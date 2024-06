In London unübersehbar: Der Zirkus Champions League ist in der Stadt. Action Images via Reuters/John S

London/Wien – Nur David Alabas gerissenes Kreuzband verhindert am Samstagabend Sporthistorisches. Wäre Real Madrids Abwehrchef fit, würden sich erstmals in einem Champions-League-Finale zwei Österreicher duellieren; durch Alabas Abwesenheit muss Marcel Sabitzer aufseiten Borussia Dortmunds einsam Österreich vertreten. Der BVB geht als klarer Außenseiter in die Partie im Wembley-Stadion zu London (21 Uhr, Servus TV). Für die Schwarz-Gelben wäre es der zweite Königsklassentitel, für Real die Nummer 15.

Immerhin ist das Endspiel anderweitig historisch: Es ist das letzte in dem 2003 eingeführten Modus. Ab der kommenden Saison sind die üblichen acht Vierergruppen gestrichen, es gibt nurmehr eine große Tabelle aller 36 Teilnehmer. Österreichs Meister Sturm Graz trifft je einmal auf acht verschiedene Teams, Traumlose sind ebenso garantiert wie die Einnahmen aus vier Heimspielen. Es ist eine andere Welt als zu Beginn der Champions League (CL), und ihr Wandel steht stellvertretend für den Klubfußball im Ganzen.

Dortmunds Marcel Sabitzer ist Österreichs aktive Pokalhoffnung im Finale 2024. David Alaba könnte die Trophäe als Zuschauer im Wembley zum vierten Mal gewinnen, zum zweiten Mal mit Real Madrid. AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Als der Europapokal der Landesmeister für die Saison 1992/93 auf Champions League umgetauft wurde, waren die Teilnahmemodalitäten simpel: Nur die Meister durften mitspielen. Die erste Runde brachte Paarungen wie Kuusysi Lahti vs. Dinamo Bukarest oder FC Sion vs. Tawrija Simferopol, die Wiener Austria schlug ZSKA Sofia mit dem Gesamtscore von 5:4. Aus heutiger Perspektive mag das nach süßer Fußballromantik klingen – damals, als sich der Sport zunehmend der Einnahmenmaximierung zuwendete, war es verschenkter Profit. Das Größer-schneller-weiter war nur eine Frage der Zeit.

Erweiterung

Ab 1997 durften auch die Vizemeister der stärksten Ligen mitkicken, ab 1999 bis zu vier Mannschaften eines Landes. Das ging auf Kosten der Meister der schwächeren Ligen, sie mussten in immer mehr Qualifikationsrunden um immer weniger Plätze kämpfen. Es sorgte aber auch dafür, dass international beliebte Zugpferde wie Manchester United, Real Madrid und der FC Barcelona zu Dauergästen in der Champions League wurden. Eine, phasenweise sogar zwei Gruppenphasen machten den Bewerb berechenbarer, ein unerwartetes Ausscheiden in einer frühen K.-o.-Runde ist schneller passiert als Gruppenplatz drei nach sechs Partien.

Dass der Kreis der Sieger zunehmend auf die reichsten Klubs der größten Ligen schrumpfte, lag aber weniger an der Ausgestaltung des Bewerbs als am 1995 vom Europäischen Gerichtshof gefällten Bosman-Urteil. Dieses brachte Spielern die Freiheit, nach Vertragsende ablösefrei zu wechseln, und kippte strenge Legionärsbeschränkungen. Goldene Generationen ärmerer Fußballländer verstreuten sich nun auf ganz Europa, statt wie früher Meistercup-Titel für Benfica, Celtic Glasgow, Steaua Bukarest oder Roter Stern Belgrad zu holen.

Nur drei der 31 bisher ausgespielten Champions Leagues gingen an eine Mannschaft aus einem anderen Land als Italien, Spanien, Deutschland und England. 1992/93 gewann Marseille, 1994/95 Ajax Amsterdam und 2003/04 gelang José Mourinhos Porto auch dank einer äußerst dankbaren Auslosung die letzte große Sensation. Die schöne neue Fußballwelt brachte zwar repetitive Duelle der immergleichen Topteams, kam aber ohne nennenswerte Phasen der Übermacht aus. Real holte zwar von 2014 bis 2018 vier von fünf Titeln, schaffte den Weg zu diesen aber nur einmal ohne Verlängerung. Außer den Madrilenen schaffte kein Champion der CL die Titelverteidigung.

Gelddruckerei

Kurz gesagt: Es gewinnen immer dieselben, doch der Bewerb bleibt spannend – und global begehrt. Füllten die Vereine in der Meistercup-Ära teilweise nicht einmal ihre Stadien, wurde die Königsklasse insbesondere in den 2010er-Jahren zum Renner. Europas Fußball eroberte den Rest der Welt, neben der Premier League war die Champions League das Zugpferd. 2010/11 lagen die Gesamteinnahmen laut Statista bei 1,15 Milliarden Euro, 2022/23 waren es 3,21 Milliarden, den Großteil machen die TV-Rechte aus. Inflationsbereinigung hin oder her: Die Uefa druckt Geld – und gibt einen Batzen davon an die Paris Saint-Germains und Liverpools des Kontinents weiter. Mit ihren ständigen Super-League-Drohgebärden sorgten die beliebtesten Klubs dafür, immer mehr Fixplätze und immer größere Stücke des Preisgeldkuchens zu bekommen.

The rich get richer. Diese Entwicklung erreicht in dem neuen Modell der kommenden Saison ihre nächste Stufe: Von den vier zusätzlichen Plätzen gingen zwei an die erfolgreichsten Verbände der vergangenen Jahre, derzeit sind das Italien und Deutschland. Insgesamt wird die Hälfte der 36 Teilnehmer aus den Top-vier-Ligen kommen. 1992/93 waren es vier von 32. Statt Lahti und Sion gibt es nun Stuttgart und Girona – und weil die aufgrund all dieser Entwicklungen der letzten drei Jahrzehnte längst einen anderen Sport betreiben, fühlt sich das aus fußballerischer Sicht alternativlos an. (Martin Schauhuber, 1.6.2024)