Kommunikationswissenschafter Heinz Pürer ist tot. Der Verfasser zahlreicher Publikationen zu Journalismus und Kommunikationswissenschaft – von ihm stammt etwa das Grundlagenwerk Publizistik- und Kommunikationswissenschaft – ist vergangene Woche im Alter von 76 Jahren gestorben. Pürer forschte zu Medienpolitik, Ethik im Journalismus, einer seiner Schwerpunkte galt auch der Rezipientenforschung.

Kommunikationswissenschafter Heinz Pürer ist vergangene Woche gestorben. Foto: Privat

Als Mitbegründer und erster Leiter des österreichischen Kuratoriums für Journalistenausbildung setzte er sich für außeruniversitäre und praxisnahe Journalismusausbildung ein. Sein Handbuch Praktischer Journalismus – die erste Auflage erschien 1984 – gilt als Standardwerk in der Journalistenausbildung, er vertrat die Meinung, dass Journalismus kein Begabungsberuf sei.

Pürer – geboren 1947 in Niederösterreich – studierte Publizistikwissenschaft, Politikwissenschaft und Philosophie an der Universität Salzburg, er promovierte 1973 über die kirchliche Jugendpublizistik Österreichs. Ab 1986 war er ordentlicher Professor für Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München, zuvor Lehrbeauftragter am Salzburger Publizistikinstitut. (red, 31.5.2024)