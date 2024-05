"Bandenkrieg in Schweden eskaliert", "The Dark Knight", Eddie Murphy, "Snoop Dogg" - dazu die Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Bandenkrieg in Schweden eskaliert Seit Jahren hat Schweden ein Problem mit Bandenkriminalität. Jeden Monat sterben dort mehr Menschen durch Schusswaffen als in anderen europäischen Ländern. Re: hat in der Hafenstadt Helsingborg mit Gangmitgliedern und Sozialarbeitern gedreht.

Bis 20.15, Arte

20.15 TRAGIKOMÖDIE

Sweet Disaster (D 2021, Laura Lehmus) Bei einem Besuch bei ihren Eltern in Finnland lernt die Deutsch-Finnin und Mal-Therapeutin Frida den gerade von seiner Freundin verlassenen Piloten Felix kennen und lieben. Als der zu seiner Ex zurückkehrt, schreckt die mittlerweile Schwangere auch vor absurden wie übergriffigen Strategien nicht zurück. Das Langfilmdebüt der finnischen Regisseurin Laura Lehmus wurde mehrfach prämiert. Bis 21.40, Arte

Setzt auf absurd-übergriffige Strategien: Friederike Kempter als Frida in "Sweet Disaster", Arte, 20.15 Uhr. © A. Bolick/Zeitgeist Filmproduk

20.15 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight (USA 2008, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan (Oppenheimer) dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. The Dark Knight ist der mittlere Teil seiner fulminanten Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle. Bis 23.15, Puls 4

21.15 KABARETT

Seitenwechsel – So werden wir Europameister Österreich mag krasser Außenseiter bei der kommenden Fußball-EM sein, Christoph Grissemann und Herbert Prohaska wollen die Gegner aber wieder beim Schmäh packen. Dieses Mal im Visier: Frankreich. Teamchef Ralf Rangnick ist heute ebenso mit von der Partie wie Kabarettist Alex Kristan. Bis 22.15, ORF 1

21.40 DOKUMENTATION

Eddie Murphy, Hollywoods schwarzer König Seit den 1980er-Jahren begeistert Eddie Murphy als Comedian und Schauspieler sein Publikum. Als einer der ersten afroamerikanischen Filmhelden ebnete er nachfolgenden Generationen den Weg. Bis 22.35, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Snoop Dogg – The Doggfather Ein Rapper wie kein anderer, mit einem Image zwischen Gangster und selbstironischem Sympathler. Die Dokumentation spürt dem widersprüchlichen Megastar nach. Bis 23.30, Arte

23.30 DOKUREIHE

Fight The Power – Wie Hip-Hop die Welt veränderte (1–4/4) Hip-Hop sei CNN für Schwarze, gab Chuck D von Public Enemy einst zu Protokoll. Die vierteilige Doku, bei Arte in einem Durchgang zu sehen, beleuchtet mit den Größen des Genres, Experten und Historikern, Filmemachern, Politikern und Künstlern die Geschichte des Hip-Hops von seinen Anfängen in der Bronx der 1970er-Jahre bis heute. Bis 3.05, Arte

0.15 BEZIEHUNGSKOMÖDIE

Der Stadtneurotiker (Annie Hall, USA 1977, Woody Allen) Der frühe Woody Allen mit seiner Partnerin Diane Keaton auf den Punkt gebracht, samt einem Cameo-Auftritt des Philosophen Marshall McLuhan im Foyer eines New Yorker Kinos. Der Synchrontitel Der Stadtneurotiker wurde zum geflügelten Wort. Bis 1.45, SWR