Zahllose Arten sind in den vergangenen Jahrhunderten verschwunden – sie starben infolge von Veränderungen ihres Lebensraums aus oder wurden schlicht vom Menschen ausgerottet. Dieses Verschwinden ist im Regelfall ein anonymes – wann und wo das letzte Exemplar einer Art gestorben ist, ist zumeist nicht exakt nachzuvollziehen. In seltenen Fällen ist jedoch das Ende einer Spezies oder einer Subspezies gut dokumentiert, etwa bei der Wandertaube, beim Quagga, beim Beutelwolf, bei der Pinta-Galápagos-Riesenschildkröte und in absehbarer Zeit auch beim nördlichen Breitmaulnashorn. Bei all diesen Arten sind die Endlinge bekannt.

Ein etwas anderer Fall, bei dem dafür sogar die Namen derjenigen bekannt sind, die zwei der letzten, wenn nicht die allerletzten Exemplare einer Art getötet haben, ist die Ausrottung des Riesenalks: Vor 180 Jahren wurde das letzte Brutpaar auf einer Felseninsel vor Island getötet. Die beiden Vögel müssen zwar nicht zwingend die Letzten ihrer Art gewesen sein – es gibt mehrere Berichte über spätere Sichtungen, die weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts reichen. Doch die letzte halbwegs glaubwürdige stammt aus dem Jahr 1852 vor Neufundland, erzählt der Ornithologe Hans-Martin Berg vom Naturhistorischen Museum Wien. Manche weitere Beobachtungen fallen, wie auch bei anderen ausgestorbenen Arten, wohl oft in die Kategorie der Kryptozoologie.

Pinguine des Nordens

Die flugunfähigen Riesenalke gelten als die Pinguine der Nordhalbkugel, und tatsächlich sind sie es, die im Französischen, im Spanischen und im Portugiesischen als Erste diesen Namen trugen. Doch mit den Pinguinen des Südens sind sie nicht verwandt, diese erbten lediglich den Namen, da sie die frühen Erforscher der Südhalbkugel sowohl im Aussehen als auch in der Lebensweise an den Riesenalk erinnerten – ein schönes Beispiel für konvergente Evolution.

Ein Riesenalkpaar in einer Darstellung von John Gerrard Keulemans. John Gerrard Keulemans

Pinguinus impennis lautet ihr wissenschaftlicher Name, wobei sich Letzteres auf das Fehlen der Flugfedern (lateinisch "pennae") bezieht. Die Herkunft des Worts Pinguin hingegen ist nicht endgültig geklärt: Eventuell stammt der Name aus dem Walisischen und könnte sich auf den großen weißen Fleck beziehen, den die Vögel auf ihrem Kopf trugen – "gwyn" ist das walisische Wort für weiß, "pen" für Kopf. Eine andere Herleitung besagt, dass der Name von ihrer Wärmeisolierung stammt: "Pinguis" steht im Lateinischen für fett oder plump, und tatsächlich waren die Vögel für das kalte Wasser ihres Lebensraums bestens gepolstert.

Leichte Beute

Diese Eigenschaft wurde den Riesenalken in doppelter Hinsicht zum Verhängnis. Während sie für die Bewegung im Wasser perfekt ausgestattet waren und wie die Pinguine den Unterwasserflug beherrschten, waren sie an Land unbeholfen und hilflos – sie verließen das Wasser nur zum Brüten. Deshalb waren sie in der im Mai beginnenden Saison leichte Beute. An die Nistplätze stellten sie daher hohe Ansprüche: Geeignet waren felsige Inseln mit flach abfallender Küste in der Nähe reicher Nahrungsquellen, aber ausreichend abgelegen, damit sie für Räuber nicht erreichbar waren. Während sich das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Riesenalks von Europas Atlantikküsten über Island und Grönland bis hinunter nach Florida erstreckte und sich ihre Zahl im Millionenbereich bewegte, dürfte die Anzahl der Brutplätze nie mehr als rund zwanzig betragen haben. In Kombination mit einer niedrigen Reproduktionsrate – pro Jahr legten die Weibchen nur ein Ei – ist der rasche Zusammenbruch der Populationen kein Wunder.

