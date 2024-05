"Wir sind hier, um einen freien und mutigen Mann zu würdigen", sagte Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. IMAGO/Alberto Lo Bianco

Rom – Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat im Parlament des von faschistischen Handlangern ermordeten Politikers und Antifaschisten Giacomo Matteotti gedacht. "Wir sind hier, um einen freien und mutigen Mann zu würdigen, der wegen seiner Ideen von faschistischen Schlägern getötet wurde", sagte Meloni am Donnerstagnachmittag bei einer Zeremonie in der Abgeordnetenkammer.

Melonis Regierungspartei Fratelli d'Italia hat neofaschistische Wurzeln, daher gelten die Worte der Ministerpräsidentin als politisch besonders relevant. Nach mehreren Rededuellen im Parlament war der sozialistische Abgeordnete Matteotti am 10. Juni 1924 von faschistischen Handlangern entführt und ermordet worden. In einer als "Todesrede" bekannten Ansprache vor genau 100 Jahren hatte der sozialistische Politiker vor dem Parlament die Gewalt durch Benito Mussolinis Machtübernahme in Italien angeprangert. Dabei handelte es sich um eine Ansprache, die zu seiner Ermordung führte.

"Respekt vor dem Anderen"

"Das Gedenken an Matteotti ist von grundlegender Bedeutung, um uns jeden Tag, 100 Jahre nach dieser Ansprache, an den Wert der Rede- und Gedankenfreiheit zu erinnern. Die Lehre aus Matteottis Geschichte macht uns heute mehr denn je klar, dass unsere Demokratie nur dann eine solche ist, wenn sie auf dem Respekt vor dem Anderen, auf der Debatte, persönlicher Freiheit und nicht auf Gewalt beruht", so die Regierungschefin. Ihre Gruppierung ist aus dem Movimento Sociale Italiano (MSI), Nachfolgepartei der faschistischen Partei, entstanden. Melonis Kritiker werfen der 47-jährigen Rechtspopulistin vor, sich nie wirklich von der faschistischen Vergangenheit ihre Gruppierung distanziert zu haben.

Der 39-jährige Matteotti ergriff am 30. Mai 1924 im italienischen Parlament das Wort und beschuldigte die Faschisten des Wahlbetrugs bei den Parlamentswahlen 1924. Er prangerte die Gewalt an, mit der sie sich Stimmen verschafft hatten. Elf Tage später wurde er von Faschisten entführt und getötet. Mussolini übernahm die "politische, moralische und historische" Verantwortung für die Ermordung, löste das Parlament auf und ließ sich selbst diktatorische Befugnisse verleihen. (APA, 31.5.2024)