Mit "Marvel Rivals" will Sony ein erfolgreiches Service-Game etablieren, das Spielerinnen und Spieler über Monate oder Jahre konsumieren sollen. Playstation

Sehr kurzfristig setzte Sony Donnerstagabend eine neue State of Play an, ein Streaming-Event, wie es der japanische Konzern immer wieder veranstaltet. Die rund halbstündige Präsentation stellte einige neue Titel vor, darunter auch einige spannende Games, sogar für die fast vergessene Playstation-Brille VR2. Der große Kracher blieb allerdings aus.

Solide Vorstellung

14 Spiele wurden an diesem Abend gezeigt, darunter einige bekannte Namen. Grusel-Fans freuen sich auf das bereits angekündigte "Silent Hill 2"-Remake für Playstation 5 und Steam. Der kurze Trailer zeigte Protagonist James Sunderland, wie er sich durch die verwunschene Stadt bewegt. Erscheinen soll das Spiel im Oktober dieses Jahres.

Für viele Spielerinnen und Spieler war wohl die Ankündigung eines neuen "Astro Bot"-Titels das Highlight der Show. Der knuffige Roboter darf in einem neuen Action-Jump'n'Run erneut zeigen, was er kann. Die Fortsetzung von "Astro's Playroom" soll umfangreicher sein und erneut die Fähigkeiten des Playstation 5 Controllers eindrucksvoll präsentieren. Zum Start am 6. September 2024 soll der Titel exklusiv für die Playstation 5 erscheinen. Ein späterer Release auf dem PC scheint möglich.

Wohl auch deshalb, weil Sony den PC als Plattform weiter beliefern möchte. Aktuelles Beispiel ist "God of War Ragnarök", das am 19. September 2024 für PC erhältlich sein soll. Wie schon bei "Helldivers 2" wird man, um in den Genuss des Spiels kommen zu können, einen Playstation-Network-Account benötigen. Das sorgte zuletzt bei "Helldivers 2" für Verstimmung in der Community, auch weil es nicht angekündigt war. Nun will man bei Sony mit offenen Karten spielen.

Astro Bot - Ankündigungs-Trailer | PS5, deutsch

PlayStation DACH

Bekannte Namen

Eine große Fangemeinde hat "Monster Hunter" bereits. Der Titel "Wilds" soll die Fortsetzung werden, auf die viele seit 2018 warten. Das Spiel wird für mehrere Plattformen erscheinen, allerdings erst kommendes Jahr. Vom dreisten "Overwatch"-Klon "Marvel Rivals" konnte man in den letzten Wochen schon einiges sehen. Der flotte Multiplayer-Titel nimmt ganz klar Anleihen am Blizzard-Titel, hat dazu aber die starke Marvel-Lizenz, die Spieler in die Kostüme von Spider-Man und anderen Helden schlüpfen lässt. Im Juli soll eine geschlossene Beta-Phase starten, ein Release wird dann wohl später 2024 folgen. Der Titel wird Free-2-Play sein.

Ebenfalls in diese spielerische Kategorie dürfte "Concord" fallen. Vom kürzlich bereits angekündigten Titel sah man erstes Gameplay und auch hier sind Parallelen zu Action-Multiplayer-Titeln wie "Apex Legends" stark sichtbar.

Concord - Gameplay Trailer | PS5, deutsch

PlayStation DACH

Ein bisserl VR

Wer auf große Ankündigungen im Bereich Virtual Reality gehofft hatte, der wurde enttäuscht. Der Action-Titel "Skydance Behemoth", der in eine düstere Fantasy-Welt entführt, sieht zwar schon ordentlich aus, ob die bisher unbekannte Marke allerdings als Zugpferd für die sich nur schleppend verkaufende Hardware taugen wird, bleibt anzuzweifeln.

Den stärkeren Namen hätte "Alien Rogue Incursion". Das erste VR-Alien-Game soll Ende des Jahres erscheinen und wenn es nach dem kurzen Teaser-Trailer geht, wird es sich wohl um einen Actiontitel im bekannten Universum handeln. Mit Details zum Spiel geizte Sony an diesem Abend allerdings. Der Titel wird auch für die Meta Quest 3 erscheinen.

Alien Rogue Incursion - Erstes Gameplay | PS VR2, deutsch

PlayStation DACH

Erwartungen

Bevor am 7. Juni 2024 das Summer Game Fest mehrere Gaming-Events in den Folgetagen einleitet, war der Auftritt von Sony unaufgeregt. Viele der gezeigten Titel wurden im Vorfeld bereits vermutet, die große Überraschung blieb wie zu erwarten aus. Generell ist es ein sehr verhaltenes Jahr von Sony Playstation. Man darf gespannt sein, ob zumindest im Rahmen der kommenden Events noch ein oder zwei große Titel vom japanischen Unternehmen angekündigt werden. (aam, 31.5.2024)