Die im 15. Jahrhundert begonnen habende Kleine Eiszeit dürfte die Riesenalke unter Druck gesetzt haben, da sie Eisbären das Erreichen mancher Kolonien ermöglichte. Und obwohl die Menschen die Vögel nachweislich bereits seit Jahrtausenden nutzten, nahm zur selben Zeit die Bejagung enorme Ausmaße an, was die Bestände rasch schrumpfen ließ. So wird von der Expedition des französisch-bretonischen Seefahrers Jacques Cartier von Saint-Malo nach Neufundland und an den Sankt-Lorenz-Golf im Jahr 1534 berichtet, dass die Mannschaft auf den Rochers aux Oiseaux vor der Brion-Insel in einer halben Stunde mehr als tausend Vögel als Proviant einsammelte. Die Brutplätze entlang der europäischen Küsten waren schon im 16. Jahrhundert weitgehend verschwunden. Den Riesenalken wurde nicht nur wegen des Fleischs, der Daunen und der Eier nachgestellt, zudem wurde ihr Fett als Brennstoff genutzt. Ende des 18. Jahrhunderts berichtete ein Besatzungsmitglied eines britischen Navy-Schiffs, die Vögel würden lebendig gerupft und dann in einem Kessel gekocht, wobei man das Feuer ebenso mit Riesenalken mache, da es auf den Felsinseln kein Holz gebe. Bereits früh wurden Schutzmaßnahmen eingeführt, doch diese waren wirkungslos. Nachdem die Bestände massiv geschrumpft waren, wurden die Vögel und ihre birnenförmigen Eier zu gesuchten Trophäen.

Vulkanausbruch beschleunigt Untergang

Die letzte bekannte Kolonie brütete im Südwesten Islands vor Kap Reykjanes auf Geirfuglasker, was übersetzt Riesenalkfelsen bedeutet. Ein Anlegen an dem Felsen war ein nahezu unmögliches Unterfangen, und so waren die Vögel dort halbwegs sicher. Doch im Jahr 1830 ging Geirfuglasker infolge eines Vulkanausbruchs unter. Die überlebenden Vögel der Kolonie brüteten fortan auf Eldey, doch die Insel liegt näher an der isländischen Küste und ist einfacher zu betreten.

Am 3. Juni 1844 legte ein Ruderboot mit 14 Mann Besatzung vor Eldey an. Drei Männer – Jón Brandsson, Sigurður Ísleifsson und Ketil Ketilsson – betraten die Insel und scheuchten damit massenhaft andere Vögel auf. Diese anderen Alkenvögel – Trottellummen, Gryllteisten und Tordalken, die nächsten Verwandten des Riesenalks – interessierten die Männer jedoch nicht, denn sie hatten einen klaren Auftrag: die Beschaffung von Riesenalken für den Händler Carl Siemsen, der bereits zahlreiche Bälge und Eier an Museen und Sammler weiterverkauft hatte. Sie entdeckten ein Paar Riesenalke, das sogleich die Flucht ergriff. Doch im Gegensatz zu ihrer Alkenverwandtschaft konnten sie nicht fliegen, sondern nur aufrecht watscheln. Brandsson und Ísleifsson packten sie am Hals und brachen ihnen das Genick. Ketilsson hielt nach dem Ei Ausschau, fand es jedoch zerbrochen vor.

Auf der Insel Eldey wurde 1844 das letzte Riesenalkpaar getötet.



Siemsen erhielt seine bestellten Vögel dennoch nicht: Diese wurden an einen Apotheker namens Möller in Reykjavík verkauft, der sie häutete und die Bälge ebenso nach Dänemark schickte wie die in Alkohol eingelegten Organe. Während sich Letztere heute im Zoologischen Museum der Universität Kopenhagen befinden, war der Verbleib der Bälge lange Zeit nicht gesichert. Genetische Untersuchungen untermauern jedoch, dass sich das Männchen heute in Brüssel befinden dürfte. Das Weibchen könnte auf Basis von Überlegungen zur Provenienz das Exemplar in Cincinnati sein.

Zahlreiche Präparate

Weltweit gibt es in Sammlungen 81 Stopfpräparate, rund 75 Eier und 24 Skelette von Riesenalken, doch für die beiden Vögel von Eldey kommen mehrere Exemplare infrage. Zwei Riesenalke befinden sich in Österreich, einer im Naturhistorischen Museum in Wien, einer im Joanneum in Graz. Beide dürften ebenfalls aus Island stammen, doch ihre Spur lässt sich bis in die 1830er-Jahre zurückverfolgen. Das Wiener Exemplar wurde Berg zufolge im Jahr 1831 von einem Mitglied der Leipziger Händlerfamilie Frank um hundert Reichstaler an das Hof-Naturalien-Kabinett verkauft, erzählt Berg.

