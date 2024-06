Die EU braucht dringend eine Erfolgsstory auf dem Balkan. Doch sind die Reformen in Podgorica ernst gemeint?

Montenegro wird gerade zum neuen Frontrunner der schleppenden EU-Erweiterung auf dem Balkan aufgebaut. Denn die Union braucht dringend eine Erfolgsgeschichte auf dem Balkan. Das erklärte Ziel der montenegrinischen Regierung ist es, bis 2028 der EU beizutreten. Das Land hat 2012 mit den Verhandlungen begonnen, alle 33 Verhandlungskapitel geöffnet, aber nur drei abgeschlossen. Es fehlte in den vergangenen Jahre am politischen Willen für Reformen.

Die Zustimmung zu einer EU-Erweiterung ist aber aus Angst vor dem wachsenden Einfluss des Kreml in der Region und angesichts des Krieges Russlands gegen die Ukraine in den EU-Staaten größer geworden. "Ich glaube, dass jetzt der entscheidende Moment ist, Montenegro dabei zu unterstützen, wieder eine Führungsrolle auf dem Westbalkan zu übernehmen", sagte der deutsche SPD-Abgeordnete Michael Roth kürzlich bei einer Veranstaltung in Podgorica. "Ich sehe eine echte Chance, die sich Montenegro bietet, bis 2028 der EU beizutreten."

Im Oktober vergangenen Jahres besuchte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den montenegrinischen Präsidenten Jakov Milatović. REUTERS/STEVO VASILJEVIC

Elf Gesetzesentwürfe nach Brüssel

Bis Ende Juni muss Montenegro nun Zwischenziele erreichen, nur dann kann die nächste Phase beginnen. Wenn der EU-Bericht positiv ausfällt, soll noch im Sommer eine Regierungskonferenz zwischen der EU und Montenegro einberufen werden. Um die Zwischenziele zu erreichen, wurden diese Woche elf Gesetzesentwürfe zur Begutachtung nach Brüssel gesandt – etwa ein Gesetz zum Justizrat, eines zur Staatsanwaltschaft und ein Antikorruptionsgesetz. Die meisten dieser Gesetze wurden allerdings bereits unter den Vorgängerregierungen erarbeitet, sind also nicht aufgrund von Fleiß der jetzigen Regierung entstanden.

Unter den Vorschlägen ist auch eine Änderung zum Gesetz über das öffentliche montenegrinische Radio und Fernsehen (RTCG). Grundsätzlich sollte dadurch eigentlich mehr Unabhängigkeit des Senders gewährleistet werden. Doch die seit sieben Monaten regierende Koalition unter Milojko Spajić brachte nun Änderungsvorschläge ein, bei denen es um etwas ganz anderes geht. RTCG soll etwa wieder Werbespots in der Hauptsendezeit ausstrahlen dürfen, und für die Ernennung eines Direktors sollen künftig nur fünf Jahre Berufserfahrung als Qualifikation erforderlich sein statt zehn wie vorgesehen.

Der Hintergrund: Im vergangenen Jahr wurde Boris Raonić zum Direktor gewählt, obwohl er keine zehn Jahre Berufserfahrung hatte. Er ist demnach unrechtmäßig im Amt. Die Regierung will aber offenbar unbedingt Raonić behalten, berufliche Qualifikationen und echte Reformen sind da offenbar zweitrangig.

Warnung vor zu schnellem Erfolg

Daliborka Uljarević vom Zentrum für Zivile Bildung warnt davor, dass qualitativ fragwürdige Gesetze schnell verabschiedet werden: "Die EU riskiert viel, wenn sie in diese Richtung pusht, denn das wird zu einem späteren Zeitpunkt Probleme mit sich bringen." Uljarević kritisiert auch, dass der Gesetzgebungsprozess zurzeit so wenig inklusiv sei wie noch nie. Die Zivilgesellschaft bekomme die Gesetzesentwürfe nicht zu sehen, bevor sie ins Parlament gelangen. "Offensichtlich geht es hier eher um schnellen Erfolg und nicht um echten Einsatz und politischen Willen, das Land auf die richtige Spur zu bringen."

