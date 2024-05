Die Initiative Mehrheitswahlrecht hat ihren letzten "Demokratiebefund" veröffentlicht und ihre Tätigkeit beendet. Dabei war der Bedarf an solchen Institutionen nie so dringend

Die zu Ende gehende Woche des EU- und faktisch auch des Nationalratswahlkampfs begann mit einer Fehlleistung des ÖVP-Klubobmanns August Wöginger, der sich im Kurier zu der welt- und parteifremden Behauptung verstieg, "christlich-sozial sind wir, sonst niemand". Da lagen die Drohungen einer Arbeitspflicht für Asylwerber samt Halbierung des Taschengeldes schon in der Luft, an denen nichts Christliches, nichts Soziales haftet, hingegen das ebenso krampfhafte wie erfolglose Bemühen, mit der FPÖ Stechschritt zu halten.

"Mit euch gegen das System" nennt die FPÖ die Tour ihres Parteichefs Herbert Kickl. APA/CHRISTIAN BRUNA

Auch als bedauerliche Fehlleistung muss man es bezeichnen, dass die von ehrenhaften Personen gegründete "Initiative Mehrheitswahlrecht" Mittwoch ihren letzten "Demokratiebefund" präsentiert und damit nach mehr als anderthalb Jahrzehnten ihre Tätigkeit eingestellt hat.

Zentrale Gefahren

Das deshalb, weil der Bedarf an Institutionen und Persönlichkeiten, die sich den Möglichkeiten, unsere Demokratie nicht nur zu bewahren, sondern sie dort, wo sie Mängel aufweist, zu verbessern, in der Zweiten Republik noch nie so dringend war wie jetzt, wo ihre Feinde rund um und messerwetzend auch in Österreich sie als "System" diffamieren und damit untergraben wollen. Heinrich Neisser, ÖVP-Politiker aus einer besseren, der Vor-Kurz-Phase seiner Partei, hat keine Gründe für die Einstellung der Initiative genannt, allein der Anschein von Resignation in dieser Frage wäre fatal. Bei der Gründung der Initiative habe man nicht gedacht, dass Demokratie zu einer Grundsatzfrage werden könnte, so Herwig Hösele, ihr Generalsekretär.

Sie ist es geworden. In diesem Wahlkampf komme das Wort Demokratie nicht vor, kritisierte Neisser zu Recht, dabei müsste man sich täglich die Frage stellen, wo zentrale Gefahren für sie liegen, statt zu diskutieren, ob sie liberal oder illiberal sei. Mag sein, dass Demokratie als Wort eher selten vorkommt, als Thema durchzieht sie das politische Leben, seit ein ohne Wahlen zum Volkskanzler ausgerufener SS-Verteidiger zum Angriff auf sie bläst.

Kritisches Denkvermögen

Nur keine Kollektivschuld, wenn es um Angehörige der SS geht, hat er lange vor dem nunmehrigen AfD-Spitzenkandidaten für die EU-Wahl erklärt. So sensibel ist er nicht, wenn er alle anderen Parteien kollektiv als Vertreter eines demokratischen "Systems" verunglimpft. Nicht jeder SS-Mann war ein Verbrecher? Mag sein, aber jeder SS-Mann war bereit und verpflichtet – "Unsere Ehre heißt Treue" –, verbrecherischen Befehlen zu folgen. Und allein die vielen, die es getan haben, müssten jeden demokratischen Politiker von Verharmlosungen abhalten.

Wenn der freiheitliche Spitzenkandidat für die EU-Wahl die SS-Aussage seines AfD-Kompagnons ganz plötzlich als "indiskutabel" bezeichnet, dürfte er vergessen haben, dass er damit – übrigens zu Recht – auch seinen Volkskanzler für indiskutabel erklärt. Und wenn die Wiener FPÖ, ein Ableger der Burschenschaft Aldania, einen gestandenen Neonazi zur Festrede bittet, liegt es volksnahe, weniger akademisch angehauchte Patrioten zum Wetzen ihrer Messer einzuladen.

Einschlägige Reden gegen das "System" benötigen eine symbolische Aufladung, die geeignet ist, alles Mögliche zu schärfen, nur nicht das kritische Denkvermögen. Sonst könnte man sich vielleicht daran erinnern, dass man mit immerwährender Liebe zur Demokratie doch besser fährt. (Günter Traxler, 30.5.2024)