das hatte ein Richter aber abgelehnt. Die Klage hat nach Angaben von Genesis dazu geführt, dass es nicht zu einem Neustart des Unternehmens kam, sondern eine Konkurs-Liquidation angestrebt wurde. (APA, 30.5.2024)