Der Riesenalk des Naturhistorischen Museums wurde im Jahr 1831 angekauft. NHM Wien / Alice Schumacher

Im Jahr 1831 wurde der Riesenalk des Naturhistorischen Museums – hier als "Alca impennis" beschrieben – vom zuständigen Custos Josef Natterer um hundert Reichstaler angekauft. Gleichzeitig kamen auch andere, weitaus billigere Vögel in die Sammlung. Foto: Michael Vosatka

Eine Studie über die verfügbaren Präparate ergab eine hohe genetische Vielfalt – offenbar waren sie vor dem Beginn der Überjagung keineswegs auf dem Weg zum Aussterben. Während dem Riesenalk also seine Flugunfähigkeit zum Verhängnis wurde, sind alle anderen Vertreter der Alkenfamilie gute Flieger. Sie besiedeln mit 25 Arten die nördlichen Regionen des Atlantiks und des Pazifiks, wo sie an vielen Küsten in zum Teil großen Kolonien beobachtet werden können.

Papageitaucher (Fratercula arctica) sind ebenso gute Flieger ... Foto: Michael Vosatka

... wie Schwimmer. Foto: Michael Vosatka

Drei Arten von Alkenvögeln auf einem Bild: Ein größerer Trupp Trottellummen (Uria aalge) ruht auf einem Felsen. In ihrer Mitte sitzt ein einzelnes Exemplar eines Tordalken (Alca torda), das sich durch das dunklere Gefieder und den kräftigeren Schnabel deutlich von den Lummen abhebt. Im Vordergrund sitzen zwei Papageitaucher. Links im Hintergrund noch ein paar Krähenscharben (Gulosus aristotelis) aus der Familie der Kormorane. Foto: Michael Vosatka

Eine Gruppe von Trottellummen inmitten einer großen Kolonie von Basstölpeln (Morus bassanus). Foto: Michael Vosatka

Seltene Besucher

Obwohl ihr Lebensraum tausende Kilometer entfernt ist, verschlägt es Vertreter der Alkenvögel gelegentlich auch nach Österreich – wenn sie zum Beispiel aufgrund einer Wetterfront ins Innere des Kontinents vertragen werden. So konnten am Neusiedlersee in den 1930er-Jahren zwei Trottellummen eines kleinen Trupps der Vögel erlegt werden. Die beiden Exemplare waren lange Teil einer Schulsammlung in Neusiedl, doch leider fielen sie einem Erlass über den Umgang mit arsenbelasteten Präparaten zum Opfer. Eine Sichtung eines markanten Papageitauchers wiederum gelang im Jahr 1961 am St. Andräer Zicksee. Der älteste Nachweis eines Alkenvogels in Österreich ist der Fund von zwei Dickschnabellummen auf der Salzach bei Hallein im Jahr 1882. Die Vögel waren in einem Holzrechen verheddert und verendeten, einer der beiden ist seit 1906 im Sammlungsbestand des Naturhistorischen Museums.

Diese Dickschnabellumme (Uria lomvia) wurde 1882 in der Salzach gefunden. Es handelt sich um den einzigen Beleg dieser Art in Österreich. NHM Wien

Genau ein Jahrhundert zuvor wurde ein anderes bemerkenswertes Präparat eines Alkenvogels in die Kollektion des Naturhistorischen Museums aufgenommen – ein Gelbschopflund, der während der dritten Reise James Cooks von 1776 bis 1780 an der Beringstraße eingesammelt worden war. 1806 wurde die Sammlung des ehemaligen Museum Leverianum in London versteigert. Die private Sammlung gehörte ursprünglich Ashton Lever, der sich damit hoffnungslos verschuldete und sich 1786 schließlich im Rahmen einer Lotterie von ihr trennen musste. Der Gewinner James Parkinson ließ die Exponate versteigern – an die kaiserliche Sammlung in Wien gingen dabei einige begehrte Stücke der Cook-Reise, die damit zu den ältesten Tierpräparaten des heutigen Bestands des Naturhistorischen Museums gehören. (Michael Vosatka, 3.6.2024)