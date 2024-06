19.20 DOKUMENTATION

Angstlust – Faszination True Crime Die Dokumentation fragt nach, woher das große Interesse an Geschichten über das sogenannte wahre Verbrechen kommt, wer damit verdient und was das über das Publikum aussagt. Bis 20.00, 3sat

20.15 ALBTRAUM

Inception (USA/GB 2010, Christopher Nolan) Freunde und Freundinnen des dimensionalen Matrjoschkapuppenspiels werden ihre Freude mit Christopher Nolans Traumepos haben. Leonardo DiCaprio stiehlt normalerweise Gedanken aus den Träumen anderer, das ist eh easy-peasy für ihn. Der Auftrag, auf dem gleichen Weg Ideen in einen träumenden Kopf hineinzupflanzen, gestaltet sich allerdings knifflig. Auch dabei und sehr super: Ellen Page und Joseph Gordon-Levitt. Bis 23.05, RTL 2

20.15 DER GROSSE KICK

Fußballlegenden: Krankl und Prohaska Beide haben Fußballgeschichte geschrieben und der Bezeichnung "Wuchtel" noch eine weitere Bedeutung gegeben. Um 21.05 reicht Toni Polster dazu seine Expertise nach. Rot-weiß-rote Fußballhöhepunkte und Fußball, Fans, Rivalitäten stimmen auf die kommende Fußball-Europameisterschaft ein. Bis 0.10, ORF 3

21.45 DOKUMENTATION

Kafka und ich Weil sich offensichtlich wirklich schon jeder und jede im Kafka-Jahr zu Wort gemeldet hat, versucht diese Dokumentation einen anderen Zugang: Kafkas Hündin, gesprochen von Anna Thalbach, erinnert an das Herrl. Im Film Ich stelle mich noch einmal vor: Ich heiße Franz Kafka geht es um die Beziehung des Schriftstellers zu Felice Bauer. Bis 23.30, 3sat

23.30 LIEBE IN DER PROVINZ

In den Gängen (D 2018, Thomas Stuber) Die Tage in den Gängen im Großmarkt sind monoton und lang. Doch der Alltag von Christian (Franz Rogowski) ist kein schlechter, lernt er doch an seiner neuen Arbeitsstelle seine Kollegin Marion kennen. Der Kaffeeautomat wird ihr Treffpunkt, doch Marion ist verheiratet. Aber eines Tages kommt sie nicht mehr zum Dienst. Eine Liebesgeschichte im Mikrokosmos Großmarkt mit der großartigen Sandra Hüller in der Hauptrolle. Bis 1.25, 3sat

Streaming-Tipps

TRAUERARBEIT

Eric Puppenspieler Vincent trauert um seinen verschwundenen Sohn Edgar. Hilfe in der Bewältigung seines Schmerzes erhält er von einem erfundenen Monster namens Eric. In das Wuscheltier steckt Vincent seine gesamte Hoffnung, das Kind wiederzufinden. Benedict Cumberbatch spielt die Hauptrolle in diesem bedrückenden Spannungsstück. Netflix

WENN DER VATER MIT DEM SOHNE

Viktor bringt’s Noch eine Vater-Sohn-Geschichte, dieses Mal eher von humorvoller Natur: Viktor Kudinski und sein Sohn Mika (Moritz Bleibtreu und Enzo Brumm) ziehen als Elektrotechniker um die Häuser und sehen sich nicht nur mit kaputten Geräten konfrontiert, sondern auch mit allerhand anderem reparaturbedürftigem Zeugs. So manch wackeliges Beziehungsgerüst braucht gelegentlich eine Wartung, das eigene natürlich mit eingeschlossen, mehr dazu hier. Amazon

VORGETÄUSCHTES GLÜCK

Obwohl ich dich liebe Rebecca und Romain führen eine nach außen hin glückliche Ehe. Als Romains Bruder Mickael ins Haus gegenüber mit seiner Frau Emilie einzieht, bricht das Idyll komplett zusammen. Das Paar führt eine komplett andere Beziehung, zudem ist Emilie schwanger. Rebecca wünscht sich schon seit längerem ein Baby, es klappt aber nicht. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen: Die Situation wird langsam, aber garantiert eskalieren. Arte