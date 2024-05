Jeremy Allen White als Carmy und seine Kollegin Ayo Edebiri als Sydney Adamu. Bitte Rechte (Credit) ergänzen

In der ersten Staffel von "The Bear" brachte Küchenchef Carmy ein herunter gekommenes Restaurant wieder in Schuss. In der zweiten Staffel ging es um den Stress, ein Spitzenlokal zu konzipieren und zu eröffnen. Die dritte Staffel der mit dem Emmy ausgezeichneten und von FX produzierten Hulu-Serie "The Bear" geht es darum, wie Carmy (Jeremy Allen White) und sein Team ihr neues Unternehmen auf dem hohen Level halten und neue Standards erreichen. Das verspricht ein Trailer über die dritte Staffel, die in den USA am 27. Juni erscheint.

The Bear | Season 3 Official Trailer | Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach | FX

FX Networks

Der zweiminütige Trailer wird begleitet vom Stones-Song "Mixed Emotions". Wieder einmal geht es rund, Carmy gibt eine Liste mit "nicht verhandelbaren Dingen" heraus, über die sich Sydney (Ayo Edebiri) und der Rest der Crew lustig machen. Außerdem geht es um Carmys Trennung von Claire (Molly Gordon) am Ende der zweiten Staffel und um die anhaltende und angespannte zwischenmenschliche Dynamik innerhalb und außerhalb der Küche. Yes, Chef! (prie, 30.5.2024)