Im Gastblog widmet sich Michael Fembek in mehreren Teilen den Europa-Ideen in den 1920er-Jahren. Der erste Teil findet sich hier.

Ida Roland und Richard Coudenhove-Kalergi. Ihre Rolle im Aufbau von Paneuropa wird oft unterschätzt: Sie war Organisatorin, Financier und auch eine gute Netzwerkerin. wikicommons (gemeinfrei); Trude Fleischmann; Midjourney

Möglicherweise wäre Vater Heinrich Coudenhove-Kalergi (1859 bis 1906) ein noch zukunftstauglicherer Europa-Visionär gewesen als sein Sohn Richard, wäre er nur später zur Welt gekommen und nicht so früh verstorben. Er war österreichischer Konsul und später erster Botschafter in Japan, wo er auch seine Frau Mitsuko fand und mit ihr sieben Kinder hatte. Er inhalierte alle asiatischen Lehren, wurde aber auch ein Adept in einem Cistercienser-Orden. Er war Asket, Vegetarier, Tierschützer, analysierte in einem umfassenden Buch die Wurzeln des Antisemitismus, und beeinflusste viele seiner Zeit, unter anderem die späteren Gründer Pakistans.

Mit der japanischen Mutter nach Wien

Sohn Richard Coudenhove-Kalergi (1894 bis 1972) war noch in Japan geboren (sein jüngerer Bruder hingegen schon in Böhmen, er war der Vater von Barbara Coudenhove-Kalergi). Die ganze Familie übersiedelte 1896 nach Böhmen in ein Erbschloss, und als Heinrich 1906 früh verstarb, zog die Mutter mit ihren Kindern kurzentschlossen nach Wien-Hietzing in die Maxingstrasse 12.

Gräfin Mitsuko war eine gesellschaftliche Attraktion in Wien, und bei einer von vielen Empfängen lernte Richard die berühmte Burgschauspielerin Ida Roland (geb. Klausner, 1881 bis 1951) kennen, verliebte sich in den deutlich älteren Star, und heiratete sie bald. Ida Roland war weiterhin gutbezahlt am Theater tätig, aber am Erfolg von Paneuropa genauso beteiligt wie ihr Mann, als organisierende und finanzierende Kraft und als fähige Netzwerkerin.

Ida Roland um 1925. Foto: Trude Fleischmann

Platos "Politeia" als Vorlage

Richard Coudenhove-Kalergi baute sein Europa zunächst auf seine griechisch-lateinische Bildung aus dem Wiener Theresianum auf, wo er zur Schule gegangen war, und schlug eine Version der Politeia von Plato als Regierungsform vor: Platos Vision eines Idealstaates mit Philosophenkönigen an der Spitze und umgeben von Wächtern, die für die Verteidigung und Durchsetzung der Gesetze verantwortlich sind. Dies skizzierte er zunächst in Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträgen, und dann in den Büchern Adel (1922), Apologie der Technik (1923) und Ethik und Hyperethik (1923).

Zusammengefasst sollte dem Staat eine Regierung der weisesten und unbestechlichsten Köpfe vorstehen, ein neuer "Geistesadel", um die derzeit herrschenden "Plutokraten" (womit die vermögende Klasse und die beherrschenden Unternehmen gemeint waren) sowie Diktatoren loszuwerden. Auf Seite 42 in Adel etwa schreibt Coudenhove-Kalergi: "Heute ist die Demokratie Fassade der Plutokratie ... In republikanischen wie in monarchischen Demokratien sind die Staatsmänner Marionetten, die Kapitalisten Drahtzieher: sie diktieren die Richtlinien der Politik, sie beherrschen durch Ankauf der öffentlichen Meinung die Wähler, durch geschäftliche und gesellschaftliche Beziehungen die Minister."

Weltweiter Zeitungsleitartikler

Die Mainstream-Medien interessierten sich immer mehr für seine spannenden und gut geschriebenen Artikel, und auch für den umtriebigen Aristokraten mit seiner berühmten Gattin selbst (siehe auch der Aufruf an Benito Mussolini, den ich vorherigen Blog erwähnt habe). Es fanden sich erste Financiers und Politiker, die sich für Pan-Europa einspannen ließen.

