Irene Montero war alles: Kabinettschefin des Parteivorsitzenden und Sprecherin der linksalternativen Podemos zu Zeiten, als diese mehr als fünf Millionen Stimmen auf sich vereinte, zudem Abgeordnete im spanischen Parlament und Gleichstellungsministerin. Jetzt steigt die 36-Jährige aus einem Madrider Arbeiterstadtteil einmal mehr in den Ring. Ihre Mission als Spitzenkandidatin bei der Europawahl: Podemos retten.

Seit Jahren fliegt die Formation aus einem Regionalparlament und Stadtrat nach dem anderen. Bei der Europawahl will Montero ein ähnliches Schicksal verhindern. Sie tritt an, damit nicht alles dort endet, wo es vor zehn Jahren begonnen hat: 2014 zogen überraschend fünf Podemos-Mitglieder unter Führung des Parteigründers Pablo Iglesias ins Europaparlament ein.

Die 36-jährige Irene Montero gilt als eine der letzten Hoffnungen der Partei. REUTERS/ISABEL INFANTES

Nur noch der harte Kern übrig

"Die Linke muss aufstehen", ruft Montero auf ihren Wahlkampfveranstaltungen, die längst in überschaubaren Räumen stattfinden, gerne. Ihre Formation sei die einzig "unbequeme Linke", alle anderen vom Kapital und den Mächtigen gerne gelittene Reformisten. Die Massenaufläufe, die Podemos einst verursachte, sind Geschichte. Strategische Fehler, Spaltung, Ausschlüsse und nicht zuletzt die ständige Presse- und Justizkampagne voller falscher Anschuldigungen gegen die Linksalternativen haben die Partei zur Unkenntlichkeit verkommen lassen. Heute ist es nur noch ein harter Kern, der sich um Montero schart. Viele kommen wie sie aus der Kommunistischen Jugend oder der Kommunistischen Partei Spaniens. Transversal – lagerübergreifend –, das war einmal.

Montero, die sich ihren Unterhalt während des Psychologiestudiums als Verkäuferin verdiente, ist seit jungen Jahren politisch aktiv. Neben der Kommunistischen Jugend schloss sie sich der Initiative gegen die Zwangsräumung der Wohnungen säumiger Schuldner an – ein Problem, das in Spanien vor allem in der Eurokrise zahlreiche Familien betraf. Statt nach Harvard zu gehen, wo sie ein Stipendium erwartete, schloss sie sich 2014 der gerade entstanden Podemos an und wurde schon bald Kabinettschefin des damaligen Parteichefs und ihres späteren Lebenspartners Pablo Iglesias.

"Nur Ja ist Ja"

Als Gleichstellungsministerin in der ersten Koalitionsregierung des Sozialisten Pedro Sánchez zeichnete die Mutter dreier Kinder für mehrere Gesetze verantwortlich, die Spanien international in die Presse brachten, waren sie doch neu und richtungsweisend. So das Gesetz, das Transidenten mehr Rechte einräumt, oder das "Nur Ja ist Ja" genannte Paragrafenwerk. Anders als zuvor unterschied es nicht mehr zwischen Missbrauch (ohne Gewalt) und Aggression, also Vergewaltigung mit Penetration und Gewalt. Es stellte die fehlende explizite Zustimmung der Frau zu sexuellen Handlungen über alles. Ein Meilenstein, auch wenn das Gesetz anschließend von den Sozialisten verwässert wurde.

Als sich Iglesias, der es zum Vizeregierungschef gebracht hatte, aus der Politik zurückzog, übergab er nicht etwa Montero den Stab, sondern der Arbeitsministerin Yolanda Díaz. Diese baute das Bündnis Sumar auf, in dem Podemos nur noch eine Partei unter vielen war. Montero wurde nicht als Kandidatin auf die Liste genommen. Schließlich – nach dem erneuten Einzug ins Parlament und in die Koalition – kam es zum Bruch. Podemos verabschiedete sich von Sumar und schloss sich der Gruppe der Fraktionslosen im Parlament an.

Bei der Europawahl treten die beiden linksalternativen Formationen jetzt gegeneinander an. Montero will beweisen, dass ihre Partei auch weiterhin eine Daseinsberechtigung hat. Die Umfragen sehen sie und einen zweiten Podemos-Abgeordneten in Straßburg. (Reiner Wandler, 2.6.2024)