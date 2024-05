Ein Unbekannter hatte die Polizei telefonisch über angeblichen Sprengstoff am Hauptbahnhof informiert. Die Exekutive gab noch in der Nacht Entwarnung

Die Polizei meldete noch in der Nacht, dass nichts gefunden worden sei (Symbolbild). Werner Kerschbaummayr / fotokers

Wien – Eine Bombendrohung hat in der Nacht auf Freitag einen Großeinsatz der Exekutive in Wien-Favoriten ausgelöst. Die Landespolizeidirektion bestätigte der APA, dass eine Person die Polizei gegen 22.30 Uhr telefonisch darüber informiert habe, dass angeblich Sprengstoff am Hauptbahnhof versteckt worden sei. Zahlreiche Beamtinnen und Beamten suchten das Gelände ab. Gegen Mitternacht konnte aber wieder Entwarnung gegeben werden. "Es wurde nichts gefunden", teilte eine Sprecherin mit.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht klar. Auch zu dem Anruf lagen in der Nacht zum Freitag noch keine näheren Details vor. (APA, 31.5.2024)