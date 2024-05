Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) und Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer kündigten die Erhöhung der Zuverdienstgrenze an. 2024 soll sie von bisher 15.000 Euro auf 16.455 Euro steigen, danach jedes Jahr automatisch mit der Inflation. APA/MAX SLOVENCIK

Wer neben dem Studium arbeiten geht, muss aufpassen, dass es nicht zu viel wird – auch aus finanzieller Sicht. Denn bei wichtigen Sozialleistungen greift eine Zuverdienstgrenze: Verdient man in einem Jahr mehr, muss man den entsprechenden Teil des Geldes wieder an den Staat zurückzahlen.

Das gilt zum einen bei der Familienbeihilfe, die allen Studierenden bis zum Alter von 24 zusteht, sofern sie die nötigen Prüfungen im Ausmaß von jährlich 16 ECTS-Punkten absolvieren. Und das gilt bei der Studienbeihilfe, die für Studierende aus ärmeren Haushalten vorgesehen ist, die ihr Studium intensiv betreiben. Sowohl bei der Familienbeihilfe als auch bei der Studienbeihilfe liegt die Zuverdienstgrenze derzeit bei 15.000 Euro jährlich.

Fleißige anspornen

Diesen Betrag will die türkis-grüne Regierung nun anheben, wie Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer bei einer Pressekonferenz am Freitag verkündeten. "Die Fleißigen sollen angespornt und nicht bestraft werden", sagte Plakolm. Maurer verwies darauf, dass zwei Drittel der Studierenden im Schnitt zwanzig Wochenstunden arbeiten – ihnen wolle die Koalition das Leben leichter machen. Denn die "starre" Zuverdienstgrenze habe junge Menschen "de facto gezwungen", weniger zu arbeiten, als sie eigentlich wollen, damit sie nicht um einen Teil der Beihilfen umfallen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei das kontraproduktiv, befand Maurer.

"Starr" ist die Grenze bisher, weil sie mangels gesetzlicher Anpassung oft jahrelang auf dem gleichen Betrag verharrt, während in der Zwischenzeit mit der Inflation typischerweise auch die nominellen Löhne steigen. Bedeutet: Man stößt über die Jahre mit derselben Arbeitsleistung schneller an die Zuverdienstgrenze, obwohl das höhere Gehalt nur die Inflation widerspiegelt und man sich real nicht mehr darum kaufen kann. Diesen Mechanismus soll es in Zukunft nicht mehr geben, indem die Zuverdienstgrenze Jahr für Jahr automatisch valorisiert – also an die Inflation angepasst – wird.

Teuerungswelle fließt nur teilweise ein

Allerdings kompensiert die türkis-grüne Reform nicht die gesamte Inflation, die seit 2020 zu Buche schlug. Damals wurde die Zuverdienstgrenze letztmals erhöht – massiv von 10.000 auf 15.000 Euro. Seither sind aber schon wieder knapp vier Jahre verstrichen: Würde man die zwischenzeitlich außergewöhnlich hohe Geldentwertung komplett berücksichtigen, müsste die Grenze laut STANDARD-Berechnungen nun auf rund 18.500 Euro angehoben werden.

Die geplante Maßnahme der Koalition ist jedoch so gestaltet, dass für die Festlegung des heurigen Betrages nur der – aus der Vorjahresinflation abgeleitete – heurige Inflations-Anpassungsfaktor von 9,7 Prozent herangezogen wird: Damit wird die Zuverdienstgrenze 2024 bei 16.455 Euro liegen. Von diesem Niveau ausgehend soll der Betrag künftig jedes Jahr automatisch valorisiert werden – nach demselben Schema wie bei Pensionen und bei vielen Sozialleistungen.

Experte begrüßt automatische Anhebungen

Hochschulexperte Martin Unger vom Institut für Höhere Studien (IHS) hält die automatische Valorisierung der Zuverdienstgrenze für "jedenfalls sinnvoll", wie er zum STANDARD sagt. Insbesondere für ältere Studierende um die 30, die über ein Selbsterhalterstipendium Studienbeihilfe beziehen, sei die Möglichkeit eines höheren Zuverdienstes wichtig, um sich einen altersgemäßen Lebensstandard leisten zu können. "Unsere Erhebungen zeigen, dass in dieser Altersgruppe die Studienbeihilfe oft nicht ausreicht. Die Bezieher müssen daher in erheblichem Maß erwerbstätig sein, um ihren Lebensunterhalt zu decken."

Dass ausgerechnet die massive Inflation der vergangenen Jahre in die heurige Anhebung nicht voll einfließt, sieht Unger jedoch als "Manko" der Reform, zumal die Lohnerhöhung der jüngeren Vergangenheit wohl deutlich kräftiger waren, als sie es in Zukunft bei niedrigeren Inflationsraten sein werden.

Zusätzliche Kosten für Staat gering

Staatssekretärin Plakolm sagte, die Valorisierung werde am kommenden Mittwoch "final beschlossen". Ganz so schnell wird es jedoch nicht gehen: Der am Mittwoch tagende Ministerrat ist nicht das Parlament, das für finale Beschlüsse von Gesetzen zuständig ist. Ein Gesetzesentwurf lag am Freitag noch nicht vor. Dem Vernehmen nach soll Anfang Juli im Nationalratsplenum über die Änderungen abgestimmt werden.

Auch die budgetären Auswirkungen – etwa weil der Staat künftig weniger Beihilfen zurückfordern kann – wurden von der Regierung noch nicht im Detail kalkuliert. Sie dürften aber recht gering sein, da die meisten Studierenden tunlichst bemüht sind, von vornherein nicht über der Grenze zu verdienen, um nachträglich keine Beihilfen zurückzahlen zu müssen. Das Bildungsministerium von Martin Polaschek (ÖVP) beziffert die Mehrkosten bei der Studienbeihilfe in einer ersten Schätzung auf fünf bis sechs Millionen Euro jährlich. Das Familienministerium lieferte noch keine Angaben. (Theo Anders, 31.5.2024)