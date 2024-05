Zunge rein und ab in die dritte Runde. AFP/EMMANUEL DUNAND

Paris – Mitfavorit Alexander Zverev ist nach einer abgeklärten Vorstellung in die 3. Runde der Tennis-French-Open eingezogen. Drei Tage nach dem Showdown gegen Rekordchampion Rafael Nadal bezwang der Deutsche den Belgier David Goffin mit 7:6(4),6:2,6:2. Weiter ist auch Daniil Medwedew, dessen Gegner Miomir Kecmanovic beim Stand von 1:6,0:5 gegen den Russen verletzt aufgab. Bei den Frauen kamen die als Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalenka und Jelena Rybakina in die 3. Runde.

Auch am Donnerstag beeinträchtigte die Witterung das Programm in Roland Garros. Auf dem überdachten Court Suzanne Lenglen konnte Zverevs Duell mit Goffin trotz der Regenfälle zwar stattfinden. Mit den nasskalten Bedingungen hatte auch der Deutsche zunächst zu kämpfen. Nach dem gewonnenen Tiebreak steigerte sich der Masters-Sieger von Rom aber und verwandelte nach 2:22 Stunden seinen ersten Matchball gegen die Nummer 115 der Welt. Zverev bleibt damit weiter ohne Satzverlust und erreichte bei seinem neunten French-Open-Start zum achten Mal die dritte Runde.

Sabalenka locker weiter

Sabalenka hatte gegen die japanische Qualifikantin Moyuka Uchijima beim 6:2,6:2 auf dem Court Philippe-Chatrier wenig Probleme. Nur 62 Minuten dauerte die Partie, die Belarussin trifft in der dritten Runde nun auf die Spanierin Paula Badosa. Sabalenka freute sich über die Annehmlichkeiten der Topspieler. "Wir bekommen die großen Stadien mit Dach. So wusste ich, dass ich heute sicher mein Spiel bestreiten kann. Das hilft wirklich." Dies traf auch auf die Kasachin Rybakina zu. Die Nummer vier des Turniers schlug die Niederländerin Arantxa Rus trotz leichter Probleme mit 6:3,6:4.

Die ständigen Regenunterbrechungen sorgen nun auch für ein immer dichter gedrängtes Programm. Am Donnerstag hätten 55 Einzel-Partien über die Bühne gehen sollen, auf vielen Courts war am frühen Abend noch die erste Partie im Gange. Der Start der Matches am Freitag wird deshalb auf allen Plätzen um eine Stunde auf 10.00 Uhr vorgezogen, wie Turnierdirektorin Amélie Mauresmo mitteilte. Auch auf dem überdachten Court Philippe Chatrier soll bereits um 10.00 Uhr begonnen werden, sodass es dort am Freitag ein Spiel mehr zu sehen gibt. (APA, red, 30.5.2024)