Sie ist sich auch nicht sicher, ob die montenegrinischen Behörden das Land wirklich reformieren wollen, denn in diesem Fall müsste eine klare Wertepositionierung sichtbar werden. Offiziell unterstützt die montenegrinische Regierung die EU-Sanktionen gegen die Regierung in Russland, doch es gibt keine Überprüfung, ob und wie sie sie umsetzt. Zudem wird in öffentlichen Unternehmen in Montenegro Kreml-Propaganda betrieben.

Nähe zu Belgrad

Seit 2020 ist der Einfluss des Nachbarstaats Serbiens in Montenegro erheblich gewachsen. Serbien wiederum ist nicht nur mit der EU, sondern auch mit Russland verbündet und betreibt eine profitable Schaukelpolitik. Die montenegrinische Regierungspartei "Europa jetzt" betreibt indes eine Schaukelpolitik zwischen prowestlichen Positionen der EU und Serbien. Radikale serbisch-nationalistische Regierungsparteien versuchen gleichzeitig zu provozieren und machen rechte Identitätspolitik. So wurde in Herceg Novi etwa eine Puppe mit dem Gesicht des liberalen Schriftstellers Andrej Nikolaidis verbrannt.

Unter der neuen, auf Serbien ausgerichteten Regierung in Montenegro wird jedenfalls mit dem alten Langzeitregime des korruptionsverdächtigen Ex-Präsidenten und Ex-Premiers Milo Ðukanović abgerechnet. Zurzeit mehren sich Gerüchte, Ðukanović selbst könnte verhaftet werden. Einige Gerichtsprozesse gegen wichtige Personen des Ancien Régime laufen bereits. Der Fall von Milivoje Katnić, dem ehemaligen Chef-Sonderstaatsanwalt Montenegros, der die Ermittlungen zum Putschversuch Russlands im Jahr 2016 leitete, gibt allerdings Anlass zu der Sorge, dass es hier nicht nur um Recht, sondern auch um Revanche geht.

Milivoje Katnić wurde im April verhaftet. AFP/SAVO PRELEVIC

Katnić im Hungerstreik

Bei dem Putschversuch 2016 wollten der Kreml und seine Freunde in Serbien und Montenegro Montenegros Beitritt zur Nato verhindern. Jene Politiker, die wegen des Putschversuchs verurteilt wurden, sind mittlerweile an der Macht und mischen sich in den Katnić-Fall ein. Selbst Premier Spajić meinte, dass er die Verhaftung von Katnić begrüße. Und fügte wertend hinzu, ohne das Urteil abzuwarten: "Diese Aktionen beweisen den Grad der Unterwanderung der Institutionen des Systems durch die organisierte Kriminalität."

Katnić selbst befindet ich im Hungerstreik. Sein körperlicher Zustand ist offenbar schlecht. Problematisch wird der für ihn zuständige Staatsanwalt Miloš Šoškić werden. Denn Šoškić ist ein Freund des Geschäftsmanns Zoran-Ćoć Bećirović, dessen Portal Aktuelno eine Kampagne gegen Katnić fährt. Katnić hat die Generalstaatsanwaltschaft ob dieser Umstände aufgefordert, Šoškić in der Causa nicht ermitteln zu lassen, da dieser befangen sei. Weil sich Katnić selbst keinen Anwalt nahm, wurde ihm außerdem ein Pflichtverteidiger zugeteilt, der politisch einer der derzeitigen Regierungsparteien nahestehen soll.

Uljarević meint, dass dies alles darauf hindeute, dass die Staatsanwaltschaft nicht mit der notwendigen Professionalität und Unabhängigkeit im Fall Katnić vorgehe. "Und so bekommt man auch die Botschaft schwer durch, dass es in Zukunft darum gehen soll, eine unabhängige Justiz zu schaffen, und nicht nur von Leuten einer politischen Richtung zu Leuten einer anderen Partei zu wechseln", kritisiert sie.

Katnić wird insgesamt vorgeworfen, Ðukanović zu schützen und für seine Partei zu arbeiten. Auch der frühere Polizeidirektor Zoran Lazović wurde verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, gemeinsam mit Katnić eine kriminelle Organisation gebildet zu haben. Ermittelt wird auch gegen die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und die ehemalige Direktorin der Antikorruptionsbehörde. In den folgenden Prozessen wird man beobachten können, ob die Justiz in Montenegro tatsächlich professionell und unabhängiger agiert, oder ob es sich nur um Scheinreformen handelt. (Adelheid Wölfl, 1.6.2024)