Kevin Danso (vorne) und Maximilian Wöber machen sich in Windischgarsten EM-fit. APA/GEORG HOCHMUTH

Maximilian Wöber hat einiges im Kopf. Gewisse Dinge müsse man sich als Fußballer einprägen, "in den Schädel reinbringen". Beim 26-jährigen Verteidiger ist ein kurzer Satz zwischen Klein- und Großhirn förmlich einzementiert. Er bezieht sich auf das österreichische Nationalteam und lautet: "Wir können jeden schlagen." Das nährt die Hoffnung, bei der Europameisterschaft Großes zu erreichen. "Wir brauchen uns nicht zu positionieren. Von mir aus sind wir auch Außenseiter."

Man könne jederzeit gegen Frankreich oder die Niederlande bestehen, auch das souveräne 2:0 gegen Deutschland sei ein Beleg für die Stärke, den einzementierten Satz gewesen. Kollege Kevin Danso, der 25-jährige Legionär bei RC Lens, hat das ebenfalls verinnerlicht. "Wir können und wollen gegen jeden gewinnen."

Franzosen lachen nicht

Teamchef Ralf Rangnick such seine Startformation, das ist ein gewisser Luxus, denn an einigen Positionen herrscht ein Überangebot. Dieser Tage hat der Prozess in Windischgarsten begonnen, am 17. Juni muss er abgeschlossen sein. An diesem Tag trifft Österreich bei der EM in Düsseldorf auf Frankreich. Danso (bisher 18 Länderspiele) hat sich in seiner Wahlheimat umgehört: "Keiner lacht über uns, alle haben Respekt." Andererseits dürfe man nicht vergessen, "dass der beste Fußballer der Welt, Kylian Mbappe, auf uns zukommt".

Es wird wohl an Danso liegen, dieses pfeilschnelle Genie unter Kontrolle zu halten. Vermutlich gemeinsam mit Wöber (bisher 23 Länderspiele). Er ist ein Linksfuß und somit die passende Ergänzung zum Rechtausleger Danso. Es könnte aber auch Philipp Lienhart sein.

Zeit heilt Wunden

Das Trio eint die Tatsache, keine Spielpraxis zu haben, sie waren allesamt verletzt. Danso hatte Wickel mit den Adduktoren, Wöber erlitt am 6. April einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. "Ich wusste sofort, dass es eng werden könnte." Freiburgs Lienhart musste sich einer Leistenoperation unterziehen, danach schwoll das Knie an. Er ist monatelang ausgefallen.

Vorweg: Die Zeit heilt Wunden, für die drei ist es sich ausgegangen, die Euro kann kommen. Natürlich fehle noch der Rhythmus, die Praxis, sagen Wöber und Danso. Die wollen sie sich in den Testpartien am 4. Juni in Wien gegen Serbien und am 8. Juni in Sankt Gallen gegen die Schweiz holen. Der bisherige Abwehrchef war ja David Alaba bis zu seinem Kreuzbandriss im Dezember. Danso soll diese Rolle übernehmen, er traut sich das zu, ohne Alaba kopieren zu wollen. "Das geht nicht, er ist eine Ausnahme. Ein Abwehrchef muss Kommandos geben, körperlich präsent sein, Zweikämpfe gewinnen. Das beherrsche ich."

Große Bühne

Wöber könnte auch als Linksverteidiger eingesetzt werden, das Zentrum ist ihm aber doch lieber. Beide spüren in Windischgarsten die Anspannung, die Vorfreude. "Was wir uns in der Qualifikation erarbeitet haben, wird nun wahr", sagt Wöber. "Es ist ein Karrierehighlight, vergleichbar mit dem ersten Länderspiel und der ersten Champions-League-Partie".

Auch für Danso ist es die erste Großveranstaltung mit der Nationalmannschaft: "Ich bin stolz." Beide wissen noch nicht, wie es danach weitergeht, was der Alltag beschert. Danso ist bis 2027 an Lens gebunden, er hat eine Ausstiegsklausel, ihn zieht es in die englische Premier League. "Die EM ist eine große Bühne, auf der man auffallen kann."

Ruhe vorm Manager

Wöber gehört immer noch Leeds United, er ist an Borussia Mönchengladbach verliehen, die Deutschen wollen ihn prinzipiell verpflichten, sie haben aber keine Gelddruckmaschine. Angeblich ist eine Rückkehr zu Red Bull Salzburg nicht gänzlich auszuschließen, Wöber sagt dazu rein gar nichts. "Ich habe meinen Manager angewiesen, mich die nächsten vier Wochen in Ruhe zu lassen."

Am Samstagabend schaut der gesamte Kader im Fernsehen zwecks Fortbildung das Champions-Legaue-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid an. Österreich liefert einen aktiven und passiven Beitrag. Marcel Sabitzer spielt bei Dortmund, Alaba spielt nicht bei Real Madrid. Wem Danso die Daumen drückt? "Beiden. Real soll 3:2 gewinnen, und Sabitzer soll die Tore für Dortmund schießen." Wöber ist etwas deutlicher: "Ich halte zu Sabitzer, erstens, weil er mitmacht, und zweitens hat Alaba die Champions League eh schon dreimal gewonnen. Dortmund gewinnt 2:1." (Christian Hackl, 31.5.2024)