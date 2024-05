Mehrere Sendungen ab Samstag in Ö1 - "Ein Bericht für eine Akademie" am Sonntag in ORF 3 - ORF 2 stellt im Kulturmontag die Frage "Kennen Sie Kafka?"

Wien - Rund um den 100. Todestag von Franz Kafka am kommenden Montag gibt es auch einen ORF-Schwerpunkt. In Ö1 sind ab Samstag mehrere Sendungen zu hören. ORF 3 zeigt am Sonntag "Kafka – ein Bericht für eine Akademie", ORF 2 stellt im Kulturmontag mit einer Dokumentation von Pavel Simak die Frage "Kennen Sie Kafka?". Per Stream abrufbar ist weiterhin die anscheinend jugendgefährdende Miniserie "Kafka": Ohne Altersnachweis sind die Videos nur von 20 bis 6 Uhr frei verfügbar.

Reiner Stach führt in "Kennen Sie Kafka?" im ORF-Kulturmontag durch die Kafkas Lebenslauf. Foto: ORF/Museum of Czech Literature

"Feuer an bloßer Haut - Franz Kafka und Milena Jesenská" (Musik: Peter Kaizar, Regie: Harald Krewer) ist das "Ö1 Hörspiel" am Samstag (1. Juni, 14 Uhr). In der ORF-Produktion aus dem Jahr 2008 versuchte der deutsche Autor Rolf Schneider die berühmten Briefe Kafkas an seine Freundin mit der Rekonstruktion von Milenas verloren gegangenen Nachrichten zu einem echten Briefwechsel zu ergänzen. Es lesen Eva Herzig und Fritz Hammel. Unter dem Titel "Nun, ich werde ja auch nicht schlafen, sondern nur träumen" liest Paul Matic in "Du holde Kunst" am Sonntag um 8.15 Uhr Ausschnitte aus Traumnotaten von Franz Kafka.

"Kennen Sie Kafka?" im ORF-"Kulturmontag"

In den "Gedanken für den Tag" spricht der Literaturwissenschafter Manfred Müller, Präsident der Österreichischen Franz Kafka-Gesellschaft, von Montag bis Samstag jeweils um 6.57 Uhr über Kafkas letzte Tage. Drei Ausgaben der "Radiogeschichten" (jeweils um 11.05 Uhr) stehen ebenfalls im Zeichen des Autors. Am Montag gibt es Auszüge aus Thomas Lehrs Prosaminiaturen "Kafkas Schere", am Dienstag Kafkas "Brief an den Vater" und am Donnerstag die Erzählung "Der Heizer" zu hören. Die "Tonspuren" bringen am Dienstag um 16.05 Uhr das Feature "Mit einem solchen Körper lässt sich nichts erreichen" von Nikolaus Scholz, das das Prager Umfeld des Dichters und Beamten beleuchtet - mit Michael Dangl als Franz Kafka und Irina Wanka als Erzählerin.

Auch das Fernsehen ist mit dabei. Am Sonntag zeigt ORF 3 um 9 Uhr Dorothea Steinbauers filmische Adaption der Erzählung "Ein Bericht für eine Akademie" mit Wolfgang Dobrowsky als Affe Rotpeter. Und im Kulturmontag kommt am Todestag um 23.15 Uhr Biograf Reiner Stach in der Dokumentation "Kennen Sie Kafka?" von Pavel Simak ausführlich zu Wort und "widerlegt einige festgefahrene Vorstellungen über den Schriftsteller", wie es in der Ankündigung heißt. (APA, 31.5.2024)