Internationale Kooperationen sind von viel Taktik geprägt. Das äußert sich oft in zur Schau gestellten Ritualen wie dieser Umarmung zwischen US-Präsident Joe Biden und dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi. Als Leitfaden dienen oft mathematische Prinzipien der Spieltheorie. IMAGO/UPI Photo

Die Fähigkeit zur Kooperation ist eine erstaunliche menschliche Eigenschaft, die unsere Zivilisation zu dem machte, was sie heute ist. Auch wenn die Vorstellung, mit Elektrizität aus hauseigener Photovoltaik, Gemüse aus dem Garten und selbstgemachtem Sauerteigbrot "autark" und von niemandem abhängig zu sein, derzeit viel Aufwind bekommt, ändert das nichts daran, dass wir auf andere Menschen angewiesen und zur Kooperation und einem gewissen Maß an Vertrauen verdammt sind.

Kooperation ist selten ohne Risiko: Wer vom anderen etwas bekommen will, muss dafür etwas hergeben. Im Idealfall profitieren beide. Komplexer wird die Situation aber, wenn nicht nur zwei, sondern mehrere Personen beteiligt sind. Agieren diese Personen so, dass alle daraus einen Vorteil haben? Oder versuchen manche, ihren eigenen Vorteil zu maximieren? Misstrauen schleicht sich ein und macht das System instabil.

Um Fragen wie diese hat sich im 20. Jahrhundert eine mathematische Disziplin entwickelt, die Spieltheorie genannt wird. In dem aktiven Forschungsgebiet, das vor allem für die Politik von höchster Bedeutung ist, gibt es nun neue Ergebnisse, die unter anderem zeigen, wie gefährlich ein blinder Glaube an die schnelle Anwendbarkeit der theoretischen Ergebnisse sein kann.

Gefangen im Triell

Spieltheorie geht unter anderem der Frage nach, welches Verhalten in bestimmten Situationen am günstigsten ist. Das bekannteste Beispiel ist mit Sicherheit das sogenannte Gefangenendilemma, eindrucksvoller ist aber ein "Triell", bei dem nicht zwei, sondern drei Menschen mit Pistolen einen Konflikt austragen. Dabei wird angenommen, dass eine der Personen ein schlechter Schütze ist und nur mit jedem dritten Schuss trifft, eine mit jedem zweiten und eine mit jedem Schuss. Der Fairness halber darf der schlechteste Schütze zuerst schießen.

Auf die Frage nach der besten Strategie gibt es eine verblüffende Antwort: Der erste Schütze sollte absichtlich in die Luft schießen und danach zusehen, wie die anderen beiden aufeinander losgehen. Das Risiko, einen von ihnen zu treffen und damit schnell selbst zum Ziel zu werden, ist viel zu hoch, um es einzugehen. Mithilfe von Spieltheorie lässt sich das mathematisch beweisen.

An der Entwicklung des Ansatzes waren vor allem der Mathematiker John von Neumann, der Wirtschaftswissenschafter Oskar Morgenstern und später der US-amerikanische Mathematiker John Forbes Nash beteiligt, dessen Leben im Hollywoodstreifen A Beautiful Mind eindrucksvoll verfilmt wurde. Besonders prominente Anwendung fand das damals junge Feld im Kalten Krieg, als es dramatisch Mechanismen vor Augen führte, die einen Atomkrieg unausweichlich erscheinen ließen.

Olaf Scholz (Mitte) trifft sich hier mit Emmanuel Macron (links) und Donald Tusk (rechts) in Berlin. Kooperationsprojekte wie die EU sehen sich immer wieder Kritik ausgesetzt. Ob sie eine Chance haben zu funktionieren, lässt sich mathematisch untersuchen. IMAGO/Christian Spicker

Theorie der Kooperationen

In dem breiten Gebiet gibt es eine Richtung, die sich speziell mit Kooperationen eines Kollektivs befasst. Es geht konkret um die Frage, welche Form der Kooperation das beste Resultat für alle bringt, wenn alle Teilnehmenden ein kleines Opfer für das Gesamtwohl bringen müssen.

Ohne weitere Mechanismen wie das gegenseitige Beobachten des Verhaltens oder die Bestrafung von Verhalten, das für das Gesamtwohl schädlich ist, gibt es in unstrukturierten Gruppen, in denen alle mit allen interagieren, keine Chance für den Erfolg des Gemeinwohls. Das ist im Wesentlichen die Lehre aus dem erwähnten Gefangenendilemma und wissenschaftlich geklärt.

Die Forschung konzentrierte sich also auf andere Situationen, in denen Gruppen eine gewisse Struktur besitzen, bestimmte Akteure also nur mit bestimmen anderen interagieren. Herauszufinden, welche Struktur besonders günstig für das Wohl aller ist, ist offensichtlich von großem gesellschaftlichem Wert, hat aber auch Verbindungen in die Biologie.

