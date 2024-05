USA Schweigegeldprozess: Trump in allen Anklagepunkten schuldig

Als erster ehemaliger US-Präsident in der Geschichte ist Donald Trump in einem Strafprozess verurteilt worden. Die Geschworenen in New York sprachen den 77-Jährigen in dem Verfahren um Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels in allen 34 Anklagepunkten schuldig. Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden