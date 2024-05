Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Serienstart "Viktor bringt's": Skurriler Blick in das traute Heim Humorvolle Generationenkonflikte mit Moritz Bleibtreu als nicht sehr woker Servicetechniker - Acht Folgen ab Donnerstag auf Amazon Prime

Yes, Chef! Wieder Stress in der Küche: Trailer zur dritten Staffel von "The Bear" Neue Folgen in den USA ab 27. Juni. Carmy versucht sein widerspenstiges Küchenteam zu bändigen und stößt einmal mehr auf aktiven Widerstand

Regierung Datenschutz-Regelung für Medien passierte Justizausschuss ÖVP und Grüne brachten einen Abänderungsantrag ein, die Opposition stimmte dagegen. Die Reparatur war nach einer Entscheidung des VfGH notwendig geworden

Preis Auszeichnung für Peter Rabl Früherer Chefredakteur von "profil" und "Kurier" wurde vom Branchenmagazin "Österreichs Journalist:in" für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Switchlist "Obwohl ich Dich liebe" und "Märzengrund": TV-Tipps für Donnerstag Außerdem eine Reportage über Erntehelfer in Italien, Sergio Leones "Spiel mir das Lied vom Tod" und die "Zurück in die Zukunft"-Filmreihe