Am 16. Februar 1922 ließ die Neue Freie Presse Richard Coudenhove-Kalergi einen Leitartikel über die Ethik des Menschen schreiben, beginnend bei Sokrates auf Seite 1 und bis zur Hyperethik auf Seite 3 hinstreckend. Ein Auszug daraus, der sowohl seine grandiose Sprache als auch seine damals "menschenrechtsbefreite" Einstellung widerspiegelt: "Es gibt von der Natur aus nur einen kategorischen Imperativ: den Imperativ der Schönheit. (…) Jede heroische Tat ist schön; jede Tat, die um er Schönheit willen Opfer bringt, ist heroisch. Der Wert eines Menschen hängt ab von der Vollendung seines Körpers, Charakters und Geistes. In einer determinierten Welt gibt es keine Schuld und kein Verdienst mehr: aber es gibt Mängel und Vorzüge, es gibt Wertunterschiede. Der Minderwertige ist unschuldig – aber er ist dennoch minderwertig: der Wertvolle hat kein Verdienst – aber er ist dennoch wertvoll. Die entfaltete Rose ist eben schöner als die verkümmerte (…)"

Coudenhove-Kalergi wurde – noch nicht einmal 30 Jahre alt und ohne vorheriges Netzwerk – binnen kurzer Zeit vielen der wirklich Mächtigen der damaligen Zeit vorgestellt: Thomas Masaryk, dem Gründer der Tschechoslowakei; Ignaz Seipel, dem österreichischen Bundeskanzler; den Freimaurern; dem deutschen Außenminister Gustav Stresemann und dem französischen Premier Edouard Herriot.

Financiers, wie der deutsche Banker Max Warburg oder der Unternehmer Robert Bosch, unterstützten ihn finanziell und mit ihren Netzwerken. Meist schon nach dem ersten Treffen in Berlin, Genf oder Paris, zu denen die Coudenhove-Kalergis nun mit Bentley und Chauffeur anreisten und in den besten Hotels abstiegen. Bald schifften sich die beiden auch in Richtung Vereinigte Staaten ein, und konnten auch dort – mit Kontaktvermittlung prominenter Fürsprecher wie Warburg, den britischen Spitzenpolitiker Leo Amery oder den Freimaurer-Kontakten – potente Sponsoren an Bord holen. Allen voran die Friedens-Stiftung des Stahlindustriellen Carnegie.

"Paneuropa" als Bestseller und Europa-Schrittmacher

"Paneuropa": internationaler Bestseller 1923. Buchcover lizenzfrei

1923 fand es Coudenhove-Kalergi an der Zeit, ein programmatisches Manifest zu veröffentlichen: Paneuropa. Das Buch wurde ein Bestseller, auf Augenhöhe mit einem anderen, weit pessimistischeren Bestseller: Der Untergang des Abendlandes des deutschen Philosophen Oswald Spengler (1918/1923).

Kernthese von Paneuropa, das nun vor allem darauf einging, wie die Nationen zu einem vereinten Europa zusammenwachsen können: Europa ist der Nabel der Welt, aber durch den Großen Weltkrieg geschwächt, und kann nur durch Vereinigung der großen Mächte wieder zur alten Stärke gelangen und zurück auf den Platz auf der Weltbühne neben Amerika, England, Russland und China/Ostasien.

Laut "Paneuropa" liegt es nun an Frankreich, dass man auch Deutschland nach Europa mitnimmt und nicht noch weiter wegstößt (Paneuropa, 1924, S. 30). England gehört aufgrund seines weltumspannenden Empires nicht zu Europa, aber ist in Freundschaft verbunden. (Paneuropa, 1924, S. 79). Die russische Sowjetunion gehört umgekehrt sicher nicht dazu, ja ist unkultiviert und die große Bedrohung Europas (Paneuropa, 1924, S. 56): "So rüstet das rote Rußland, wie vor ihm das weiße, zu einer neuen Völkerwanderung auf den Wegen Attilas und Dschingiskhans ... Europa verdankt seine Unabhängigkeit nur dem Zufall, daß die russische Armee ein Jahr früher zusammenbrach als die deutsche ..."

