Sie gehören definitiv zu den anpassungsfähigsten und erfolgreichsten Gruppen im Tierreich: Die Vögel haben alle Kontinente besiedelt, und es gibt kaum Lebensräume, die sie nicht für sich erobert haben. Zumindest rund 11.000 Arten sind der Wissenschaft heute bekannt, wenn Unterarten eingerechnet werden, kommt man auf über zwanzigtausend Arten. Die Vögel sind in unserem Leben präsent wie kaum eine andere Wirbeltiergruppe: Selbst im dichtverbauten städtischen Gebiet sind sie nicht zu übersehen und zu überhören. Ihre Vielfalt selbst in unserer direkten Nachbarschaft ist uns oftmals aber nicht bewusst, doch Vogelbeobachtung ist eine Beschäftigung, die in den vergangenen Jahren immer mehr Freunde gefunden hat. Dies zeigt sich unter anderem an steigenden Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen wie dem Birdrace oder der "Stunde der Wintervögel", bei denen Laien aktiv zur Beteiligung an wissenschaftlichen Projekten aufgerufen sind.

Artenvielfalt auf kleinem Raum

Wie groß die heimische Vogelvielfalt tatsächlich ist, darüber geben zwei neue ebenso großformatige wie reichbebilderte Publikationen des Verlags des Naturhistorischen Museums eine breite Basis an Informationen sowohl für erfahrene Birder als auch für angehende Vogelfreunde. Obwohl Österreich nur eine relativ kleine Fläche aufweist, finden sich hier die unterschiedlichsten Lebensräume von den Alpen bis zur pannonischen Tiefebene. Diese Lebensräume bieten den unterschiedlichsten Arten eine Heimat respektive lohnende Plätze für eine Rast beim Durchzug. Der Österreichische Brutvogelatlas dokumentiert 235 verschiedene Vogelarten, die in Österreich in den Jahren von 2013 bis 2018 nachweislich gebrütet haben.

"Österreichischer Brutvogelatlas 2013–2018".

Es handelt sich um eine Neuauflage eines Werks aus dem Jahr 1993, das nach mehr als dreißig Jahren eine komplette Überarbeitung nötig hatte. Diese wurde nun von Birdlife Österreich in Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesforsten vorgelegt. Der Brutvogelatlas basiert auf mehr als zwei Millionen Datensätzen, die von mehr als 2300 Freiwilligen innert sechs Jahren gesammelt wurden. Die einzelnen Arten werden in Porträts vorgestellt, ihre aktuelle Verbreitung und die Veränderung gegenüber der letzten Bestandsaufnahme werden in Karten und Grafiken illustriert.

"Die Vogelwelt des Neusiedler See-Gebietes".

Mit 371 dokumentierten Arten zeigt Die Vogelwelt des Neusiedler See-Gebietes eine noch weitaus größere Vielfalt der heimischen Avifauna auf – schließlich ist der Steppensee Anlaufstelle für viele saisonale Gäste. Die Dokumentation von Birdlife Österreich ist das Resultat der Zusammenarbeit von österreichischen und ungarischen Ornithologen und greift auf aktuelle Daten ebenso zurück wie auf historische Beobachtungen, denn im Gegensatz zu vielen Zugvögeln, die das Gebiet des Nationalparks regelmäßig besuchen, tauchen manche Spezies in einem Beobachtungszeitraum von Jahrzehnten nur ein einziges Mal auf.

Alle Arten werden mit den wichtigsten Informationen zu ihrem Lebensraum, ihrer Bestandsentwicklung und ihrem jahreszeitlichen Auftreten vorgestellt. Neben dem Blick auf die Vögel wird dem Neusiedler See als Kultur- und Lebensraum breite Aufmerksamkeit gewidmet – insbesondere der Geschichte der Landschaft in einer dynamisch veränderlichen Welt und der Zukunft des von Austrocknung bedrohten Steppensees. (Michael Vosatka, 8.6.2024)

