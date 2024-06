Sie hat wieder begonnen – die schreckliche, die Tatort-lose Sommerzeit. Wochenlang muss die Fangemeinde nun ohne jegliche frische Kost auskommen, kann allenfalls auf Konserven aus den vergangenen Jahren zurückgreifen.

Ein wenig Linderung bietet da der Samstagabend in der ARD. Der Tatort wird quasi nach Scarborough verlegt, in eine englische Küstenstadt, die kein gutes Pflaster für junge Mädchen ist.

Henny Reents als Scotland-Yard-Beamtin Kate Linville in "Die Suche". Foto: ARD Degeto/Neil Sherwood

Eines ist schon verschwunden, eines tut dies gleich zu Beginn des Krimizweiteilers Die Suche (nach dem Bestseller der deutschen Autorin Charlotte Link), und ein drittes tappt seinem grausigen Schicksal auch schon recht erwartbar entgegen.

Gut, dass die erfahrene Scotland-Yard-Beamtin Kate Linville (Henny Reents) gerade in der Gegend ist und – was für ein Zufall – auch noch in der elterlichen Pension der Verschwundenen abgestiegen ist.

Der dem Alkohol zugeneigte, örtlich zuständige Chefinspektor Caleb Hale (schon zugeknöpft: Lukas Gregorowicz) kommt nämlich nicht weiter. Es passiert ja auch recht viel, denn der Krimi hat zwei Teile, also insgesamt 180 Minuten statt der herkömmlichen 90.

Bald zeigt sich: Offenbar ist in der Gegend nicht nur ein Bösewicht am Werk. Einiges, wie der asoziale Hintergrund eines Opfers, ist recht platt dargestellt. Dennoch gibt es einen ordentlichen Krimi zu sehen, dessen Farbkompositionen an eine sorgsam inszenierte Modestrecke in einem Wohnmagazin erinnern.

Das wirkt zwar streckenweise nicht recht realistisch. Aber das, was den Krimi besonders macht, kommt dabei gut zur Geltung: das karge und schroffe englische Hochmoor. (Birgit Baumann, 1.6.2024)