Coudenhove-Kalergis Paneuropa würde aus 26 Staaten mit rund 300 Millionen Einwohnern bestehen. Untermalt mit viel Geschichte nannte er auch die Technologie als einen wichtigen Grund für die Notwendigkeit von Paneuropa: "Erst die Erfindung des Dampfers, der Eisenbahn, der elektrischen Bahn, des Automobils und des Flugzeuges im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert hat diese mehrtausendjährigen Verhältnisse umgestoßen und neue Zeitmaße für Entfernungen eingeführt." (Paneuropa, S. 9).

Die New York Times widmete der Buchbeschreibung von "Pan-Europe" eine ganze Seite (23. Dezember 1923) Zeitungsausschnitt der New York Times

Greifbare Vision

Als Werte – im Kapitel "Europäische Kultur" – nannte Coudenhove-Kalergi jene der "weißen Rasse, die auf dem Boden der Antike und des Christentums entstanden ist, …, die Pole sind der hellenische Individualismus und der christliche Sozialismus". Dazu gehört Vernunft, Wissenschaft, Technik. Auch spricht er die Überlegenheit der Europäischen Kultur an, die „in einem Jahrhundert alle andere aufgesaugt haben wird." (Paneuropa, S. 34)

Coudenhove-Kalergi kategorisiert weiterhin nach Ethnien, die er im Stil seiner Zeit Rasse nennt (u. a. Paneuropa, S. 7) und nimmt gesellschaftliche Hierarchien weiterhin für gegeben an, mit dem Adel als Spitze der Neuordnung. Zum Unterschied von anderen seiner Publikationen spricht er sich in Paneuropa strikt für einen pazifistischen Zugang aus und fordert nun ein Toleranzedikt für alle Minderheiten in einem gemeinsamen Europa, denn nur das kann die Grenzen öffnen (Paneuropa, S. 70). Paneuropa hatte sich als ein Stück in Richtung der heutigen europäischen Grundwerte bewegt.

Als Gegner von Paneuropa verstand Coudenhove-Kalergi die Kommunisten, die Militaristen, die Nationalisten, aber auch "die Industrien, die ihre Existenz den Schutzzöllen verdanken, um bessere und billigere Waren des Auslands auszusperren". (Paneuropa, S. 82)

Als einen der wenigen Namen nennt Coudenhove-Kalergi in Paneuropa den US-Industriellen und Philanthropen Andrew Carnegie als Unterstützer: "Wie die panamerikanische Bewegung einen großen Teil ihres Erfolges der Hochherzigkeit Carnegies verdanken – so werden auch europäische Carnegies ihre Pflicht gegenüber Europa erfüllen." (Paneuropa, S. 37) Die Stiftung Carnegie Endowment for International Peace unterstützte ihn von Beginn weg und auch in späteren Jahren, speziell auch in seinen Exiljahren ab 1939.

Die Paneuropa-Vision wurde nach der erfolgreichen Publikation immer greifbarer. Die Coudenhove-Kalergis gründeten eine österreichische Organisation und bald auch eine deutsche. Natürlich gab es ausreichend Skeptiker und andere Europa-Visionäre, dazu auch den neuen Völkerbund, die den Europa-Ideen gar nicht wohlgesonnen gegenüber standen. Aber trotzdem schwammen die Coudenhove-Kalergis auf einer Welle von Zuspruch immer weiter nach oben.

In der nächsten Folge dieses Blogs geht es um den großen Paneuropa-Kongress im Wiener Konzerthaus 1926 und um die einmalige Chance auf die Vereinigten Staaten von Europa im Jahr 1929. (Michael Fembek, 10.6.2024)