Was Gruppen tun

Ein wichtiger Fall sind sogenannte homogene Gruppen, in denen alle Akteure in etwa gleich viele "Nachbarn" haben, mit denen sie im Austausch stehen. Für solche Gruppen konnte gezeigt werden, dass sich längerfristig die Neigung zur Kooperation im Sinne des Wohls der Gemeinschaft durchsetzt, wenn der relative Nutzen jedes Einzelnen im Verhältnis zur Zahl der Nachbarn nur groß genug ist. Wer mehr Nachbarn hat, braucht also unterm Strich stärkere persönliche Anreize, um sich fürs Gemeinwohl einzusetzen.

Doch auch dieser Fall ist recht speziell. In realen Gruppen haben nicht alle Teilnehmenden ähnlich viele Nachbarn, mit denen sie sich austauschen. Eine Kooperation von Forschenden aus China, Kanada und den USA untersuchte also nun den Fall "heterogener" Gruppen, in denen die Akteure unterschiedlich viele Kontakte haben. Bisherige Forschungen zeigten, dass heterogene Gruppen eher ungünstig sind, wenn es um das Gesamtwohl geht. Hier braucht es noch höhere Anreize, genau genommen ein höheres Verhältnis zwischen dem persönlichen Vorteil und dem zu bringenden Opfer für die Gemeinschaft.

US-Präsident Richard Nixon und KPdSU-Generalsekretär Leonid Breschnew unterzeichneten 1973 im Weißen Haus ein Abkommen zur Verhinderung einer atomaren Auseinandersetzung. Kommunikation und das Schließen von Abkommen sind wichtige Strategien zur Verhinderung von Situationen, in denen die Gemeinschaft durch die Verfolgung von Einzelinteressen Schaden nimmt. IMAGO/Valentin Sobolev,Vladimir

Es ist genau umgekehrt

Nun berichten die Forschenden im Fachjournal Nature Communications von einer überraschenden Entdeckung. Sie hatten das Modell noch realitätsnaher gemacht, indem sie eine spezielle Vereinfachung über die Frage, wann Akteure ihre Meinung ändern, über Bord warfen. Sie betrachteten also die Neigung von Akteuren, ihre Meinung zu ändern, als zusätzlichen Parameter.

Das bilde eine reale Eigenschaft von Gruppen ab, schreiben die Forschenden in ihrer Studie: "Sowohl kognitive Fähigkeiten als auch Persönlichkeitsmerkmale können einen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung haben."

Bei Einbeziehung dieses Parameters zeigte sich, dass die Chance, dass eine Gruppe zur Umsetzung des Gemeinwohls neigt, sich drastisch erhöht, wenn Akteure ihre Strategie weniger ändern, je mehr Kontakte sie haben. Der Effekt ist sogar so groß, dass heterogene Gruppen effektiver das Wohl der Gemeinschaft verfolgen als homogene. "Diese überraschende Eigenschaft widerspricht der gängigen Überzeugung, dass heterogene Struktur ungünstig für Kooperation ist", schreibt das Team in der Studie. Man entwickelte mit diesem neuen Wissen einen Algorithmus, der in der Lage ist, besonders günstige Bedingungen für Kooperation im Sinn des Gemeinwohls zu finden. In der Erforschung von Methoden der Künstlichen Intelligenz zur Optimierung von individuellen Entscheidungen oder dem Verhalten von Gruppen sieht das Team großes Potenzial.

(Zu) mächtiges Werkzeug

Die Verfeinerung der Methoden in Richtung realer Situationen brachte also neue Einsichten, die das bisherige Wissen über die Kooperation von Gruppen auf den Kopf stellen. Spieltheoretische Grundlagenforschung liefert wichtige Mittel zum Verständnis aktueller politischer Entwicklungen, wenn es etwa darum geht, wie stabil oder gefährdet Kooperationen sind. In der Praxis dürfen allerdings Unterschiede zwischen theoretischen Modellsituationen und realen Situationen nicht unterschätzt werden.

Wie gefährlich das sein kann, zeigt ein historisches Beispiel. Im Kalten Krieg wurden spieltheoretische Analysen durchgeführt, um herauszufinden, welche Strategie für die Atommacht USA die beste sei. Spieltheorie-Mitbegründer John von Neumann sah das Beispiel des Gefangenendilemmas realisiert und sprach sich für einen Erstschlag gegen die Sowjetunion aus, weil er in dem instabilen Gleichgewicht einen Atomkrieg ohnehin für unvermeidlich hielt. In Wirklichkeit wurde glücklicherweise ein Ausweg gefunden. (Reinhard Kleindl, 2.6.2024)