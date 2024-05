Wien/Berlin - Wenn am 14. Juni der Anpfiff zum ersten Match der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland erfolgt, wird wohl kein Fernsehsender des Landes so gute Einschaltquoten haben wie Servus TV. Der Salzburger Privatsender hat sich bekanntermaßen die Rechte an der Fußball-EM 2024 gesichert und zeigt 31 der 51 Spiele live - darunter das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinale-Spiele (9. und 10. Juli), das Finale (14. Juli) und die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft.

Servus TV zeigt 31 der 51 Spiele der Fußball-EM live. Foto: ServusTV / Seeger

Auf 120 Stunden wird sich die Live-Berichterstattung von dem sportlichen Großevent im TV und Servus TV On summieren, teilte ServusTV in einer Aussendung mit. Der ORF, an den 20 Spiele abgetreten wurden, kommt auf rund 60 Live-Stunden. Auf Zweitscreens wie Handy oder Tablet bietet ServusTV die wichtigsten Spielszenen als Wiederholung an und hält Spielerdaten und eine Reihe weiterer Statistiken zum Spielverlauf zum Abruf bereit.

Quizduelle mit Publikum

350 Quadratmeter Fläche und 80 Quadratmeter LED-Wände weist das dreidimensional bespielbare EM-Studio in Salzburg auf. Darin nehmen Alina Marzi, Christian Baier und Christian Nehiba Platz, um durch die Sendungen zu führen. Bei den meisten Übertragungen ist Publikum anwesend, das sich in Quizduellen mit dem Experten-Duo Jan Age Fjörtoft und Steffen Freund matchen wird. Für Unterhaltung sollen Gäste wie Alfred Dorfer und Stefan Kraft sorgen.

Kommentiert werden die Spiele abwechselnd von Michael Wanits, Philipp Krummholz, Christian Brugger und Kevin Piticev. Als Experten sind neben Fjörtoft und Freund zudem Florian Klein, Sebastian Prödl, Martin Harnik und Zlatko Junuzovic für ServusTV im Einsatz. Junuzovic wird mit Reporterin Julia Kienast aus dem ÖFB-Basecamp berichten. Auch mit Interviews und Berichten aus den Stadien und dem Gastgeberland Deutschland soll dem ServusTV-Publikum ein Gefühl für Geschehen vermittelt werden. Rubriken wie der "EM-Späti" runden die Berichterstattung mit Kuriosem, Witzigem und Wissenswertem ab.

ORF mit neuem Sportstudio

Der ORF greift für seine EM-Berichterstattung ab 13. Juni auf ein neues Sportstudio zurück, das wie berichtet Mitte Mai präsentiert wurde. Es ist mit Augmented-Reality-Elementen bespielbar und wartet mit drei LED-Wänden auf. 20 Fußballpartien sind im ORF live zu sehen - 16 in der Gruppenphase, zwei im Achtelfinale und zwei im Viertelfinale. Abseits davon zeigt das öffentlich-rechtliche Medienhaus im Anschluss an alle Spiele dreiminütige Highlight-Sendungen und setzt u.a. erneut auf eine "Torgarantie" auf Ö3. Auf sport.ORF.at und ORF ON finden sich Livestreams und -blogs und Kurz-Clips schon während den Partien und Statistiken. (APA, 31.5.2024)