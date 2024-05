Pep Guardiola hält Vincent Kompany für eines der größten Trainertalente der Welt. Action Images/Craig Brough

Wenige Fußballer sind weiter weg vom Klischee des desinteressierten Kickers als Vincent Kompany. Schon während seiner Profikarriere machte der neue Trainer des FC Bayern München einen Business-Master, in seinem Arbeitszimmer stapeln sich Biografien. "Ich verdanke das alles meinen Eltern. Wir haben von unserer winzigen Wohnung aus unseren Horizont erweitert", sagt er. Kompanys Vater Pierre war als Flüchtling nach Belgien gekommen, nachdem er in den frühen 1970ern im damaligen Zaire gegen den Diktator Mobutu demonstriert hatte und dafür in ein Militärlager gesteckt worden war. 2018 wurde er zum ersten schwarzen Bürgermeister Belgiens gewählt.

Das Widerstands-Gen gab Papa Pierre dem zweiten seiner drei Kinder mit. "Rassismus und Ungleichheit haben mich zu einem Rebellen gemacht", sagt der in Ukkel im Süden Brüssels geborene Vincent Kompany. Immer wieder sei sein Team von gegnerischen Eltern als Affen beschimpft worden. "Die Schiedsrichter taten nichts dagegen." Mit 14 flog der auch akademisch Hochtalentierte von der Schule, weil er wegen des Fußballs zu viel Unterricht verpasste. Wegen eines Konflikts mit dem Trainer wurde er aus dem belgischen Nachwuchsteam geworfen, die Eltern trennten sich, eine Knie-OP erzwang eine Fußballpause, viele seiner Mitspieler dealten mit Drogen oder waren in Gangs. "Ich war sehr, sehr nah dran, einen extrem falschen Weg einzuschlagen", sagt Kompany.

Erfolg in Manchester

Er blieb dem Fußball treu. Als Innenverteidiger machte sich der 1,93-Meter-Riegel mit gnadenlosen Zweikämpfen, überragender Spielintelligenz und Führungsqualitäten einen Namen. Kompany wechselte 2006 von seinem Jugendklub Anderlecht zum Hamburger SV und ging zwei Jahre später zu Manchester City, das damals mit den Milliarden aus Abu Dhabi aufgerüstet wurde. Bei City gewann Kompany in elf Jahren zwölf Titel, nach einem Abschluss-Profijahr bei Anderlecht wechselte er fliegend auf die Trainerbank. 2022 ging der Vater dreier Kinder zum englischen Zweitligisten Burnley, wo er auf- und dann umgehend abstieg – und nun für kolportierte zwölf Millionen Euro von den Bayern abgeworben wurde.

"Ich habe Fußball nie nur als Fußball gesehen", sagt Kompany. Er hat ein Waisenhaus in Kinshasa finanziert, Millionen zur Obdachlosigkeitsbekämpfung in Manchester gesammelt und fördert in Belgien sozial benachteiligte Nachwuchskicker. "Fußball bewegt Menschen, er gibt Kindern Organisation." (Martin Schauhuber, 30.5.2024)